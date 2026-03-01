TV 247 logo
        O mundo sob o domínio do banditismo fascista e nazi-sionista

        Os Hitlers redivivos avançam livres e desimpedidos para levar o mundo a uma explosão total

        Netanyahu e Trump (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

        No primeiro ano deste segundo mandato, Trump já bombardeou sete países – Somália, Iraque, Iêmen, Nigéria, Síria, Venezuela e Irã, atacado duas vezes.

        Acabou a funcionalidade da diplomacia.

        A ONU é hoje um cartório protocolar para a mera anotação memorial do gangsterismo e do banditismo de Trump e Netanyahu, este último elemento um fugitivo de mandado de prisão do TPI.

        A força militar seria a única maneira capaz de deter as ações criminosas dos EUA e de Israel contra países e povos soberanos.

        Apenas outras duas potências militares poderiam exercer algum poder de dissuasão: a Rússia; e, em menor proporção, a China.

        No entanto, não foi pelos palestinos, vítimas de genocídio, e por Gaza, sede do Holocausto do século 21, que China e Rússia decidiram peitar Trump para correr o risco da terceira guerra mundial. Essa que seria uma guerra de dimensões catastróficas imponderáveis.

        Tampouco foi pela Venezuela, como seria esperável, dado o intenso relacionamento do país caribenho-sulamericano com China e Rússia.

        E, ao que tudo indica, também não será pelo Irã que China e Rússia assumirão protagonismo militar para deter os EUA e Israel. No máximo, empregarão retóricas mais duras e contundentes. E ficamos por aí, por enquanto.

        Considerando essa paisagem, nem é preciso grande esforço analítico para inferir que Cuba tem enormes chances de ser a próxima Gaza.

        Sem a existência de um sistema mínimo de pesos e contrapesos, a lei internacional foi morta, e os Hitlers redivivos avançam livres e desimpedidos para levar o mundo a uma explosão total.

        A narrativa da mídia hegemônica, legitimadora do ataque criminoso dos EUA e de Israel ao Irã, é asquerosa, para não dizer vomitável. A culpa pelo ataque é do Irã, repetem, que é tão culpado pela agressão imperial quanto a Venezuela, Cuba ….

        Nesta toada, com sua “ditadura do judiciário” e seu “governo comunista” que ofendeu a tradição judaico-cristã e esfriou relações diplomáticas com o Estado nazi-sionista de Israel, o Brasil também poderá ser alvo de ataques criminosos da potência imperial e do sionismo. Eventual ataque ao Brasil poderá acontecer, por exemplo, na eleição. E seria um bombardeio via big techs e plataformas digitais.

        Não menos nojento que a posição editorial anti-Irã/anti-Persa da mídia hegemônica, é a vassalagem obscena de líderes europeus.

        Macron/França, Merz/Alemanha, e Starmer/Reino unido, se superaram. Condenaram o Irã, a vítima, e aplaudiram os dois países párias do mundo.

        E os vassalos foram ainda mais longe: perfilaram suas capacidades bélicas ao lado de Trump e de Netanyahu, para serem cúmplices da destruição devastadora do Irã.

        A lei internacional foi definitivamente morta, e o mundo está sob o domínio do banditismo fascista e nazi-sionista. Vassalos europeus desse banditismo são tão criminosos quanto, uma vez que que cúmplices e co-autores.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

