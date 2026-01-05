TV 247 logo
      Buscar
      Oliveiros Marques avatar

      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

      213 artigos

        HOME > blog

        O petroterrorismo e o Governo Trump

        "Reconhecer esse sequestro como terrorismo de Estado não é defender Maduro ou seu governo, mas defender a coerência"

        Nicolás Maduro (Foto: Reprodução/Truth Social/@realDonaldTrump)

        Se o conceito de terrorismo defendido pelos Estados Unidos fosse aplicado com coerência, o sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro deveria ser classificado sem hesitação como um ato terrorista de Estado. Afinal, segundo a própria doutrina norte-americana, terrorismo é o uso da força ou da ameaça de violência com objetivos políticos, visando constranger governos, intimidar populações e impor interesses estratégicos. Foi exatamente isso que se viu na ação conduzida sob a administração de Donald Trump.

        Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

        Ao sequestrar um chefe de Estado soberano, à revelia do direito transnacional, os EUA recorreram ao mesmo expediente que dizem combater: a violência política extraterritorial. Não houve autorização da ONU, tampouco respeito à soberania nacional da Venezuela. Houve, sim, o uso do poder militar e de inteligência para impor uma vontade política pela força - elemento central na definição de terrorismo adotada pelo próprio Departamento de Estado norte-americano.

        Quando grupos não alinhados aos interesses de Washington recorrem à violência, são prontamente rotulados como terroristas. Quando o Estado americano faz o mesmo, o discurso muda: fala-se em “defesa da democracia”, “libertação” ou “segurança internacional”. Trata-se de uma inversão moral que revela não uma preocupação genuína com valores universais, mas a aplicação seletiva de conceitos conforme a conveniência geopolítica.

        O sequestro de Maduro não teve como objetivo proteger direitos humanos ou combater a corrupção, mas sim desestabilizar um governo que desafia interesses estratégicos dos EUA, sobretudo no campo energético. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo e insiste em manter soberania sobre esse recurso. Esse é o verdadeiro crime aos olhos de Washington.

        Ao agir dessa forma, o governo Trump institucionalizou o terror como método político: criou medo, instabilidade e violou normas internacionais para atingir fins econômicos e estratégicos. Se isso não é terrorismo, então o termo perdeu qualquer sentido objetivo e passou a ser apenas uma arma retórica usada contra inimigos convenientes.

        Reconhecer esse sequestro como terrorismo de Estado não é defender Maduro ou seu governo, mas defender a coerência, o direito entre as nações e o princípio básico de que nenhum país pode se colocar acima da lei. Enquanto a definição de terrorismo for aplicada apenas aos adversários dos EUA, ela continuará sendo não um conceito jurídico, mas um instrumento de dominação imperial.O petroterrorismo e o Governo Trump

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.