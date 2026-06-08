O Pix é nosso. Tirem as patas da nossa soberania!

Arre! Quando se pensava que usufruiríamos de uma invenção sensacional, eis que alguns brasileiros (podemos chamá-los assim?), com intrigas malévolas, lograram persuadir a Casa Branca a nos boicotar. Eles se queixam de que o Pix diminui os lucros dos cartões de crédito. Um dos Bolsonaros foi para a televisão para nos convencer de que o Zelle, a versão deles do nosso dispositivo, pode substituí-lo. E por quê? Porque o “Boss”, o seu chefe querido, o deseja. Ora, venhamos e convenhamos! Quem, em sã consciência, trocaria algo que funciona por um sucedâneo estrangeiro imperfeito e mal concebido? Pego na contramão do noticiário, o Flávio alegou que o nosso tremendo sucesso fora desenvolvido pelo pai. E não foi. Elaborado pelos técnicos do Banco Central, ao tempo da Dilma, começou a circular durante a administração Temer.

Para um suposto candidato à Presidência, agir contra os interesses nacionais não o recomenda. Não bastasse a sua viagem a Washington, para agradar à Casa Branca, com direito a uma posição submissa nas fotos, as maquinações com o irmão e o Paulo Figueiredo praticamente o colocam como um renegado. Não se salvará das acusações de corrupto depois das tratativas que empreendeu com Daniel Vorcaro. Isso para não mencionar que lhe falta brilhantismo em qualquer disputa com Luiz Inácio Lula da Silva. A direita se vê às voltas com embaraços para engoli-lo, mesmo levando em conta que não dispõe de outro candidato.

Mas como aceitar que um postulante ao Palácio do Planalto trame contra a nossa soberania? Ele integra um grupo de extremistas que se refugiou nos Estados Unidos e assina embaixo de qualquer nova tarifa para derrubar as nossas exportações. Gente dessa espécie não faz jus à cidadania brasileira. Trata-se de uma situação que confere a Lula uma possibilidade real de compará-lo a Silvério dos Reis no confronto com Tiradentes. Aos traidores, recorda o presidente, o enforcamento é um recurso válido. Que Donald Trump boicote medidas tomadas por Brasília ou instituições vitoriosas em nosso meio, dele não se espera outra coisa. Relações com os Estados Unidos sempre foram problemáticas. Entretanto, até então não se vira tamanha desfaçatez da parte de um senador/candidato na ânsia de atuar contra o seu próprio país.

Da maneira como as coisas se passam, numa eventual vitória sua (esperemos que não aconteça), devemos apostar no pior. Com os dissabores que já atravessamos ao longo da nossa história, é uma medida de defesa garantir o sucesso de um postulado de autonomia com unhas e dentes. Que os extremistas emigrem para o Hemisfério Norte! Lá, servis, como costumam se comportar, gastarão as riquezas que acumularam e, pelo visto, nada têm a ver com os bons frutos da política.