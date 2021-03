O online é o meu pastor, nada me faltará

O que salva um pouco o tenebroso 2021 é a internet. Através dela acessamos documentação online, educação a distância, consultas médicas, serviços bancários, pilates…

E, o melhor de tudo, em dias de inquietação e tédio pode-se ver mais filmes, ler mais livros e pedir comida diferente das que produzimos em casa.

Essa semana, para descansar a mente de tanta tragédia, bati meu recorde de entretenimento online.

Repasso aos leitores minha saga. Talvez colabore com nossa odisseia diante de uma epidemia incansável e inclemente.

Tenho a sorte de ter um amigo, o Mário Henrique Viana, que é um grande expert em jazz - gênero que ouço bastante. O Mário, todo santo dia, posta em seu perfil do Facebook uma dica de primeira água.

As indicações são ecléticas. Minhas favoritas são sempre as de guitarristas, como Wes Montgomery, Joe Pass e Herb Ellis. No entanto, a curadoria é bem mais ampla: pode ir de Thelonius Monk a Sun Ra, de Lou Donaldson a Roy Eldridge e por aí vai. Por vezes, ele aborda ainda rock’n’roll. Mas nunca de modo percorrido, afinal, naquela página de Facebook tudo precisa ser original.

A sonoridade ajuda a aplacar nossos medos. Assim como a literatura. Por hora sigo lendo uma obra de Giovanna Rivero chamada Terra fresca da sua tumba (Incompleta Editora). Sei, o título talvez não seja o ideal para se ter em mãos num instante tão trevoso. Contudo, foi a minha forma de contrabalancear o funesto cotidiano: mergulhar em algo ainda mais abismal.

Giovanna Rivero é boliviana, recebeu importantes prêmios literários e, até então, era inédita no Brasil. Seus longos contos misturam o onírico ao real, o pesadelo ao prosaico cotidiano. É uma viagem sem sair de casa.

Em cinema, as opções são múltiplas. Assisti a dois filmes, todos da plataforma Mubi. Ambos relatam experiências de personagens dos Bálcãs e Europa Setentrional. São eles, Olege Teret.

Oleg traz a história de um jovem açougueiro letão que vai tentar a sorte na Bélgica e acaba escravizado pela máfia polonesa. Teret é um filme de guerra que não mostra a guerra (do Kosovo), mas seus efeitos sobre mulheres e homens comuns. Dois belos programas para uma quarentena que já virou quatrocentena.

Se você estiver em São Paulo-SP, para acompanhar os programas sugeridos aqui, peça a casquinha de frutos-do-mar do Petisquin do Bob. É alcançável por vários serviços de entrega via web. Vale cada pedaço de camarão.

Em tempo: lembre-se sempre de agradecer a internet por proporcionar alguma esperança e prazer em meio a tanto ignorantismo, descaso e óbitos. Ave, web!

