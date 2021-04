O que tem a Leda Nagle na cabeça quanto a Lula querer matar Bolsonaro? Vento ou falta de juízo? — História para Leda entender

Vamos à pergunta que não quer calar? Leda Nagle agiu com má-fé intelectual ou foi de uma burrice estratosférica?

Explico. A veterana jornalista bolsonarista se comportou como uma autêntica e genuína bolsominion completamente sem noção, porque compartilhou uma fake news, que teve por finalidade repercutir que o Lula está à frente de uma conspiração que tem por propósito, pasmem, assassinar o extremista de direita Jair Bolsonaro.

Agora, eu pergunto aos leitores, tanto os camaradas quanto os cara-pálidas: "O que tem a Leda Nagle na cabeça? Vento ou falta de juízo?" E digo mais: não é possível que uma jornalista com no mínimo 50 anos de carreira não tenha o mínimo de compreensão sobre quem é Lula e quem é Bolsonaro. Basta para isso observar suas ações no passado, o que construíram, o que defenderam e combateram.

Basta fazer as comparações e verificar que Bolsonaro é um ser agressivo, violento e que odeia ser contrariado, bem como detesta dialogar e negociar qualquer coisa que não seja a vontade dele ser imposta. Ou será que Leda Nagle nunca percebeu que Lula é profundamente democrático no mesmo diapasão em que Bolsonaro odeia a democracia, porque o ex-tenente quase expulso do Exército sabe que ser democrático significa ser a favor da inclusão social. E, definitivamente, é tudo que o Bolsonaro e quem ele representa não querem, como demonstraram nas ruas, até para quem publica irresponsavelmente fake news grave, como a experiente jornalista Leda Nagle.

Como assim comparações entre Lula e Bolsonaro? Ué... Basta também observar as políticas públicas e econômicas de seu governo ultraliberal de verve fascista, que é frontalmente contra os interesses do Brasil, inclusive os geopolíticos e de soberania, e da sociedade brasileira, a ter à frente desse fracasso econômico e social retumbante o chicago boy Paulo Guedes, que extinguiu todos os programas sociais, quer vender todo o patrimônio público a preço de banana e, com efeito, já está a realizar a maior concentração de renda e riqueza nunca vista neste País.

Simplesmente brutal. Tão brutal que o Brasil voltou ao mapa da fome, além de enfrentar a maior crise sanitária de sua história, porque o governo de extrema direita sabota a população ao não ter um programa sério de combate à pandemia do coronavírus e, consequentemente, causar danos irreparáveis ao povo brasileiro, que vive em um País considerado pária e irresponsável pela comunidade internacional. A Leda Nagle não sabe disso, ou apenas só tem disposição para publicar mentiras graves nas redes sociais, a exemplo do Lula?

Contudo, gente com má-fé intelectual ou cabeça de vento ou sem juízo, como a Leda Nagle, não se sente constrangida em repercutir tamanha mentira, além de insensata e indecorosa, a se basear em uma fake news que "acusa" ou "denuncia" o Lula de ser o mentor de uma conspiração que tem o objetivo de cometer o assassinato de um presidente fracassado e que fomenta o ódio na sociedade brasileira, além de realizar um desgoverno que apresenta números negativos em todos setores e segmentos de atividade humana.

Bolsonaro é incompetente, ignorante e considerado detestável por milhões de pessoas que não votam nele, mas, definitivamente, a intenção é vencê-lo nas urnas, com a maioria dos votos do povo brasileiro. Vencer suas ações violentas e sua retórica fascista e desumana de-mo-cra-ti-ca-men-te. O ex-tenente e seus asseclas, no fundo, desejariam concretizar um autogolpe, a se aproveitar da própria democracia, que levou essas pessoas ao poder. Surreal. Só no Brasil...

Por sua vez, torna-se inacreditável e também incrível a (má) conduta de Leda Nagle, que se mostra uma pessoa disposta a fazer qualquer coisa para que o Bozo favorito dela permaneça no poder e continue a destruir o Brasil e a dividi-lo por intermédio de ódio, violência, arrivismo, conspirações, mentiras e muita fake news, como fizeram os bolsonaristas e ainda continuam a cometer crimes por meio das redes sociais, exemplificados, principalmente, nas eleições presidenciais de 2018. Muitos deles foram presos recentemente por decisões do STF, bem como já teve uma CPI sobre o assunto na Câmara dos Deputados.

É mais fácil a violência partir pelas mãos dos fascistas que estão no poder central do que propriamente ser o Lula e seus correligionários autores de patifarias e cafajestadas desse nível. Não tem sentido essa mentira deslavada ter sido repercutida por Leda Nagle. É irracional! Não é possível que tal senhora não raciocinou sobre o assunto. Trata-se de um erro grotesco e de uma imbecilidade sem espaço e tamanho. Menos, Leda. Menos... Raciocine, pois pensar não dói.

