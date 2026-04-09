O Irã não caiu. O mundo pagou a conta
Trégua expõe limites da guerra e espalha inflação pelo planeta
O Irã saiu ferido, mas longe de derrotado.
Após semanas de ataques e ameaças de destruição total, o que se viu foi pressão, não colapso.
Infraestruturas foram atingidas, exportações afetadas, mas o Estado permaneceu funcional.
O Irã segue de pé e negociando.
Isso muda tudo.
Não houve queda de regime. Não houve perda de controle territorial. Não houve rendição.
Ao contrário, o Irã chegou à mesa impondo condições, como a reabertura do Estreito de Hormuz.
Do outro lado, os Estados Unidos recuaram do limite. Donald Trump, que ameaçava destruição total, aceitou uma trégua de duas semanas.
Não é paz. É pausa.
E pausas, na história, raramente são o fim.
Enquanto isso, o mundo já paga a conta.
O petróleo disparou. O risco geopolítico foi imediatamente precificado. E a inflação voltou pela porta da energia.
Energia mais cara contamina tudo. Do transporte ao alimento. Do custo ao consumo.
Mais uma vez, a geopolítica vira inflação global.
E, como sempre, a narrativa reaparece. Armas nucleares.
Historicamente, serviram de justificativa para pressão e intervenção. Mas carregam uma ironia perigosa.
Quanto maior a ameaça externa, maior o incentivo interno para desenvolver dissuasão. Não por ideologia. Por sobrevivência.
Nenhum país pressionado abre mão de se proteger. Vide o Irã.
Esse é o risco real daqui para frente. Não o que foi destruído, mas o que pode ser criado em resposta.
O Irã não venceu. Os Estados Unidos também não.
Mas o mundo saiu mais caro. Mais instável. Mais tenso.
Não houve vitória. Houve reposicionamento.
E, como sempre, quem paga não decide.
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.