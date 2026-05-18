O planeta sitiado

A humanidade entrou em 2026 cercada por guerras, algoritmos e medo nuclear. A Ucrânia continua sangrando no coração da Europa. Gaza transformou-se num símbolo planetário de devastação humana televisionada em tempo real. O Mar Vermelho virou corredor armado. Taiwan permanece como um barril geopolítico ligado a fios chineses e norte-americanos. A inteligência artificial já participa da seleção de alvos militares. Satélites espionam continentes inteiros em segundos. E governos que mal conseguem impedir enchentes ou blecautes climáticos falam diariamente em “equilíbrio estratégico” enquanto ampliam arsenais.

O planeta entrou num elevador geopolítico com os cabos rangendo.

A retórica diplomática continua elegante. O cenário real perdeu a elegância há muito tempo.

A paz mundial, hoje, não parece uma utopia. Parece uma emergência médica. O problema é que a humanidade continua tentando administrar crises globais com ferramentas emocionais e políticas herdadas do século XIX. As fronteiras permanecem desenhadas nos mapas, mas já desapareceram das crises.

Nenhum país consegue deter sozinho pandemias, colapsos climáticos, ondas migratórias, ataques cibernéticos ou manipulação digital de massas. Ainda assim, os governos continuam se comportando como velhos senhores feudais armados de bandeiras e ressentimentos históricos.

Essa contradição não nasceu ontem. O século XX inteiro foi atravessado pela tentativa de construir mecanismos internacionais capazes de impedir o suicídio coletivo da civilização.

Depois da Primeira Guerra Mundial, surgiu a Liga das Nações. A ideia parecia revolucionária: criar uma estrutura internacional de segurança coletiva para substituir a guerra como método de resolução política. Mas a Liga nasceu manca. Os Estados Unidos mantiveram distância. A Europa impôs humilhações aos derrotados. O ressentimento alemão transformou-se lentamente em combustível político. Vinte anos depois, o mundo explodia novamente.

A Segunda Guerra Mundial alterou a escala do horror humano. Auschwitz destruiu qualquer ilusão sobre os limites da barbárie moderna. Hiroshima e Nagasaki anunciaram que a humanidade havia criado tecnologia suficiente para desaparecer da História.

Foi nesse ambiente que nasceu a ONU.

Durante algum tempo, parecia existir consciência real de que a velha soberania absoluta dos Estados havia envelhecido perigosamente. Albert Einstein compreendeu isso com rara clareza. Ele defendia mecanismos globais mais fortes porque percebia que o poder nuclear havia tornado o planeta pequeno demais para rivalidades nacionais ilimitadas.

Mas a Guerra Fria congelou aquele impulso. A paz internacional transformou-se num lago aparentemente imóvel, cheio de rachaduras correndo sob o gelo. Washington e Moscou passaram décadas administrando o medo atômico como quem fuma gasolina perto de uma fogueira.

Ainda assim, houve um terceiro momento de esperança.

O fim da União Soviética produziu nos anos 1990 uma sensação de reorganização histórica. Falava-se em governança global, integração econômica, direitos humanos universais, democratização planetária. A internet parecia anunciar uma era de conexão humana inédita.

Mas havia um equívoco escondido dentro daquele entusiasmo.

A globalização econômica foi apresentada como se representasse integração humana. Não representava. Em muitos casos, significava apenas expansão financeira sem solidariedade correspondente. Mercados tornaram-se globais. A empatia não.

O resultado apareceu lentamente. Indústrias migraram. Comunidades inteiras foram esvaziadas. A desigualdade cresceu. Elites enriqueceram em escala transnacional. Classes médias perderam estabilidade. Milhões passaram a enxergar a globalização como um cassino administrado por tecnocratas invisíveis.

O ressentimento ocupou o espaço vazio.

Nacionalismos reapareceram. O protecionismo voltou. Organizações multilaterais perderam credibilidade. A cooperação internacional começou a ser tratada como ameaça cultural. A política mundial entrou numa espécie de adolescência raivosa.

O paradoxo do século XXI é brutal.

