O que querem mais os acionistas da Petrobrás?

Por Jailton Andrade

Em 2021 a Petrobrás lucrou R$ 106,6 Bilhões. Desde que inventou de seguir os preços internacionais, o PPI, a companhia não para de superar recordes de lucratividade. Mas pra que?

Como se sabe a Petrobrás é uma empresa de economia mista, ou seja, uma parte do Brasil e outra parte dos empresários (acionistas minoritários). Estes empresários detém a maior parte da Petrobras (63,3%). Quase a metade (45,1%) da maior empresa brasileira está nas mãos de estrangeiros.

Esses acionistas privados são os maiores beneficiários dos preços altos dos combustíveis. Para melhorar ainda mais a situação destes investidores, as plantas industriais que o Conselho de Administração da Petrobrás mandou vender (privatizar), entraram no caixa da companhia como lucro ao invés de ser revertido no desenvolvimento da empresa.

O exemplo maior é o último. A RLAM foi vendida por R$ 8 bilhões. Segundo o INEEP valia mais de R$ 16 bilhões. O valor que a Petrobras recebeu da Mubadala pela refinaria entrou no caixa, passou para o lucro e foi entregue a estes acionistas como dividendos. Acabou. O negócio é tão vantajoso que nem se importam em dar um desconto de 50%. Não entraram com nada, mesmo...

Agora vamos imaginar hipoteticamente que a Mubadala tivesse ações da Petrobrás na bolsa de Nova Iorque. Enquanto ela compra uma unidade da Petrobrás, o valor que ela pagou volta pra ela em forma de lucro. Lindo.

É preciso lucrar como se não houvesse amanhã. Essa é a lógica. A porteira se abriu com o golpe que o Wikileaks denunciou nas conversas entre José Serra e a petroleiras internacionais em 2011 e agora é tudo ou nada. Elevar os preços ao máximo e vender o que for possível para um retorno imediato para os capitalistas. E depois as petroleiras internacionais assumem o resto do nosso petróleo e levam tudo pra fora, o óleo e o lucro.

Nada justifica o aumento dos preços dos combustíveis, nada. Nem a tal inflação. Basta ver os dados acima. O petróleo é nosso, as instalações são nossas, o trabalhador é nosso, o consumidor também. Aliás, o custo de extração de petróleo no chão do Brasil é um dos menores do mundo e nesse período de golpe só fez cair.

Aí vem o Congresso Nacional que, ao invés de frear tamanho lucro, prefere retirar tributos reduzindo a capacidade da união de promover políticas públicas e aumentando ainda mais o abismo entre estes acionistas e os pedintes de gás de cozinha. Porque não expulsa o PPI do Brasil? Até a Globo falando de PPI, imagine! Falta coragem, discernimento? O que é que tá rolando?

Quando o senador Jean Paul Prates tenta tributar a exportação de óleo, aparece a mão invisível e faz o tradicional sinal de trânsito: Pare. É mesmo que as petroleiras assumiram o controle do Senado Federal?

Enquanto falta resposta na língua das autoridades, o acionista da Petrobras tá pescando de bomba no aquário do Brasi

