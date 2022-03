O que mais poderia dizer?

Apoie o 247

Nos últimos anos, venho denunciando e cobrando incessantemente das autoridades policiais e jurídicas a apuração e punição para diversos e repetidos crimes cometidos contra jornalistas, radialistas e profissionais da imprensa no Nordeste e em especial a minha Bahia, no exercício da profissão.

Meus artigos têm sido publicados em importantes sites e jornais da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Ceará e por aí, na velocidade da ‘internet’, por amigos que acreditam no nosso trabalho, em favor das liberdades.

Ao longo da minha vida, venho colecionando experiência, sabendo que tenho muito mais que aprender, aprender como não fazer, pelo menos.

Como de habitual, olhando diariamente meus e-mails, tive a alegria de ler do amigo, Dr Renato Di Paola, advogado carioca, no dia 03 deste, texto reportando a minha trajetória na defesa dos direitos humanos, das liberdades e do trabalho. Pense a minha felicidade e gratidão!

O texto do amigo Renato inicia com o seguinte título: “Defensor dos direitos humanos e da liberdade de expressão”, que por vaidade, serve como prestação de contas.

E lá vai ele: — “Dentre todas as qualidades que o cerca, talvez a que mais fielmente traduza o perfil do jornalista Fábio Costa Pinto ao longo da sua trajetória profissional é certamente a luta incessante pela manutenção da liberdade de imprensa em nosso país. Pelo direito inalienável do profissional da comunicação exercer o seu ofício sem sofrer repressão de qualquer natureza, quer seja física ou ideológica”.

“Não foi à toa que o criador do coletivo IBI — Inteligência Brasil Imprensa (ibi.ong.br), que reúne jornalistas, radialistas e comunicadores, dentre outros profissionais de imprensa. Vem se notabilizando na busca de uma abordagem transparente e investigativa, primando sempre pela defesa dos direitos humanos e do exercício digno e livre da profissão”.

“...baiano de Salvador, Fábio milita há vários anos no seio da Associação Brasileira de Imprensa, procurando integrar a Bahia e o Nordeste do país ao jornalismo praticado no eixo Rio-São Paulo, Brasília e sul do Brasil”.

“Colunista (colaborador) do Brasil 247 e do Jornal Brasil Popular, fundador do Jornal Repórter, com 17 anos de circulação, e da Central da Comunicação, Fábio também foi criador e fundador do Jornal Madre Notícias, de Madre de Deus, importante município da Região Metropolitana de Salvador, e âncora da Rádio Comunitária local, Madre FM”.

“Colecionando passagens por assessorias de comunicação como da ABAV-BA, ABIH-BA, além de campanhas políticas e assessorias em cinco municípios baianos”. — “Conselheiro por três mandatos, sendo dois efetivos e um como suplente, da Associação Brasileira de Imprensa — ABI, é também associado da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo — Abraji”.

Aproveito para lembrar de algumas ações, que jugul importantes na trajetória do nosso trabalho.

Em 2020, provocamos audiência pública, junto a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Salvador, onde discutimos a violência e ações de proteção aos profissionais de imprensa. A audiência contou com a participação da deputada federal Lídice da Mata (PSB), relatora das “Fake News” no Congresso Nacional, da presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Maria José. Também do presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Bahia (Sinjorba), Moacy Neves, da Associação Bahiana de Imprensa, Ernesto Marques, Artigo 19, UFBA, TV 247, representantes do Movimento Negro e de jornalistas (Sindicatos) do Rio de Janeiro e São Paulo, além da presidente vereadora Marta Rodrigues (PT) entre outros vereadores da comissão.

Já em 2017, idealizamos e promovemos, a comemoração do Dia do Jornalista na Bahia, em parceria com o então presidente da Associação Bahiana de Imprensa, Dr Walter Pinheiro, e na oportunidade homenageamos 50 cronistas desportivos baianos.

Ano seguinte, em 2018, junto ao Clube do Rádio, tendo como presidente o radialista, Almir Santana, promovemos o 1.º EcomBahia em parceria com a Faculdade Estácio de Salvador e a feijoada no dia do repórter.

Voltando ao texto do amigo Renato, onde lembra que: “...Costa Pinto é idealizador do projeto de Revitalização dos Jornais Impressos do interior baiano, tendo parceria com o SEBRAE, Associação Brasileira de Imprensa e amplo apoio da Assembleia Legislativa da Bahia, da bancada de deputados da base do governo do estado, em especial do Deputado Marcelino Galo (PT)”.

A revitalização dos jornais impressos, projeto de amplitude nacional, que darei continuidade, bem como retornar ao conselho da casa dos jornalistas com sede no Rio de Janeiro.

Incansavelmente, venho em meus artigos, cobrando das autoridades da Segurança Pública, resposta e punição dos culpados pelos assassinatos dos profissionais de imprensa na Bahia.

Provocamos representação ao gabinete do Governador Rui Costa, da Bahia, apuração e prisão dos culpados. Apresentei carta aberta a imprensa e as Comissões de Diretos Humanos, e da Justiça no legislativo baiano, denunciando e cobrando proteção, apuração aos crimes contra os profissionais de imprensa, pobres, negro e mulheres.

Por fim, sou Jornalista, turismólogo e especialista em ‘marketing’ político e comunicação estratégica, nascido em Salvador, na Bahia, em 23 de março de 1968. Filho de Magistrado com uma Artista Plástica.

Formado em Marketing e Propaganda, pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) — Rio de Janeiro (1989), Gestão de Negócios em Turismo, pela Faculdade de Turismo da Bahia (Factur), em Salvador — Bahia (2003) e pela UNIFASS, graduação de Bacharel em Direito (8.º semestre em curso).

Em seguida, pós-graduação MBA em Mídia e Comunicação Integrada na Faculdade de Tecnologia Empresarial — FTE/Uniredebahia e atualmente especialização em Jornalismo Investigativo em São Paulo.

Jornalista sindicalizado com registro profissional (Mtb 33.166/RJ), ABI (brasileira) Mat. E2521, Sinjorba n.º 2421 / FENAJ, Fábio se tornou Repórter qualificado pelo Programa Pró-Qualite/Sinjorba na Facom/UFBA, em 2001.

Desde os meus 18 anos, meu primeiro voto, foi para Luiz Inácio Lula da Silva, e aos 16 iniciei no movimento estudantil, entendi ser necessário lutar pela democracia, pela dignidade, liberdades, justiça social e trabalho produtivo.

Filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), antes ao PSB, entendo ser da mais profunda urgência e importância, a união das esquerdas, da sociedade organizada, dos movimentos populares, nesta trajetória de libertação do povo brasileiro, elegendo e reconduzindo o Lula (PT), presidente da República do nosso querido e próspero Brasil.

Termino este relato, como uma prestação de contas, que peço desculpas, mas dizer é preciso. Agradeço gentil espaço nos sites, ‘blogs’ e jornais, na publicação dos meus artigos. Na busca por dias melhores, com democracia e dignidade para todos nós.

Sem medo de ser feliz!

