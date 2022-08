Apoie o 247

Para praticamente seis em cada dez brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro não fez nada digno de nota ou se fez, eles não sabem. Esse foi o resultado de uma sondagem do Datafolha, que perguntou o que o presidente fez de melhor.

Essa pergunta foi feita aos seis meses de governo, quando Bolsonaro ainda contava com o apoio das urnas, tinha muito tempo pela frente para governar, desenvolver projetos, impulsionar a economia, representar o país internacionalmente e trabalhar pelo seu crescimento.

Nos dias atuais, com mais de 90% do mandato cumprido, faltando quatro meses para o fim, a pergunta continua ecoando na cabeça do bolsonarista como um sino dentro de um poço: o que Bolsonaro fez de bom para o Brasil? A claque fascistóide dirá: “tiramos o PT”.

Recente levantamento apontou que Bolsonaro realizou 36% dos 58 compromissos que prometeu na campanha, incluindo facilitar o acesso às armas de fogo, reformulação do estatuto do desarmamento, extinção do Ministério das Cidades, criação do superministério da Economia, acabou com o monopólio da Petrobras na cadeia de produção do gás natural e vendeu seus ativos.

Se o presidente não estivesse impregnado por valores reacionários e ideológicos, se mantivesse um comportamento básico que o aproximasse da figura de um estadista, bastava parecer solidário e empático durante a pandemia, para construir uma imagem oposta a que tem hoje, suficiente para tirar votos de seus adversários.

Sem nada no currículo para apresentar, o presidente/candidato está apostando no aumento dos gastos e no contingenciamento dos orçamentos, principalmente dos Ministérios da Saúde e Educação, para pagar os auxílios que constam na PEC do desespero, que deixarão menos recursos para tocar as políticas públicas em 2023.

Ao que parece, essa medida não surtirá o efeito esperado, pois 59% dos beneficiários dos auxílios, têm a percepção de que a ação é puramente eleitoral para compra de votos, e a maioria diz preferir o ex-presidente Lula.

Rejeitado pela linhagem da elite, banqueiros e empresários, Bolsonaro está isolado e estuda uma fórmula inconstitucional, apoiado pelos abutres do Congresso, para fugir dos inevitáveis processos que irá enfrentar, pelos diversos crimes que cometeu.

Tendo preterido o trabalho pelas motociatas, bravatas, ameaças às instituições, incitação ao ódio e aos atos não democráticos, três anos e oito meses depois, o eleitor de Bolsonaro não consegue responder: o que Bolsonaro fez de bom para o Brasil?

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

