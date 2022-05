O Mamilo e a Revolução

Apoie o 247

Miguel Paiva, do Jornalistas pela Democracia

Como homem não me sinto mais no direito de tratar questões claramente femininas. Fiz durante muitos anos a Radical Chic, mas era um período em que as mulheres não tinham o lugar de fala que têm hoje. Mas este assunto, apesar de começar feminino acaba atingindo todos nós. É uma reflexão arriscada que faço envolvendo o corpo da mulher, o prazer, a comunicação e o conservadorismo da sociedade.

Recentemente a cantora Madonna teve seu Instagram suspenso por conta de fotos que mostravam o seu mamilo. Já vi no Insta fotos de mamilos, mas talvez sejam postados sabendo que vão ser cancelados. Postagem relâmpago. Mamilos nas redes. Esta é a primeira reflexão. Como bem disse a própria Madonna, as mulheres têm cada centímetro dos seus corpos exibidos todos os dias na mídia e os mamilos não podem. Por que será? É uma referência ao sagrado ato de amamentar? Uma herança cristã, se for, injustificável também.

Somos um mundo institucionalmente laico, mas fiel e leal a preceitos religiosos. O ato de amamentar não justifica porque também é constantemente perseguido. Grupos de mulheres reacionárias se revoltam contra mulheres que querem e se acham no direito de amamentar em público. Nada mais justo. Então, se não é só o ato sagrado de amamentar, o que seria? Os homens exibem os mamilos e são exatamente eles que proíbem as mulheres de mostrar os seios. Quanto mais atrasada a sociedade mais o topless, por exemplo, é recriminado. Na Europa se faz na boa, em qualquer praia. As mulheres não andam de peito de fora nas ruas, mas nas praias escolhem de colocar o corpo todo ao sol e podem. Nada acontece. Ninguém reprime.

Aqui no Brasil é pecado mortal e até a polícia intervém. Ok que somos um país conservador disfarçado de moderno, mas o que fica dessa história toda e isso confirma o conservadorismo, é que os homens determinam e as mulheres aceitam. O machismo estabelece que partes do corpo feminino podem ser mostradas. Justamente porque as mulheres querem colocar os seios ao vento é que eles proíbem. O mesmo acontece com o aborto, um direito das mulheres e que homens na sua maioria proíbem. Já as bundas podem ser expostas. Os homens aqui no Brasil sentem tesão em bundas e daí as expõem. Até como troféu. As mulheres que se emanciparam e mesmo as artistas que impuseram suas escolhas acabam também usando a exposição da bunda como ato libertário. Concordo, afinal ela está escolhendo mostrar a sua bunda e não por permissão masculina. Anitta, Ludmilla, Luiza Sonza, Iza, todas elas usam a bunda como mensagem e ligam suas atitudes e seu visual ao prazer, ao direito ao prazer sobretudo. E elas determinam isso sem que qualquer homem venha dar as ordens. Acho legal e justo o que acaba incomodando os tradicionalistas, bolsonaristas, moralistas e outros istas que passam longe da liberdade e do prazer. Curiosamente todas já declararam seus votos e sabemos muito bem pra quem. Ainda bem. Mas falta uma imposição maior de imagem e desejo, acho eu. Talvez os tempos não sejam propícios e em breve podemos mudar isso., mas sinto falta dos mamilos. Mulheres têm esse direito. Podem e devem amamentar em público. Podem e devem fazer topless nas praias e podem e devem mostrar seus mamilos nas redes sociais. Vemos coisas horríveis na internet. Por que não um par de seios ao vento que significa a liberdade? Seria a revolução que falta nos nossos costumes.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

