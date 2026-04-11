O peso sobre Delcy Rodríguez

Ao sair da Universidade das Comunas em Tocuyito, após uma visita alegre e edificante, um jovem professor veio até mim e me puxou de lado. Muito baixinho, ele me perguntou o que iria acontecer. Muitos dos estudantes estavam apavorados com a possibilidade de uma mudança de regime e de que eles, escolhidos como jovens líderes socialistas no movimento comunal, fossem presos, torturados e executados.

Foi um forte choque de realidade depois de um ótimo dia naquela universidade nascente. Mas é algo muito real. Conheci diplomatas sóbrios e profissionais no Ministério das Relações Exteriores que sabiam exatamente para qual parte das montanhas fugiriam com fuzis caso a direita chegasse ao poder e estavam resignados a uma vida de guerrilha, incluindo parceiros e filhos. Não conheci ninguém que duvidasse que uma mudança de regime em Caracas levaria a massacres imediatos de esquerdistas e a uma longa guerra civil.

Quase tudo o que te contam no Ocidente sobre a Venezuela é mentira, e a maior mentira é que Machado, Guaidó e os grupos em torno deles sejam, em qualquer sentido, democratas ou liberais. Eles não são e têm ligações familiares e políticas diretas com os regimes assassinos patrocinados pela CIA nos anos anteriores a Chávez. Eles também têm muitas contas a acertar. A família de Machado, para dar apenas um exemplo, dominava o fornecimento de eletricidade antes de ser nacionalizado.

Um número muito grande dos "presos políticos" pelos quais o Ocidente se preocupa tanto esteve envolvido em tentativas de golpe militar ou insurreição violenta, das quais a tentativa de ópera bufa de Guaidó, em 2019, foi apenas a mais divulgada. Após as contestadas eleições de 2024, muitos dos que foram presos estavam, na verdade, brandindo armas. Conheci as famílias de três jovens que me disseram que seus filhos foram enganados para ir às ruas armados e esperavam que fossem soltos na anistia atual.

As sanções causaram grande sofrimento econômico, o que afetou a popularidade do governo. Mas é um grande erro confundir o descontentamento com o governo Maduro com apoio a Machado. Não há quase nenhuma evidência disso, por mais que se procure. Que Machado não tem apoio interno para governar o país é uma das poucas coisas que Trump disse com verdade. A alternativa ao governo socialista é o caos.

Portanto, Delcy Rodríguez tem que manter o Partido Socialista no governo ou ver apoiadores massacrados e o início de uma guerra civil. Ao mesmo tempo, ela tem que lidar com a flagrante afirmação colonialista de controle sobre os ativos e as finanças da Venezuela pelos EUA, enquanto apazigua o irritadiço e irracional Trump.

Vamos deixar uma coisa clara. Eu falei pessoalmente com as pessoas mais próximas do presidente Nicolás Maduro. Falei com Francisco Torrealba, que sucedeu Maduro como presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes e também assumiu a cadeira de Maduro na Assembleia Nacional. Falei com o filho de Maduro, também chamado Nicolás. Nenhuma dessas pessoas acredita nem por um segundo que Delcy Rodríguez tenha qualquer envolvimento no sequestro de Nicolás e Cilia Maduro.

Por que quase todo mundo no Ocidente acredita numa narrativa em que ninguém na Venezuela acredita e da qual tenho certeza absoluta de que é falsa?

Essa narrativa foi imposta a vocês. Trump minou Delcy Rodríguez ao elogiá-la abertamente e afirmar que ela era sua escolha. A verdade, é claro, é diferente. Como vice-presidente de Maduro, ela naturalmente assume as funções de presidente, conforme confirmado pelo Supremo Tribunal da Venezuela. Um esforço coordenado de briefings para jornalistas, pela administração Trump, pelos serviços de segurança e por venezuelanos alinhados a Machado em Miami, forneceu à mídia, de forma coordenada, uma história detalhada de negociações entre Delcy e seu irmão Jorge e os americanos para uma estratégia de reforma econômica que incluía a remoção de Maduro.

Revisei muitos artigos que promovem essa narrativa, e todos eles obviamente vêm principalmente de fontes em Washington. É uma narrativa que os Estados Unidos têm se esforçado muito para alimentar em vocês.

Isso levanta a questão: se Delcy é realmente uma fantoche ocidental, por que o establishment ocidental está tão empenhado em lhes dizer isso? Em qualquer outra circunstância, como as monarquias do Golfo ou al-Jolani, eles estão sempre ansiosos para promover o mito de que seus fantoches não são fantoches.

