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      Henrique Pinheiro

      Henrique Pinheiro é economista e executivo do mercado financeiro com mais de quatro décadas de atuação no Brasil e no exterior. Trabalhou em instituições como Merrill Lynch e Wells Fargo, e atualmente atua na Bolton Global Capital, em Miami. É autor de Crônicas de um Mercado sem Pudor e produtor do documentário Terra Revolta: João Pinheiro Neto e a Reforma Agrária.

      13 artigos

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        O Irã não caiu. O mundo pagou a conta

        Trégua expõe limites da guerra e espalha inflação pelo planeta

        Ilustração mostra as bandeiras do Irã e dos EUA 27/01/2022 REUTERS/Dado Ruvic/Foto ilustrativa (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Foto ilustrativa)

        O Irã saiu ferido, mas longe de derrotado.

        Após semanas de ataques e ameaças de destruição total, o que se viu foi pressão, não colapso.

        Infraestruturas foram atingidas, exportações afetadas, mas o Estado permaneceu funcional.

        O Irã segue de pé e negociando.

        Isso muda tudo.

        Não houve queda de regime. Não houve perda de controle territorial. Não houve rendição.

        Ao contrário, o Irã chegou à mesa impondo condições, como a reabertura do Estreito de Hormuz.

        Do outro lado, os Estados Unidos recuaram do limite. Donald Trump, que ameaçava destruição total, aceitou uma trégua de duas semanas.

        Não é paz. É pausa.

        E pausas, na história, raramente são o fim.

        Enquanto isso, o mundo já paga a conta.

        O petróleo disparou. O risco geopolítico foi imediatamente precificado. E a inflação voltou pela porta da energia.

        Energia mais cara contamina tudo. Do transporte ao alimento. Do custo ao consumo.

        Mais uma vez, a geopolítica vira inflação global.

        E, como sempre, a narrativa reaparece. Armas nucleares.

        Historicamente, serviram de justificativa para pressão e intervenção. Mas carregam uma ironia perigosa.

        Quanto maior a ameaça externa, maior o incentivo interno para desenvolver dissuasão. Não por ideologia. Por sobrevivência.

        Nenhum país pressionado abre mão de se proteger. Vide o Irã.

        Esse é o risco real daqui para frente. Não o que foi destruído, mas o que pode ser criado em resposta.

        O Irã não venceu. Os Estados Unidos também não.

        Mas o mundo saiu mais caro. Mais instável. Mais tenso.

        Não houve vitória. Houve reposicionamento.

        E, como sempre, quem paga não decide.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.