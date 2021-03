(...) Flectere si nequeo superos, acheronta movebo... “Se não posso dobrar os poderes superiores, moverei o inferno!”

Virgílio in Eneida.

O ministro Marco Aurélio em mais uma manifestação excêntrica no Supremo, disse, a despeito da decisão do seu colega de toga Edson Fachin que tornou inócuas as decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba nos processos do ex-presidente Lula, que não se pode inverter as coisas e punir um herói (no caso Sergio Moro) e liberar bandidos (no caso Lula).

A cada dia vemos que o Supremo tem despertado muitas vocações. Marco Aurélio não é qualquer novidade; ele já estreou faz tempo. Quem não se lembra de seus discursos melosos nas sentenças “injustas” que pronunciava contra os petistas (objeto de seu ódio de classe) na Ação Penal 470, a do Mensalão do PT, ou seja, a nave-mãe dessas aberrações jurídicas que teve na Alta Corte o cenário mais baixo e retrógrado das letras jurídicas e culminou com o escandaloso caso da Lavajato, donde uma organização criminosa disfarçada de oficiais da lei no Estado brasileiro transgrediram todo o ordenamento jurídico do país e jogou a Constituição Federal na lata do lixo. Acalentaram um Golpe de Estado, que veio em sua esteira em 2016, empossaram uma cleptocracia do Senhor Michel Temer e companhia, e por último, um tirano de aldeia numa eleição completamente corrosiva à base de caixa dois e fakes News, do capitão cloroquina Jair Bolsonaro, um genocida como poucos no Brasil.

Marco Aurélio talvez se veja projetado no espelho o imperador romano. O seu direito é muito peculiar; ele, via de regra, se coloca como a contracorrente do Supremo, o que navega contra a maré, e às vezes até acerta em suas decisões, parece até um garantista, mas não é!

Ele é mais um Narciso ali dentro; e naquela arena narcisos não faltam. Primo do ex-presidente Fernando Collor de Mello parece que não nega as origens, afinal, está no STF graças ao parente sanguíneo e não por doutos conhecimento do Direito. Não raro protagoniza um espetáculo numa corte que sob os holofotes da mídia é cada vez mais espetaculosa e menos comprometida com o estado de direito.

A sua referência de herói é bem curiosa: Sergio Moro. É isso? Que herói é esse? Talvez um herói à altura de um Creonte ou de um Macbeth ou de um Iago ou algo mais baixo ainda já que o Marreco de Maringá não tem a grife de um Sófocles e, tampouco, de um William Shakespeare. Moro é banal demais pra isso, embora as personagens citadas lembrem, em parte, o tipo.

Desvendado toda a criminalidade da Operação Lavajato os que ainda se associam a ela possam estar se assemelhando a quê? A heróis ou a bandidos? Se querem uma opinião sincera a respeito de inversões, digo-lhes, sem economizar uma única palavra: a bandidos! E não há termos que possam mitigar os fatos.

Os fatos estão expostos tanto quanto o herói ou os heróis estão nus. Se serão punidos ou sequer levados a julgamentos são outros quinhentos, pois bem sabemos, infelizmente, como funciona tantas vezes a justiça brasileira. Temos aqui uma justiça de classe, uma herança maldita da escravidão, da colonização e de uma república mal-ajambrada; temos aqui todas as fórmulas de transgressão à Lei no ambiente onde a lei e o Direito deveriam ser afirmados. Portanto, não será novidade alguma que essa corja toda escape ilesa, e ainda, como diz o impoluto: celebrados como heróis.

Heróis de M....!

Valentões de fancarias!

Em julho de 2021 Marco Aurélio se aposentará... vai sem deixar saudades! Ainda que o que lhe suceder possa ser pior, afinal, tem sido a prática.

