O maior mentiroso do Brasil acusa Datafolha de mentir

A fama do atual presidente do Brasil é pública e notória. Veículos da imprensa chegaram a contar quantas vezes mentiu por minuto na sua entrevista ao Jornal Nacional.

Hoje, no discurso que cometeu depois do desfile dos 200 anos da Independência, em Brasília, não foi diferente.

Além de mentir a rodo sobre as maravilhas do seu governo e demonizar os governos do PT e o STF, acusou o Datafolha de mentir.

Não era de esperar outra declaração de um notório mentiroso. Ele é especialista em desqualificar o que ou quem o contraria. E o Datafolha insiste em mostrar (como todos os outros institutos de pesquisa, aliás) que ele não se reelege nem a pau.

Na reta final das eleições de 2018, quando o Datafolha o colocava na liderança, não disse que era mentira.

Só espero que ele não tenha mentido ao convocar seus adeptos a votar no dia 2 de outubro (e não fazer baderna) e a tentar virar votos convencendo seus adversários.

E não intimidando.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

