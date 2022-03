O que é a pós-verdade?

Hoje, as grandes agências de notícias do mundo fazem parte do esforço de guerra dos governos expansionistas edit

O texto de hoje é dedicado a minha interlocutora nesse facebook chamada Priscilla M.

Disse ela que as imagens de bombardeios patrocinados pelo governo russo sobre a Ucrânia é uma prova insofismável da agressão militar de Putin contra a população civil ucraniana.

Eu perguntei candidamente se ela acreditava naquelas imagens.

Já faz algum tempo que os estudiosos da política e da propaganda popularizaram o termo "pos-verdade". Parece uma coisa para quem foi educado a partir da oposição entre mentira e verdade. Aí lembrei-me daquela passagem do livro de George Orwell sobre o departamento da memória, onde se produz, se constrói a memória do passado, a partir da manipulação das manchetes dos jornais. Isso na década de 40 do século passado.

Ora, hoje - naquilo que se convencionou chamar de "pós-modernidade" -, essa engenhosa e astuta operação ficou milhões de vezes aperfeiçoada com os métodos de edição, colagem, superposição, justaposição de imagens, de lugares, pessoas e tempos variados. A "verdade" é produto da edição do repórter ou jornalista. É obra dos estúdios dos meios de comunicação. É aquilo que o editor ou seu patrão querem provar. Só quem não conhece a famosa "cultura do simulacro " não sabe que nós vivemos uma espécie de "videosfera" semelhante a caverna de Platão , sem o lado externo onde brilha reluzente a verdade. Faz muito tempo que se descobriu a natureza do signo dessa sociedade do simulacro. Chama-se " indicial" típico das linguagens usadas para a manipulação de massas. Signos auto-referenciados, destituídos de toda e qualquer significação.

Hoje, as grandes agências de notícias do mundo fazem parte do esforço de guerra dos governos expansionistas. Raros foram os correspondentes de guerra independentes e críticos da guerra, como Hemingway ou Malraux ou Maugham. Que deixaram obras primas de denúncia sobre os conflitos. O que temos são repórteres incrustados nas tropas de combate para escreverem o que for conveniente ou ordenado pelos governos litigantes.

Não faria mal nenhum a essa russofobia de ocasião ter um espírito mais crítico sobre o que se passa na história e suas representações discursivas e retóricas pelos meios de comunicação.

Ps. Branco não é preto. Guerra não é paz ou luta pela liberdade.

