        O labirinto do Minotauro

        "vou festejar o teu sofrer, o teu penar..." na voz de alcione

        O ex-presidente Jair Bolsonaro em sua casa em Brasília-DF, onde cumpre prisão domiciliar, enquanto aguarda a execução penal pela condenação por golpe de Estado - 29/09/2025 (Foto: REUTERS/Diego Herculano)


        o brasil amanheceu em paz, uma paz festiva, fagueira e deliciante: clima de copa.

        logo cedo, dava pra ouvir o estrondo de fogos de artifício e rolhas de champagne por toda a vizinhança.

        vozes felizes cantavam sambas, frevos, carimbós e maracatus. 

        até os bichos pareciam comemorar: cães uivavam como lobos, pássaros passaravam, gatos zangados ronronavam poesias, papagaios xingavam indizíveis e libertadores palavrões.

        "prenderam o minotauro" - metade homem, metade gado -, gritou vovó lizete, levantando da cama como um raio.

        a véia abriu uma cerveja, ligou o rádio e foi escovar os dentes com malte puro.

        o locutor informou que o inominável estava acordado na madruga, como um vampiro, observando um auxiliar meter o ferro quente em suas canelas, com o intuito de romper a tornozeleira eletrônica.

        "oxen", observou vovó, "mas isso é como se o prisioneiro tentasse cerrar as grades da cela com os próprios dentes!".

        sim, senhoras e senhores, foi uma ação patética, destrambelhada e fruto do terrível desespero.

        todo covarde treme quando tem que encarar as consequências dos seus atos.

        esse sujeito, que falou manso com a policial que foi periciar a bola de ferro presa a seu calcanhar, não parecia em nada com aquele valentão de pátio de escola de outrora. 

        quando estava no poder, o minotauro verdeamarelo vomitava ódio, preconceito de toda sorte, exaltava torturadores, zombava dos direitos humanos e escarnecia da morte de centenas de milhares de pessoas enquanto metia a mão no dinheiro público.

        agora, o desgraçado soluça, chora e fala como uma criança:

        "por que o senhor tentou romper a tornozeleira?", e o pobre diabo respondeu: "curiosidade". 

        o curioso é que enquanto o minotauro roía as barras de ferro, seu filho convocava uma vigília para a porta do condomínio. 

        uma ação orquestrada com forte indício de plano de fuga. 

        enquanto os zumbis mugiam, o condenado, de fio dental, peruca loira, salto alto e batom vermelho, se misturaria entre a massa e escaparia ileso.

        isso só daria certo em um filme dos trapalhões, é claro.

        essa trapalhada tirou o inominável do conforto de uma mansão, paga com dinheiro público, e o lançou a uma masmorra fria e solitária. 

        a tal vigília era tão fajuta que os vigilantes chegaram mesmo a espancar um pastor, enquanto entoavam glórias e aleluia.

        acabou a farsa.

        o miserável passará uma temporada na PF e logo logo estará confinado no labirinto da papuda.

        alexandre de moraes agiu como um dédalo, o arquiteto de labirinto

        e o minotauro verdemarelo, prisioneiro de si mesmo, caminhou, gado que é, silenciosamente para o seu abate.

        enquanto isso, as ruas explodem em festa, farra, funk e fôdasses.

        mas alegria pouca é bobagem, ainda teremos muito o que comemorar, logo menos o papudim será trancafiado na papudinha.

        tenho pena não.

        palavra da salvação.


         