Seria de muita valia que seus iguais informassem a jornalista bolsonarista, Leda Nagle, que recentemente Lula foi absolvido pelo STF sobre ele ter incorrido em malfeitos, já que o ex-juiz partidário e covarde, Sérgio Moro, foi considerado suspeito, ou seja, parcial, além de incompetente para julgar o Lula, tanto que quando o juizeco o condenou, injustamente, em sua sentença lamentável e vergonhosa, constava que seu encarceramento absurdo seria por "ato de ofício indeterminado". Compreendeu Leda, ou quer que eu desenhe com um copo?

Portanto, e dessa forma, como todo mundo sabe, inclusive os recém-nascidos, os abduzidos, os que estavam em coma e os extraterrestres, que Lula foi preso por 580 dias injustamente e covardemente exatamente por aqueles que deveriam defender a Constituição, zelar pelo Estado Democrático de Direito e proteger a democracia brasileira, o que realmente o sistema judiciário não fez durante quase oito anos, a partir de 2013, quando os primeiros protestos de classe média de direita surgiram nas ruas, no decorrer da Copa das Confederações.

O início, o meio e o fim dessa história todo mundo sabe, inclusive os insidiosos e celerados bolsominions, a termos como fim desse processo draconiano a deposição injustificada de Dilma Rousseff, uma presidente comprovadamente honesta, que foi inocentada por todos os tribunais superiores, assim como pelo TCU.

Ou seja, as "pedaladas" foram uma farsa promovida pelos golpistas do Congresso com o apoio da imprensa de mercado mais corrupta e irresponsável do mundo ocidental, além de fraude para que a direita tomasse o poder de assalto por intermédio do traidor, usurpador e ser humano totalmente abjeto, Michel Temer, desgoverno este que criminosamente entregou o Pré-sal e abriu espaço para que o Brasil chegasse ao fundo do poço moral ao eleger um fascista do calibre do extremista de direita Jair Bolsonaro, mandatário desprezado em âmbito planetário. Ninguém quer falar com ele.

Vale lembrar ainda que o processo golpista e de direita não acaba com a deposição de Dilma Rousseff, é bom informarem à desavisada e inconsequente Leda Nagle, pois repetidora de fake news grave, que se dispõe a acusar Lula de ser líder de uma conspiração que promoveria a morte de Jair Bolsonaro. É algo absurdamente desprovido de sentido, bem como se trata de uma questão de inteligência.

Voltemos à prisão de Lula. O Supremo, na verdade, inocentou Lula, antes tarde do que nunca. A Corte, primeiro por intermédio da 2ª Turma e, posteriormente, por meio do plenário decidiu, sem deixar dúvidas ao País, que Lula é inocente sim, apesar de seus inimigos na política, no meio empresarial e na imprensa de negócios privados continuarem com as fakes news, porque a intenção é causar celeumas e confusões à população, porque sempre a repetir, como fascistas que são, que Lula não foi inocentado, o que não é verdade, repito, porque ele foi.

O problema, então, é deles e não de Lula e de seus milhões de eleitores, pois o líder de esquerda e trabalhista poderá ser forte candidato a presidente da República e, consequentemente, dar fim a essa loucura bolsonarista, em uma intolerância insana que assola o País, destrói sua economia e causa fome e desemprego ao povo brasileiro aos milhões. E gente como Leda Nagle, não é só conivente com esse péssimo estado de coisas, mas, sobretudo, é cúmplice de um governo ultraliberal, fascista e militarista. Ponto.

A verdade é que essa gente não quer Lula a concorrer às eleições presidenciais de 2022. Ele saiu do poder com 87% de aprovação, índices superiores ao líder negro Nelson Mandela. Um recorde mundial na época. Lula realizou dois governos amplamente democráticos, recebeu no Palácio do Planalto todos os segmentos sociais e setores econômicos, indistintamente, implementou programas de inclusão social premiados internacionalmente, fomentou grandiosamente a economia e o consumo, e criou 20 milhões de empregos com carteira assinada, juntamente com o governo Dilma. Além disso, Lula facilitou o acesso às universidades públicas e às escolas técnicas aos pobres, negros e índios.

Lula era recebido por reis e rainhas, presidentes e primeiros ministros, xás, aiatolás e sultões com respeito e deferência dignos a um estadista, bem como liderou o Brics, o Mercosul, a Unasul e ajudou a criar o banco do Brics, que desagradou profundamente os Estados Unidos. Sua política diplomática era soberana, não alinhada, pró-democracia e cooperação econômica entre os países e os povos. Quem não sabe disso? A Leda Nagle, a direita brasileira, o Bolsonaro e seus milicos sem guerras e intervencionistas de paladares refinadíssimos, assim como a imprensa golpista do mercado de capitais, ora bolas!

A verdade é que todo mundo sabe por que a direita e os ricos não querem o Lula no poder. É porque o Brasil voltará a ser soberano e correrá atrás de seu desenvolvimento econômico e social com democracia e igualdade de oportunidades para todos os brasileiros. E isso, definitivamente, os ricos brasileiros colonizados não querem. Eles lutam por um País para poucos, de forma que ganhem muito dinheiro aqui por meio de mão de obras barata, mas, espertos e malandros, moram com suas famílias nos Estados Unidos, de preferência em Miami ou Orlando. Adeus, Leda Nagle! Que vergonha! Passe bem! É isso aí.

