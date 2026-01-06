O mundo precisa exigir as provas da acusação de Trump ao presidente Maduro como narcotraficante

O mundo inteiro precisa exigir provas desses criminosos. Já não bastou o que foi feito no Iraque: a acusação de armas de destruição em massa que depois se revelou falsa. Hoje, o mundo sabe que o Iraque nunca mais se ergueu, tornando-se um país miserável, reduzido a escombros em razão de uma guerra baseada na mentira.

O mesmo roteiro foi aplicado na Síria. Foi e continua sendo executado no Iêmen. Na Faixa de Gaza, a lógica é idêntica: destruição sistemática, morte de civis e aniquilação de povos inteiros, sempre sustentadas por interesses geopolíticos e econômicos.

Muammar Gaddafi foi assassinado. Golpes se sucederam a golpes, escombros se acumularam sobre escombros. As chamadas “primaveras árabes” deixaram, em muitos países, não democracia, mas caos, guerras civis e Estados destruídos.

A Guerra Fria nunca terminou; apenas mudou de forma. Tudo é encoberto por uma guerra de narrativas destinada a derrubar governos democráticos e a implantar o caos nos países, agora por meio da desinformação, do lawfare e da manipulação política.

Foi assim no Brasil: derrubaram a presidenta Dilma Rousseff, criaram a Lava Jato e cooptaram um juiz criminoso para prender o maior líder político do país, o maior da América Latina, um dos maiores líderes do planeta. Um presidente eleito três vezes foi afastado da vida política por uma operação travestida de justiça.

O tempo todo tentam repetir o mesmo método, importando crises e instabilidades para dentro do país, com o objetivo de derrubar nossa soberania e nossa democracia. A ingerência externa não cessou; apenas se sofisticou.

Agora, um ataque criminoso, terrorista, sanguinário e antidemocrático se volta contra a Venezuela: o sequestro de seu líder e de sua esposa, levados para uma prisão fora de seu país. E o mundo se cala.

Isso precisa acabar!