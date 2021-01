O povo brasileiro é bíblico

As presas dos presbíteros protestantes estão fincadas no comportamento dos fariseus que aceitam passivamente o incrível caso do presidente que não distribui testes, não compra seringas e doses de vacina, não prorrogou auxílio emergencial, assumiu que não consegue fazer nada e continua no cargo edit

O estágio civilizatório atual em que está assentada a sociedade brasileira, me reporta aos povos representados na bíblia. Confesso que acredito pouco no que ali está escrito, porque não existiu o contraditório, foram as mãos dos corruptos que escreveram e contaram a história à sua maneira.

Isso não é determinante para que o ceticismo não oculte as incríveis histórias de Maria e José, de Judas e João Baptista, de Jesus e Barrabás, de Lázaro e Pilatos, de César e Madalena, de Herodes e Salomé, por exemplo.

Sem querer blasfemar, mas já blasfemando, o primitivo adâmico é cult demais para a minha cabeça.

No Antigo Testamento está registrado que o povo de Sodoma era perverso, promíscuo e corrupto, e que a sede por sangue e chacina dominava a cidade, tanto é que seus habitantes desejavam matar até mesmo anjos. Nunca lhes ocorreu se arrepender eassim Deus fez chover do céu fogo sobre eles e os destruiu.

Alguém escreveu em Gêneses a narrativa de que Deus, que é infalível, se arrependeu de ter criado o homem, por perceber que todos os projetos do homem tendiam para o mal.

Onisciência divina ou falta de caráter, a atual geração da sociedade brasileira se enquadra na condição de Sodoma.

Após o golpe de 2016, uma praga atingiu o Brasil e o irmão, o vizinho, a tia, começaram a falar outro idioma, a se comportarem de maneira estranha à cultura e ao modo de organização social e política.

A evolução dessa praga desencadeou uma série de manifestações públicas de ódio e preconceito, que alimentou uma espécie dezangãofascista que virou o mítico bode de ouro no altar dos fanáticos.

As presas dos presbíteros protestantes estão fincadas no comportamento dos fariseus que aceitam passivamente o incrível caso do presidente que não distribui testes, não compra seringas e doses de vacina, não prorrogou auxílio emergencial, assumiu que não consegue fazer nada e continua no cargo.

O brasileiro atual, o que elegeu Bolsonaro, comprova o que está escrito na bíblia e atribuído a Jeremias: “Ora, o meu povo é tolo e não usa a inteligência a seu favor; são imaturos, como crianças que ainda nada compreendem. Todavia, são espertos e hábeis para planejar e praticar tudo quanto é mal; contudo, são ignorantes e insensatos quanto a escolher e fazer o bem!”

... E todo o povo gritou a uma voz: “Acaba com este! Solta-nos Barrabás!”

O conhecimento liberta. Saiba mais