A humanidade tornou-se biologicamente, tecnologicamente e economicamente interdependente sem desenvolver maturidade política equivalente. Construímos um sistema nervoso planetário sem criar um cérebro político correspondente.

A mudança climática talvez seja o exemplo mais devastador dessa contradição. O dióxido de carbono não reconhece passaportes. A fumaça das queimadas não respeita soberanias. O degelo do Ártico altera preços agrícolas no hemisfério sul. Um tufão no Pacífico desorganiza cadeias industriais em continentes inteiros.

Mesmo assim, os governos continuam negociando como acionistas brigando pelo controle de uma embarcação já inclinada sobre o abismo.

O mesmo vale para a inteligência artificial. O mundo assiste à corrida tecnológica mais perigosa desde a bomba atômica. Empresas privadas acumulam poder computacional comparável ao de Estados nacionais. Algoritmos influenciam eleições, manipulam emoções e reorganizam economias. Mas não existe estrutura internacional minimamente robusta para governar essa transformação.

A humanidade parece ter construído uma usina nuclear administrada por tribos digitais armadas de vaidade ideológica.

A grande ilusão contemporânea está na crença de que prosperidade isolada ainda é possível. Não é.

O sofrimento dos outros deixou de ser um problema distante. Ele atravessa fronteiras como fumaça entrando por frestas invisíveis. A fome produz migração. A humilhação produz radicalização. A desigualdade produz colapso institucional. A devastação ambiental produz inflação, escassez e conflitos.

Nenhuma muralha fiscal, militar ou tecnológica consegue conter indefinidamente um planeta adoecido.

Por isso, a paz não pode mais ser entendida apenas como ausência de guerra formal. Essa definição ficou pequena demais para o século XXI.

Uma sociedade internacional atravessada por racismo estrutural, desigualdade obscena, fanatismo, manipulação digital e degradação ambiental pode até atravessar períodos sem grandes confrontos militares. Ainda assim permanecerá profundamente instável. Será apenas um prédio aparentemente luxuoso com vazamentos correndo dentro das paredes.

A questão central talvez seja outra: a humanidade ainda pensa a política internacional como competição entre interesses separados. Essa lógica até produz alianças temporárias. Não produz estabilidade duradoura.

O mundo já funciona como organismo interdependente. O comércio global opera como circulação sanguínea. A energia funciona como sistema respiratório. A internet atua como sistema nervoso. Uma crise financeira em Nova York provoca desemprego em Lagos. Uma guerra em Taiwan paralisa fábricas brasileiras. Um vírus surgido numa cidade desconhecida fecha aeroportos no planeta inteiro em semanas.

Mesmo assim, continuamos presos a uma cultura estratégica baseada em rivalidade permanente.

Isso não significa defender homogeneidade cultural ou um governo mundial autoritário. A verdadeira unidade não destrói diferenças. Um corpo saudável depende precisamente da diversidade funcional de seus órgãos. O coração não humilha os pulmões. O cérebro não coloniza os rins. A cooperação não elimina singularidades; permite sobrevivência comum.

O grande desafio histórico do nosso tempo é criar uma ideia de ordem internacional que não seja imperial, tecnocrática nem puramente mercantil. Uma ordem baseada em reciprocidade real. Responsabilidade compartilhada. Justiça mínima. Cooperação funcional.

Sem isso, a humanidade continuará vivendo como passageiros discutindo lugares na cabine enquanto o casco do navio começa lentamente a ceder.

A paz mundial talvez seja menos um sonho filosófico do que uma exigência evolutiva. A alternativa já começou a aparecer diante dos olhos do planeta: crises simultâneas, sociedades emocionalmente exaustas, democracias fragilizadas, ecossistemas em colapso e tecnologias cada vez mais poderosas nas mãos de estruturas politicamente imaturas.

O século XXI ainda não decidiu se será ponte ou precipício.

Mas o tempo das ilusões nacionais isoladas terminou. O mundo já se tornou uma única casa. O problema é que seus moradores continuam brigando pelos quartos enquanto sentem cheiro de fumaça vindo do telhado.