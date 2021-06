O homem é um animal político; como afirmou o filósofo Aristóteles

É ultrajante continuar vendo a máquina pública cair nas mãos controladoras dos descendentes dos colonizadores de outrora; e perceber que a população sofrida brasileira somente alcançou um patamar de aumento da autoestima, durante o governo do presidente Lula; que mesmo sem ser um revolucionário típico “revolucionou” as bases sociais minadas pelo descaso edit

Ao realizar escambo, escravizar almas ou crucificar um Homem, que a grande maioria chama de Deus: escolhemos um partido. A palavra partido significa “dividir". Será que dividir ainda é a melhor forma de representar a população? A democracia representativa está desgastada. Basta observarmos os dados estatísticos de fonte primária checados abaixo.

“Um indivíduo do gênero masculino, cor branca, residente em área urbana da região Centro-Oeste, Sul ou Sudeste, com renda per capita acima de R$ 1 mil, é muito menos vulnerável do que um indivíduo do gênero feminino, cor negra ou parda, mãe de família vivendo em área rural ou nas regiões Norte e Nordeste”, concluiu a professora de sociologia na Universidade Livre de Berlim Renata Motta.

Para a pesquisadora, esse cenário é resultado tanto das desigualdades sociais quanto das escolhas políticas e da crise que atinge o país. O estudo explica que 45,5% dos entrevistados viram a renda encolher na pandemia de covid-19, e é nesses domicílios que estão os mais altos níveis de insegurança alimentar moderada (18,6%) e grave (21,6%). Mesmo nos domicílios que receberam o auxílio emergencial a taxa de insegurança alimentar é alta: 74,1%. A incerteza sobre a alimentação ainda é frequente nas casas que contam com a ajuda do Bolsa Família (88,2%) ou aposentadoria (56,4%)”.

O fragmento acima demonstra o esmagamento mental de um povo.

O "general intelecto" de cada brasileiro: já nasce morto. O sutil levantar da cabeça do povo brasileiro ocorreu no governo do PT. O capital cultural, e o capital social são serviçais dos bancos e dos interesses imperiais mumificados.

Conclusão, vivemos um caos; e quem está no comando executivo é a extrema-direita: no estado do AMAZONAS morreram pessoas com o tubo atravessado na garganta; com dores indescritíveis, como ouvi do doutor senador Otto Alencar hoje na CPI (histórica) da PANDEMIA. E de quem é a responsabilidade? A CPI amplia os dias, justamente para compilar da melhor forma, os fatos e dados relacionados.

É ultrajante continuar vendo a máquina pública (secularmente) cair nas mãos controladoras dos descendentes dos colonizadores de outrora; e perceber que a população sofrida brasileira somente alcançou um patamar de aumento da autoestima, durante o governo do presidente Lula; que mesmo sem ser um revolucionário típico “revolucionou” as bases sociais minadas pelo descaso. Inclusive (entre grandes feitos) o de fazer valer o que reza na Constituição Federal em seu artigo dedicado ao bem comum e igualitário dos cidadãos; especialmente, nos artigos 194°e 5 °.

Meus estimados leitores QUALQUER VIA OPCIONAL eleitoral, intitulada de TERCEIRA VIA; será golpe. Não existe meio termo na matemática ideológica do cenário horripilante que se instalou neste país.

