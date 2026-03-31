O mal já não precisa de monstros

Em 1961, quando Adolf Eichmann foi levado a julgamento em Jerusalém, o mundo esperava encontrar o rosto do horror absoluto. Hannah Arendt, que havia escapado da Europa nazista com a lucidez ferida de quem conheceu o abismo, também chegou ali à procura de um monstro.

Encontrou, no entanto, algo mais inquietante e perturbador: um homem comum, preso a frases feitas, incapaz de pensar para além do manual que organizava sua vida. Não havia fúria nos gestos, nem grandeza trágica. Havia vazio — e o vazio, quando opera em escala industrial, torna-se devastador.

Responsável pela logística que enviou milhões de judeus aos campos de extermínio, Eichmann coordenava deportações em escala industrial. No tribunal, pesava sobre ele a acusação mais grave: crimes contra a humanidade, cometidos sem remorso, sob a máscara da eficiência.

Arendt não era apenas uma filósofa. Era uma consciência em exílio permanente.

Carregava na escrita a marca de quem viu o século se partir em dois e recusou qualquer anestesia moral. Amava a língua alemã mesmo depois de ter sido expulsa por ela. Pensava com rigor cirúrgico, mas escrevia com uma clareza que expunha o leitor a si mesmo. Sua obra não buscava complacência nem neutralidade; buscava desmontar as ilusões que tornam o mal possível. E essa desmontagem continua sendo desconfortável.

Nascida na Alemanha, formada na tradição filosófica europeia, Arendt atravessou o século como quem recusa a cegueira confortável. Judia, exilada, pensadora da política e da condição humana, escreveu não para explicar o mundo, mas para impedir sua normalização.

Sua obra é um alerta permanente contra a desistência de pensar.

O que ela nomeou como “banalidade do mal” não foi uma tentativa de suavizar crimes, mas de revelar seu mecanismo mais frio: o mal pode não nascer do ódio, mas da ausência deliberada de pensamento. Eichmann não era um demônio em fúria. Era um funcionário eficiente, disciplinado, previsível. E é precisamente isso que torna sua figura intolerável.

O mal, ali, não gritava, não hesitava, não refletia. Protocolava, organizava, executava.

Em março de 2026, essa leitura deixou de ser apenas histórica — tornou-se um diagnóstico do presente. A banalidade do mal reaparece nas guerras contemporâneas com uma precisão que Arendt antecipou sem conhecer os meios técnicos de hoje.

Bombas que atingem escolas em horário de aula, com centenas de crianças dentro, não são erros sem sujeito: são decisões inscritas em cadeias de comando que transformam vidas em variáveis operacionais.

Mísseis de alto poder destrutivo que atingem hospitais, onde corpos já fragilizados tentam sobreviver, não são acidentes retóricos: são ações que atravessam relatórios, mapas, telas e autorizações.

O que se vê não é o excesso de ódio, mas a normalização da destruição. O mal não precisa mais justificar-se; basta funcionar.

A banalidade do mal, hoje, opera em três níveis que se reforçam mutuamente. No primeiro, o administrativo, a linguagem técnica encobre a violência real. Fala-se em “danos colaterais”, “alvos estratégicos”, “neutralização de ameaças”, enquanto vidas concretas desaparecem sob categorias abstratas. Nesse plano, ninguém se reconhece como responsável porque todos cumprem uma função.

No segundo nível, o social, a repetição sistemática de versões contraditórias dissolve a verdade como referência comum. Não se trata mais de convencer, mas de saturar. Arendt já havia advertido: quando a verdade se fragiliza, o resultado não é apenas confusão — é desistência. Em 2026, a desistência tornou-se uma forma de adaptação. As pessoas não acreditam plenamente, mas também não resistem. E essa suspensão do julgamento é terreno fértil para qualquer abuso.

No terceiro nível, o mais inquietante, está o desgaste íntimo da consciência. Não é o medo explícito que paralisa, mas a fadiga moral. Pensar exige energia, exige confronto, exige solidão. E, em sociedades aceleradas, a renúncia ao pensamento aparece como alívio imediato. O indivíduo não abdica de sua consciência por coerção direta, mas por conveniência, pertencimento ou cansaço. É nesse ponto que a banalidade do mal se torna invisível — e, por isso, mais perigosa.

Arendt compreendeu algo que seguimos evitando encarar: democracias não colapsam apenas por rupturas abruptas, mas por desgaste contínuo. O processo começa quando a linguagem perde precisão, quando a responsabilidade se fragmenta e quando a obediência se torna mais fácil do que o questionamento.

O perigo não reside apenas nos que ordenam, mas nos que executam sem pensar — e nos que assistem sem reagir.

Se Eichmann permanece como símbolo, não é por sua singularidade, mas por sua banalidade rigorosa.

Ele não era uma exceção histórica, mas um modelo possível.

E há um detalhe que atravessa essa história com ironia quase cruel: Eichmann nasceu em 1906 e morreu em 1962; Arendt também nasceu em 1906 e morreu em 1975. O mesmo ano de origem, destinos opostos. Como se o século tivesse produzido, ao mesmo tempo, a engrenagem obediente e a consciência que a denunciou.

Em um mundo mediado por tecnologias que ampliam a distância entre ação e consequência, a banalidade do mal não desapareceu — ela se tornou mais eficiente, mais rápida, mais silenciosa.

A pergunta que Arendt nos impõe, com uma urgência que já não pode ser adiada, não é quem são os culpados evidentes, mas quem ainda sustenta a coragem de pensar quando tudo convida à desistência. Porque é nesse gesto — discreto, exigente, solitário — que começa qualquer forma real de resistência.