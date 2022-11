O governo acabou antes de acabar

Apoie o 247

ICL

Por Alex Solnik

Formalmente, o governo Bolsonaro só termina dia 31 de dezembro.

Mas, na prática, acabou.

Se ainda houvesse presidente, ele teria dado ordem para desbloquear as estradas quando os bloqueios começaram, e de forma contundente, e não praticamente pedindo desculpas aos conspiradores contra o estado democrático de direito, que são criminosos, quando o caos já estava formado.

O governo acabou, também, porque Bolsonaro ficou sem assunto. Não dá mais pra fazer motociata, nem desconfiar das urnas eletrônicas e das pesquisas, nem exorcizar demônios. Também não faz mais sentido xingar ministros do STF. Ou espalhar fake news.

A maior prova de que o governo Bolsonaro acabou é que o governo Lula, mesmo sem assumir formalmente, vai ter que aprovar, no Congresso, até 15 de dezembro, uma PEC emergencial para garantir verba no orçamento do ano que vem para os programas sociais que Bolsonaro amputou. De Bolsa Família a merenda escolar.

Será o primeiro desafio do governo Lula.

O governo Bolsonaro acabou antes de acabar.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.