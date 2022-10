O povo e Lula

Apoie o 247

Lula encerrou o 30/10, dia da vitória, na celebração da Avenida Paulista, sendo ovacionado por uma multidão de milhares de pessoas. Ainda tinha fôlego para falar por mais de 40 minutos.

Com a voz rouca, mas com uma pujança impressionante, o homem de 77 anos, com seus ralos cabelos brancos parecia um jovem feliz ao falar para o seu povo sobre pacificação, união, amor, luta contra a fome e melhoria de vida dos brasileiros.

Lula já era um grande caea por sua história de vida e política, mas nessa campanha ele mostrou que é gigante. Está no mesmo altar dos grandes líderes latino americanos como Perón, Getúlio Vargas, Allende, Chávez e Fidel Castro. Ele sabe falar para as massas, fala a "lingua" do povo.

O quase "enterrado vivo", como ele se auto denominou, diante do massacre midiático e do cerco do judiciário lavajatista, ressurgiu após a prisão que lhe custou 580 dias. Desprezado inicialmente, sendo considerado um populista ultrapassado, Lula assumiu o papel de principal figura a luta contra a desgraça fascista que assola o Brasil a partir de Bolsonaro.

Enquanto isso, o nosso povo sofrido ainda lembra dos mais de 680 mil mortos pela COVID-19, que Bolsonaro e sua corja fascista governamental desprezaram.

Lula pelejou palmo a palmo por cada canto do país, ante à máquina estatal que torrou recursos antecipados da Petrobrás, de 2023, e da venda de estatais como Eletrobrás na compra de votos do povão a partir do Auxílio Brasil. Além disso, conseguiu vencer a "fabulosa" fábrica de mentiras (fake news) bolsonarista que teve efeitos de uma lavagem cerebral em quase 58 milhões de pessoas.

Certamente Lula não terá sossego até a sua posse em 1° de janeiro, e muito menos em seu governo. Mas conseguiu escrever com seus eleitores, um dos capítulos mais importantes da história brasileira, quando a esperança venceu o ódio.

Que, com esta vitória de Lula, a classe trabalhadora possa despertar do cerco neoliberal , organizando sua luta e defesa de seus direitos. Agora é reconstruir!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