Minha máxima, de que, se o governo realmente quer que você saiba de algo, provavelmente significa que não é verdade, se aplica neste caso. Trump quer que se saiba que Delcy Rodríguez é sua fantoche porque isso faz parte de sua narrativa de vitória, a história falsa da grandeza de Trump. Também tem a intenção de dividir e enfraquecer o movimento socialista na Venezuela.

Temos que olhar para a noite de 3 de janeiro, quando Maduro foi sequestrado. Há um fato fundamental que, novamente, simplesmente não faz parte da narrativa ocidental. Foi Nicolás Maduro quem instruiu os militares a se aquietarem e não lutarem no caso de uma tentativa de capturá-lo. Na verdade, ele sabia que tal evento era iminente, embora não soubesse a data exata.

A principal preocupação de Maduro era evitar uma guerra entre a Venezuela e os Estados Unidos, uma guerra que devastaria este país pacífico.

É importante notar que Maduro estava seguindo conscientemente o modelo de seu mentor, o presidente Hugo Chávez, em seu sequestro durante um golpe orquestrado pela CIA em 2002. Após uma insurreição armada da oposição em 11 de abril de 2002, na qual 19 apoiadores de Chávez foram massacrados e 150 feridos, um golpe militar capturou o presidente Chávez, e ele foi levado de avião para a ilha de La Orchila em uma aeronave fretada pela CIA.

O líder da oposição Pedro Carmona foi empossado como presidente pelos líderes militares e imediatamente reconhecido pelo regime Bush em Washington. Ele anunciou a revogação imediata de todas as medidas de reforma de Chávez. No entanto, o povo e a maior parte das forças armadas se levantaram contra os golpistas e, após apenas 48 horas, retomaram o controle. Chávez voltou ao poder. Esta é a base do brilhante documentário irlandês The Revolution Will Not Be Televised, que naturalmente nunca foi televisionado.

O principal a entender é que, notavelmente, Chávez não executou nenhum dos participantes do golpe, nem mesmo os militares. Houve, de fato, poucas acusações. As penas de prisão foram notavelmente leves, e muitos, incluindo o "presidente" Carmona, foram autorizados a "fugir" para o exílio. As prisões mais longas foram para aqueles que realmente participaram do massacre de 11 de abril. Chávez concedeu uma anistia geral em dezembro de 2007.

A mesma tolerância surpreendente foi demonstrada a Juan Guaidó, o fantoche ocidental que tentou uma ridícula tentativa de golpe militar em 30 de abril de 2019. Embora seu golpe tenha sido um fracasso patético e seu número total de desertores militares tenha sido 50, ele ainda assim causou a morte de quatro pessoas e feriu 230.

Mais uma vez, a resposta do governo socialista foi surpreendentemente branda. Ninguém foi executado. Julgamentos adequados foram realizados para os acusados, e as penas de prisão foram notavelmente leves, mesmo para os condenados por traição. Vale dizer que o número de julgados e as sentenças foram notavelmente mais leves do que aquelas aplicadas pela "insurreição" do Capitólio, em Washington, em 2021.

Um grupo de trinta que se refugiou na embaixada brasileira de Bolsonaro foi autorizado a sair do país pacificamente. Guaidó nunca foi preso e foi tolerado a vagar pelo país por anos, afirmando ser presidente, e a viajar livremente para dentro e para fora, até ser indiciado pelo governo da Colômbia por entrar ilegalmente naquele país em 2023.

A recusa dos socialistas em derramar sangue nunca foi espelhada pela direita. A grande maioria desses "presos políticos" sobre os quais vocês ouvem constantemente esteve envolvida nessas ou em toda uma série de tentativas armadas menos conhecidas, ou nas ligações muito reais da oposição com o tráfico de entorpecentes e o crime organizado.

O que me surpreende não é o suposto autoritarismo do governo socialista, mas, pelo contrário, sua tolerância surpreendente com a oposição diante de repetidas tentativas de derrubada patrocinadas pela CIA e frequentemente armadas.

Basta imaginar como um governo de direita latino-americano lidaria com repetidas tentativas de golpe armado da esquerda para perceber o quão extraordinária tem sido essa contenção. A falta de violência ou vingança sempre caracterizou a reação da Revolução Bolivariana às tentativas de golpe da direita. Embora seja admirável por princípio, não tenho certeza de que considero esse grau extremo de tolerância sábio.

É no contexto dessa antiga relutância socialista em usar a violência que se deve ver a decisão de Maduro de desmobilizar as forças de defesa no caso de uma missão de sequestro americana. Este é um governo que não apenas usa slogans revolucionários, mas vive por eles, e "paz" é um dos principais. Maduro quase certamente esperava que a solidariedade interna obrigasse seu retorno rápido, como aconteceu com Chávez. É improvável que ele imaginasse que Trump simplesmente e inutilmente removeria Maduro e deixaria seu governo no poder.

Múltiplas fontes me confirmaram que as forças venezuelanas foram ordenadas a se aquietarem. Visitei o local na encosta do Fuerte Tiuna onde a jovem tenente Alejandra del Valle Oliveros Velásquez, de 23 anos, se recusou a obedecer à ordem de se aquietar e continuou de guarda com sua arma em uma vital instalação de comunicações no topo de uma colina. Ela morreu quando o local foi atingido por mísseis americanos.

Este também é um ponto ausente da narrativa ocidental dos eventos militares. A postura defensiva da Venezuela está irremediavelmente desatualizada na era da guerra de mísseis de precisão. Suas instalações de radar e baterias antiaéreas são altamente visíveis em locais abertos no topo de colinas, não em bunkers endurecidos. Suas tropas estão em quartéis abertos, como os guardas cubanos desnecessariamente assassinados.

A indignação com o ataque americano totalmente não provocado restaurou um senso de unidade nacional muito necessário na Venezuela. No amargo rescaldo da contestada eleição presidencial de julho de 2024, muitos apoiadores do governo, incluindo alguns no cargo, admitem que a onda de prisões foi longe demais. Esse excesso prejudicou a autoridade moral do governo internamente e deu munição valiosa de propaganda a seus críticos no exterior.

Não houve discriminação suficiente entre manifestantes armados e desarmados. Embora muitos argumentem que medidas de emergência eram essenciais para evitar violência anárquica imediata, é geralmente admitido que muitas prisões se prolongaram por tempo demais.

Reconhecer isso não significa aceitar os números inflacionados e a metodologia politizada promovidos por ONGs financiadas pelo Ocidente, como o Foro Penal e seus parceiros internacionais. Essas contagens misturam rotineiramente dissidentes genuínos com conspiradores armados, participantes de tentativas de insurreição violenta e criminosos assumidos, muitos dos quais estavam brandindo armas ou ligados a redes golpistas.

Os números inflacionados das ONGs não são um monitoramento neutro dos direitos humanos. Eles fazem parte de uma operação de guerra da informação de longa data, generosamente financiada pelos mesmos governos e fundações que passaram anos apoiando esforços de mudança de regime na Venezuela. Sua indignação seletiva e o constante aumento das contagens de "presos políticos" servem a um propósito político claro: deslegitimar o processo bolivariano e justificar a interferência externa.

Uma perspectiva mais ampla é essencial. As prisões não surgiram do vácuo. Elas se seguiram a anos de sofrimento econômico induzido por sanções, repetidas tentativas da oposição de subverter a ordem constitucional por meio de violência de rua, interrupção eleitoral tanto física quanto eletrônica, e resultados eleitorais forjados ou manipulados seletivamente pela oposição. A resposta foi pesada, mas ocorreu num contexto de ameaças reais à segurança.

A narrativa de que a oposição ganhou 70% dos votos nas eleições de 2024 é simplesmente absurda para quem conhece a Venezuela. Em seus comícios eleitorais finais, Maduro tinha 1 milhão de pessoas nas ruas de Caracas, e a oposição tinha 50 mil. Muitos dos supostos comprovantes de votação de máquinas exibidos pelo regime Biden eram falsificações muito evidentes, com a mesma caligrafia em locais diferentes, e múltiplos exemplos de mesários ou dirigentes partidários assinando com um X num país com alfabetização de quase 100%.

A oposição se recusou a apresentar esses comprovantes ao Supremo Tribunal para verificação. A verdade é que o processo eleitoral eletrônico (não sou fã) foi gravemente afetado por hacking externo, quase certamente dos EUA. Havia, de fato, descontentamento popular com os efeitos das sanções econômicas, e muitos observadores experientes acham que as eleições foram apertadas. Nunca será possível descobrir o resultado real. Mas as alegações ocidentais de 70% de apoio à oposição são um absurdo total.

Na verdade, não acredito que o governo ou o Supremo Tribunal realmente soubessem o resultado verdadeiro. Eu certamente não sei. Mas foi a interrupção orquestrada pelos americanos que tornou isso impossível.

A Venezuela é um país substancialmente livre. As pessoas criticaram o governo abertamente e sem medo, inclusive na câmera. Houve uma manifestação da oposição em Caracas há algumas semanas. Foi muito levemente policiada. Os oradores podiam dizer o que quisessem (apoio a Donald Trump foi um tema central), e ninguém foi subsequentemente interrogado. Cerca de 500 pessoas compareceram. Vi três ou quatro cartazes da oposição pela cidade. Ninguém os remove.

Estou filmando por toda a Venezuela num total de seis semanas, e nunca me perguntaram quem sou, por parte de autoridades ou polícia, nem me exigiram apresentar documentos de identidade. Recebi uma permissão do Ministério da Comunicação, mas ninguém nunca olhou para ela. Nunca ninguém sugeriu o que eu deveria dizer, nem me instruiu a não filmar algo.

Estive em muitas áreas e províncias diferentes. Em toda parte, as lojas estão totalmente abastecidas e os bares e restaurantes, funcionando normalmente. As pessoas parecem bem alimentadas. Não vi um único dependente químico, mendigo ou pessoa em situação de rua. Vi cinco postos de controle policial ou militar em seis semanas: três na residência presidencial, na sede da polícia e na Assembleia Nacional; um verificando pneus e faróis de carros; e um na saída de um parque nacional, fazendo fiscalização de conservação da vida selvagem.

Tenho verificado isso de forma quase obsessiva porque os jornalistas ocidentais sempre colocam postos de controle policial e militar em suas descrições imaginárias da Venezuela, escritas a milhares de quilômetros de distância. A oposição de Machado transformou isso num meme, divulgando conselhos que dizem que você não é obrigado a mostrar documentos de identidade em postos de controle policial. Seria muito difícil encontrar um posto de controle para mostrar seus documentos.

Praia na Venezuela (Photo: Craig Murray) Craig Murray

Mar da Venezuela (Photo: Craig Murray) Craig Murray

Este não é um governo repressivo. A atmosfera de repressão está totalmente ausente porque os mecanismos de repressão estão totalmente ausentes. Não há uma presença policial pesada. As pessoas não têm medo de informantes. Vi muito poucas armas carregadas por policiais, e nenhuma arma carregada por qualquer outra pessoa.

A narrativa que agora domina a mídia ocidental, de que qualquer liberalização econômica ou abertura pragmática sob Delcy Rodríguez seja uma capitulação súbita forçada pela pressão de Trump, é simplesmente falsa. O próprio Nicolás Maduro iniciou processos de liberalização econômica anos antes, como uma resposta direta de sobrevivência ao peso esmagador das sanções. Essas são políticas de Maduro. A recente legislação que liberaliza o setor de hidrocarbonetos foi inteiramente desenvolvida sob Nicolás Maduro e aprovada por ele.

A dolarização se espalhou de baixo para cima, à medida que as pessoas comuns buscavam estabilidade. O governo gradualmente relaxou os controles de preços, permitiu maior envolvimento do setor privado em importações e distribuição, e desenvolveu soluções alternativas para a venda de petróleo. Essas foram adaptações pragmáticas impostas à revolução muito antes de Trump retornar à Casa Branca.

Como eu disse aos estudantes da Universidade das Comunas, se o capitalismo tardio fosse, como afirma, a ordem natural da sociedade, em vez de uma série de instituições e arranjos inteiramente artificiais projetados para produzir uma concentração extrema de recursos nas mãos de uma elite, imposta em última instância pela violência do Estado, então os estados capitalistas não precisariam esmagar estados que praticam outros sistemas, por meio de sanções incapacitantes e isolamento do intercâmbio de recursos e capital, e, em última instância, por meio da força militar.

Sua própria ideologia fundadora afirma que o capitalismo naturalmente prevalecerá eventualmente em qualquer sociedade, por meio de sua maior beneficência e distribuição mais eficiente de recursos. No entanto, os governantes dos estados capitalistas buscam constantemente esmagar qualquer estado que pratique qualquer sistema alternativo. Eles fazem isso por medo de que sua própria população veja a possibilidade de um caminho melhor do que trabalhar como escravos efetivos enquanto o valor produzido por seu trabalho se concentra inteiramente nas mãos da classe Epstein.

Nunca saberemos como a Revolução Bolivariana teria se desenvolvido se não fossem as sanções financeiras e comerciais que a incapacitaram.

Mas este é o fato fundamental. A Venezuela foi alvo por causa dos sucessos extraordinários do chavismo, não porque fosse um Estado falido. A pobreza foi mais que reduzida pela metade. A alfabetização aumentou para taxas melhores do que as dos Estados Unidos. Educação e saúde gratuitas foram instituídas. O número de pensionistas triplicou. Os serviços públicos foram nacionalizados. Uma quantidade massiva de habitação social foi fornecida. Essas foram as conquistas que precipitaram as sanções.

O colapso econômico de 2017 não foi causado por falhas de um sistema socialista. O colapso, e a subsequente onda massiva de emigração, foi causado inteiramente pelo regime de sanções, e particularmente pelo bloqueio de todos os sistemas de pagamento e transações financeiras.

Há um ponto óbvio raramente discutido: as sanções, particularmente as sanções financeiras que bloqueiam transações normais de pagamento e canais bancários internacionais, não apenas causam sofrimento.

As sanções ativamente geram corrupção.

Quando um governo soberano é impedido de realizar comércio e finanças legítimos por meio dos sistemas globais padrão, ele é levado para os braços daqueles que se especializam em quebrar sanções, redes informais de transferência e lavagem de dinheiro. Essas parcerias forçadas com elementos fora da economia formal acabam infectando o próprio aparelho estatal, criando novos caminhos para a corrupção e o abuso.

É um ciclo vicioso e previsível, engendrado pela política de Washington.

As sanções forçam os estados, para sobreviverem, a fazer coisas classificadas como ilegais e atraem seus operacionais para a órbita de criminosos de verdade. Algumas das críticas ao governo Maduro devem ser vistas por esse prisma. E é claro que não existe, e nunca existiu, qualquer estado inteiramente livre de corrupção.

O governo de Maduro não é o fracasso que é rotineiramente retratado no Ocidente. A economia se recuperou notavelmente. Sob Maduro, o governo obteve sucessos mensuráveis na segurança pública. As taxas de homicídio caíram mais de dois terços, e as gangues de narcotráfico estão quase completamente fora das ruas.

Operações de grande escala reduziram significativamente a produção de narcóticos e as rotas de tráfico por meio do território venezuelano. A Venezuela relatou apreensões recordes de drogas à Comissão de Narcóticos da ONU, quase 66 toneladas somente em 2025, o maior nível em duas décadas. Dados da ONU afirmam que a Venezuela desempenha um papel muito marginal nos fluxos globais de cocaína, e quase nenhum na produção. Em fentanil, ela não aparece.

Maduro conseguiu suprimir as drogas nas ruas da Venezuela e interromper o tráfico em um grau extraordinário. O fato de ele estar agora numa prisão dos EUA, acusado de "narcoterrorismo", é verdadeiramente um sinal de quão depravados os Estados Unidos se tornaram.

Ao mesmo tempo, a taxa geral de criminalidade caiu drasticamente. Cidades que já estiveram entre as mais perigosas do mundo se tornaram visivelmente mais seguras para os cidadãos comuns. Mesmo venezuelanos críticos do governo em outros aspectos reconhecem essa melhoria na vida diária e na segurança pessoal. Há apenas duas noites, conversava com uma venezuelana vinda da Alemanha para visitar sua família, que me disse que antes tinha medo de andar pelas ruas de Caracas à noite, mas agora se sentia perfeitamente segura.

É importante entender que tipo de socialismo a Venezuela praticou sob Chávez e Maduro.

O projeto bolivariano nunca foi a plena propriedade estatal dos meios de produção e distribuição prevista nos textos marxistas clássicos. A Venezuela sempre foi uma economia mista. Sua característica distintiva, e sua maior força, foi a forte dependência do Estado da propriedade de toda a gama de atividades do setor petrolífero, a montante e a jusante, para canalizar grandes receitas públicas para objetivos orientados ao socialismo: educação universal gratuita do berço à universidade, um sistema nacional de saúde que levou clínicas e hospitais a todos os bairros, seguridade social expandida, programas habitacionais como a Gran Misión Vivienda, e subsídios que mantiveram os alimentos básicos acessíveis para os pobres.

A nacionalização dos serviços públicos (eletricidade, telecomunicações, água) seguiu a mesma lógica. Em muitos aspectos, assemelhava-se ao modelo social-democrata ocidental dos anos 1970, quando os governos europeus usavam impostos progressivos para financiar o estado de bem-estar social, deixando grandes partes da economia em mãos privadas. A escala massiva de moradias públicas de qualidade e acessíveis na Venezuela é verdadeiramente uma maravilha de se ver para uma economia em desenvolvimento.

O que tornou o bolivarianismo diferente e, em última análise, mais radical, foi o movimento comunal. Sua filosofia é genuinamente de base. As comunas não surgiram de decretos do Palácio de Miraflores; elas cresceram de baixo para cima, a partir dos conselhos comunais que as pessoas comuns nos bairros pobres formaram para resolver seus próprios problemas (consertar estradas, organizar a coleta de lixo, construir clínicas).

Chávez deu a essas estruturas orgânicas comunais reconhecimento constitucional e poder legal, mas a energia vinha das próprias comunidades.

A tomada de decisões nas comunas é a democracia direta em ação: assembleias debatem e votam sobre como gastar os fundos alocados a elas. As pessoas decidem suas próprias prioridades. Sempre fui cético em relação às assembleias populares e à democracia direta. Visitar as comunas da Venezuela me converteu. O fator fundamental é a surpreendente prevalência de educação política e consciência social entre os membros comuns da classe trabalhadora venezuelana.

Por muito tempo, as comunas permaneceram em grande parte um mecanismo para redistribuir a receita do petróleo de forma mais democrática e transparente. Mas ainda era, essencialmente, social-democracia com retórica revolucionária, gastando os rendimentos do petróleo em bens sociais.

Mas o movimento comunal não parou. Ele começou a se expandir, afirmando a propriedade comunal sobre os meios de produção e distribuição. Um número crescente de comunas agora administra suas próprias pequenas fábricas, cooperativas agrícolas, padarias, matadouros, coletivos de transporte e redes de distribuição. Discuti com altas figuras do governo como usar empresas de propriedade comunal como ponta de lança em setores liberalizados da economia, para socializar o lucro.

As comunas estão indo além de simplesmente receber e gastar dinheiro do Estado e em direção ao controle da criação e alocação real da riqueza. Este é o salto qualitativo que marca o socialismo bolivariano como algo mais do que o estatismo de bem-estar social dos anos 1970.

Maduro instituiu a Universidade das Comunas em 2025. Ela se baseia em fornecer ensino universitário prático nas áreas de particular valor para as comunas, que vão da administração pública à engenharia elétrica e à agricultura. A produção agrícola é uma área em que muitas das mais de 7 mil comunas da Venezuela estão envolvidas.

A agricultura entrou em colapso na Venezuela muito antes de Chávez. Isso é comum em muitos estados petrolíferos.

Meu primeiro posto diplomático no exterior foi uma nomeação para a Nigéria, em 1986, como Segundo Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos, onde minha estatística favorita era que a Nigéria passou, em apenas 8 anos, de ser a maior exportadora mundial de óleo de palma a ser a maior importadora mundial de óleo de palma. Moedas lastreadas em petróleo frequentemente tornam as exportações agrícolas não competitivas e os produtos agrícolas importados mais baratos que os nacionais.

Isso colapsou os setores de cacau, café, milho e outros produtos agrícolas da Venezuela décadas antes de Chávez chegar ao poder.

As comunas estão reintroduzindo a produção agrícola desde o nível do solo. Visitei a comuna local Vittoria, não muito longe da Universidade. Ela tem mais de 20 unidades de produção agrícola, e os estudantes estavam ajudando a desenvolver, por exemplo, currais de bambu para gado para substituir as grades de ferro que não são mais importadas devido às sanções ocidentais.

O que impressiona todo visitante é o extraordinário nível de conscientização pública sobre a filosofia socialista. Nas comunas, nas universidades bolivarianas, nos círculos de educação política, pessoas comuns discutem com conhecimento real a diferença entre social-democracia e socialismo, o papel da comuna como o "tecido celular" da nova sociedade, e a necessidade de passar da distribuição para a produção.

A ideologia é praticada diariamente. Ouvi adolescentes e feirantes citarem Chávez e Marx com facilidade, e com a confiança de que seus interlocutores os acompanharão.

Esses são os elementos fundamentais do socialismo bolivariano que Delcy Rodríguez agora luta para preservar e salvaguardar diante da investida de Trump: o estado social-democrata financiado pelo petróleo, os serviços públicos nacionalizados, as estruturas de democracia direta das comunas e os movimentos para espalhar a afirmação da propriedade popular sobre a produção.

Considere isto: a Venezuela tem as praias caribenhas mais bonitas que já vi. São tão boas quanto as de Maurício ou das Maldivas. Estas são minhas próprias fotos, e as cores não foram retocadas.

O que é notável nisso é que todas as pessoas que você vê são venezuelanos comuns. Não há um turista estrangeiro à vista: nenhum bar, restaurante ou hotel à beira-mar cercando trechos e cobrindo-os com espreguiçadeiras. Em vez disso, você tem famílias venezuelanas felizes, com isopores, aproveitando o dia de graça. Isso porque, exceto Isla Margarita, a Revolução Bolivariana protege as centenas de quilômetros de praias de areia branca da Venezuela por meio de Parques Nacionais.

Onde o chavismo vê uma grande comodidade para o povo e um habitat surpreendente a ser preservado, a visão de mundo de Kushner e Machado vê bilhões de dólares em imóveis privilegiados à beira-mar, prontos para condomínios e grandes hotéis. Não acreditem nem por um momento que eles não estão de olho nisso como parte da tomada imperialista. Eles não querem venezuelanos brincando com suas famílias nessas praias. Eles querem que elas sejam reservadas para turistas americanos e israelenses, com os únicos venezuelanos de camisa branca e gravata-borboleta carregando bandejas de bebidas.

Pode parecer um pequeno desvio, mas acredito que seja um símbolo potente e pungente do choque de visões de mundo que está no centro da luta na Venezuela.

O que a oposição deseja fazer é desmantelar toda essa arquitetura. Machado está comprometida em abolir as comunas, privatizar os serviços públicos, devolver a Venezuela ao modelo pré-Chávez, no qual a riqueza do petróleo fluía para uma pequena elite e corporações estrangeiras, enquanto a maioria existia apenas para servir. A tarefa de Delcy é manter a linha para que as comunas, e a consciência que elas criaram, possam continuar a se desenvolver enquanto a educação universal, a saúde e a provisão social são mantidas.

Mas esta é a realidade que Delcy Rodríguez agora enfrenta: Trump impôs um bloqueio naval físico às exportações de petróleo venezuelano. Navios-tanque que transportavam petróleo venezuelano para compradores não aprovados pelos EUA foram fisicamente apreendidos pela Marinha dos EUA. Os EUA, assim, pela força militar, impuseram controle sobre as vendas de petróleo bruto venezuelano.

As receitas foram inicialmente direcionadas para uma conta controlada pelos EUA no Catar, depois transferidas para contas do Tesouro dos EUA. Os desembolsos para o governo Rodríguez são discricionários e ad hoc. Por exemplo, apenas 300 milhões dos primeiros 500 milhões de dólares foram liberados, com a aprovação dos EUA necessária para seus gastos. O mecanismo opera sob poderes de emergência executiva nos EUA, mas sem qualquer autoridade venezuelana. Isso não é com o acordo de Delcy Rodríguez.

É totalmente ilegal de todas as formas possíveis. O bloqueio naval, a apreensão dos navios-tanque, o roubo da receita do petróleo. Tudo isso é absolutamente contra o direito internacional. Qual exatamente é a "emergência" que justifica os poderes de Trump, mesmo no direito interno dos EUA, não faço ideia.

Os Estados Unidos não têm acordo de tratado com a Venezuela ou mandato internacional que lhes permita apreender o petróleo da Venezuela e vendê-lo. É simples roubo.

Ao controlar os navios-tanque, Washington assumiu o controle da única fonte significativa de receita externa da Venezuela e incapacitou o governo de Delcy Rodríguez. O petróleo representa mais de 70% da receita do governo venezuelano.

Cargas de petróleo aprovadas pelos Estados Unidos agora são vendidas no mercado internacional, mas os recursos não são pagos a Caracas. Eles são, inacreditavelmente, pagos ao Tesouro dos Estados Unidos. O regime Trump faz pagamentos ad hoc de volta ao governo venezuelano (a parte que escolher, quando escolher) para permitir que as funções estatais básicas continuem. É um sistema inteiramente governado pelos caprichos de Donald Trump, controlando outro Estado soberano.

Isso é menos estruturado do que a autoridade de ocupação formal que os Estados Unidos impuseram ao Iraque depois de 2003, mas o princípio é idêntico. As receitas de petróleo do Iraque têm sido tratadas dessa forma por 25 anos. Muitas pessoas não sabem que toda a receita de petróleo do Iraque é roubada para contas do Tesouro dos Estados Unidos. A mídia tradicional nunca conta isso.

É o modelo colonial clássico. É exatamente como a Companhia Britânica das Índias Orientais administrava os estados principescos da Índia nos séculos XVIII e XIX: o governante local era autorizado a permanecer nominalmente no cargo, mas os impostos eram coletados pelos britânicos e o governante local recebia de volta o que eles escolhessem. Os altos funcionários da Companhia das Índias Orientais no cargo eram, de fato, intitulados "Coletor".

A cobertura ocidental chama isso de "salvaguarda", "proteção" ou "alavancagem". A realidade é pirataria pura e física.

No entanto, Delcy Rodríguez está presa. Ela não tem força militar capaz de contra-atacar. A marinha venezuelana não pode desafiar a frota dos EUA, enquanto os bombardeiros gigantes dos EUA podem chegar a Caracas com bombas de 900 kg diretamente das bases aéreas dos EUA na Flórida. Qualquer tentativa aberta de desafio provocaria a mudança de regime pela força militar dos EUA, o que levaria ao massacre.

Rodríguez está, portanto, reduzida a negociar com os ocupantes sobre quanto do próprio dinheiro da Venezuela ela tem permissão para gastar em seu próprio povo. Ela é obrigada a receber uma série de visitas repugnantes de capangas sorridentes de Trump, humilhando e estuprando a Venezuela abertamente. As alegações de que Rodríguez quer isso, ainda mais de que ela orquestrou isso, são loucura.

Vi críticas da esquerda política no Ocidente, de que a Venezuela deveria ter lutado, ainda deveria lutar, deveria se juntar à resistência anti-imperialista. Vi venezuelanos sendo criticados como "vendidos".

Muito poucos daqueles que fazem essas críticas pegaram pessoalmente em um AK-47 e foram para as montanhas lutar contra uma superpotência que abandonou abertamente qualquer pretensão de seguir as leis da guerra sobre a proteção da vida civil e da infraestrutura. É certamente uma opção, mas o número de mortes seria apavorante, e a Venezuela estaria condenada a muitos anos de guerra civil e ocupação militar dos EUA.

É uma opção suicida, como o próprio Maduro reconheceu.

Delcy Rodríguez está lutando sob um fardo quase insuportável. Uma socialista de toda a vida, cujo próprio pai foi torturado até a morte por um serviço de segurança venezuelano comandado pela CIA, ela agora se vê efetivamente uma prisioneira dos Estados Unidos. A Venezuela não é o Irã. Ela não possui a capacidade militar, a profundidade estratégica ou as alianças para lutar contra os Estados Unidos. Se Trump acordar uma manhã e decidir pela mudança total de regime (e ele pode), o resultado seria um banho de sangue imediato e a eliminação total de todos os ganhos sociais de vinte e cinco anos de chavismo.

Para evitar essa catástrofe, Rodríguez deve apaziguar Trump. Ela deve falar a linguagem da liberalização econômica que Washington quer ouvir, embora as mudanças reais de política representem apenas o menor ajuste à direita numa economia que continua sendo esmagadoramente mista. As conquistas social-democratas fundamentais (a educação, as missões de saúde, os programas habitacionais, as pensões e o bem-estar social, os serviços públicos privatizados) estão sendo preservadas.

A estratégia de Rodríguez é, portanto, de resistência sombria: aguentar, preservar o que pode ser preservado e esperar por uma mudança de vento político em Washington. Fontes muito próximas a ela mencionam repetidamente as eleições de meio de mandato de novembro nos EUA como o próximo possível ponto de virada.

A tragédia é que esta mulher deve suportar a imagem no exterior, espalhada a partir de Washington, de traidora de sua classe e de seu país. Ela não pode chutar muito forte contra Trump publicamente sem arriscar provocar o psicopata à própria violência que ela está tentando evitar. Um amigo que a conhece há décadas me disse: "Ela está fazendo o que pode para manter a paz neste tempo de guerra."

Há evidências muito concretas da lealdade de Rodríguez a Maduro. Longe de apagar Maduro ou se posicionar como a nova face da revolução, Delcy Rodríguez cobriu a Venezuela com outdoors e arte de rua altamente visíveis com "Libertem Nicolás e Cilia", enquanto não introduz nenhum material que a elogie ou tente construir seu próprio culto à personalidade. Esse simbolismo público é um poderoso contrapeso da vida real às narrativas de deslealdade ou traição.

Uma de minhas críticas pessoais ao chavismo é que ele é muito centrado no culto à personalidade. É um fato fundamental que Rodríguez está fazendo exatamente o oposto de tentar mover esse holofote para si mesma.

A maioria dos críticos de Rodríguez, especialmente aqueles na mídia e comentaristas ocidentais, não sabe quase nada da Venezuela. A maior parte do que o público ocidental pensa que sabe é exatamente o oposto da verdade. A capacidade da mídia ocidental de manter uma narrativa falsa é surpreendentemente evidente numa visita aqui.

Passei agora um total de seis semanas no país em duas viagens, conversando com estudantes, diplomatas, líderes sindicais, ativistas de comunas e pessoas do governo, além de muitos barmen. O que vi e ouvi me convence de uma coisa acima de tudo: Delcy Rodríguez não é uma traidora. Ela é uma socialista fazendo a única coisa possível para ela nesta situação impossível, que é ganhar tempo para que a Revolução Bolivariana sobreviva.