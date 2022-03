O relato de um soldado russo no font do conflito ucraniano

Apoie o 247

Esta é a tradução de um artigo publicado pelo site independente The Saker, recomendação do jornalista Pepe Escobar.

Nota do Saker: um de nossos leitores hoje me enviou um documento muito interessante em russo. Primeiro, pensei “mais do mesmo” (coisa de 5ª colunista), mas depois comecei a ler e mudei de ideia. Isso foi claramente escrito por um profissional militar, seu nome é Alexander Dubrovsky. Foi postado aqui e aqui. Então eu literalmente *implorei* aos nossos novos tradutores russos para fazerem até mesmo uma “tradução rápida”, porque eu queria que a informação chegasse a vocês o mais rápido possível.

Embora os pontos de vista de Dubrovsky não sejam “Escritos Sagrados”, seu testemunho e análise são, penso eu, inestimáveis, especialmente para aqueles que vivem na Zona A. Não temos que concordar com todas as letras, mas peço que leia com muito cuidado e na íntegra. Considero este texto tão importante que vou postá-lo, porque quero dar visibilidade máxima a ele. Todos os nossos artigos sob “análises de convidados” são escritos para o blog Saker ou com permissão, nunca retirados da Internet sem a permissão do autor. Mas, como diz o antigo ditado russo, “as regras são para a causa e não a causa para as regras”.

Como prometido, não estou inventando mais nada sobre a operação especial na Ucrânia, dando a palavra aos profissionais. A fonte é desconhecida para mim; veio pelo WhatsApp. Está publicado sem notas e sem edição, apenas alguns lugares destacados por mim.

(Vamos tentar entender a situação sem histeria e insultos.)

Atenciosamente, Andrei Saker

...........................

GLOSSÁRIO: 1°AFU - (Forças Armadas Ucranianas). 2° Zona A - (Parte leste e central de Lugansk Oblast). 3°Zona OTA - (Zona de Operações Antiterroristas- áreas consideradas pela Ucrânia como de população separatista, portanto, terroristas, Donbass e Lugansk). 4°Bandera ou banderitas -(Grupos nazistas, refere-se aos seguidores do líder ucraniano nazista Stepan Bandera de 1929). 5°TI - (Técnicos de informática, dão o cybersuporte). 6°"Soldados da Fortuna" - (jargão para mercenários).7°SBU - (Serviço de Segurança Ucraniano).

...........................

É difícil para todos. Nossos caras estão morrendo. Cidadãos da Ucrânia estão morrendo. Mas a parte mais difícil é para os militares, atuando tanto na reserva, tanto russos quanto ucranianos, que passaram por conflitos. Estou rangendo os dentes de impotência, não tenho certeza pessoalmente - eu poderia ter cumprido a ordem do comandante-chefe se estivesse nas fileiras hoje. Para minimizar as baixas civis é compreensível, somos um só povo. E como tentar não causar danos críticos à AFU — tenho pouca ideia das táticas da minha própria unidade.

Oponho-me categoricamente à publicação do número de baixas em combate até que a operação tenha entrado em sua fase final. Este é um presente para a guerra de informação alheia, um trunfo nas mãos do inimigo, a dispersão de informações falsas entre alarmistas descarados dentro do país: “todos mentem, escondem, subestimam”, “sem guerra”, “mães, não deixe seus filhos”, “como eu quero paz”, “quanto mais sangue pode ser derramado”…

Você pode e deve. Soldados e heróis estão morrendo. Que vieram para o exército não para polir pedras de pavimentação com as solas dos sapatos, mas para defender a Pátria. Mesmo ao custo de sua própria vida. Isso foi um erro do Estado-Maior, o povo deveria entender claramente os objetivos da operação, sua necessidade, a inevitabilidade das vítimas. Não é o preço atual.

Parece cruel, mas essa é a dura realidade militar. Enxugaremos nossas próprias lágrimas e as das mulheres após a Vitória, nos curvaremos a cada viúva, mãe, noiva, irmã pela façanha de seus homens.

A primeira fase da operação…

Subestimamos o poder de resistência informacional, ideológica, psicológica do inimigo, eles estavam esperando por nós. Literalmente no primeiro dia, com um clique de dedos sangrentos americanos, eles nos privaram do apoio da população civil e daquelas unidades AFU (Forças Armadas da Ucrânia) prontas para se tornarem neutras. Milhões de dólares, milhares de caras de TI, corporações globais de mídia cortaram a Ucrânia de qualquer informação objetiva, isso fedia em nosso país.

E nossas principais perdas foram nos três primeiros dias. Agora elas serão rapidamente reduzidas. As operações de manutenção da paz e humanitárias, como a da Crimeia, não são mais realizadas pelo exército russo. Os combatentes receberam outras ordens, se envolveram, se zangaram, se reagruparam, qualquer esperança de apoio ativo da população civil e daquelas partes das Forças Armadas da Ucrânia (AFU) que haviam mudado de ideia foram dissipadas.

Havia poucas flores e pães para serem vistos, as pessoas foram esmagadas pela propaganda e mentiras, intimidadas até a loucura pelos nazistas. Outro ponto importante foi perdido nos cálculos - quase 600 mil ucranianos passaram pela zona ATO no Donbass desde 2014, hoje reabasteceram a defesa territorial em todos os lugares, muitos têm algo a temer. Especialmente na sequência de falsificações sobre execuções sem julgamento pela ATO.

Você pode imaginar o que, durante um ano de serviço lá, os nazistas enfiaram em suas cabeças – deu-lhes a oportunidade de atirar nos assentamentos de “jaquetas acolchoadas e colorados” impunemente, para zombar da população civil de lá. Portanto, o cálculo para a ajuda dos moradores e da APU foi impreciso, o câncer na sociedade ucraniana é simplesmente monstruoso. Mas... vamos curá-lo.

Se explicarmos nossas táticas dos primeiros dias... este é um criativo retrabalho do “reconhecimento por combate” da Grande Guerra Patriótica. Apenas com uma penetração profunda e rápida no território ocupado pelos nazistas. Provocamos a atividade do inimigo com grupos táticos, retirando-os deliberadamente partes da APU e da Guarda Nacional de seus locais. Com um pequeno número resistindo aos terríveis contra-ataques de tanques e veículos blindados, de uma infantaria motorizada superior em número.

Às vezes era impossível suprimir os “Grads”, artilharia e morteiros escondidos em bairros residenciais que os atacavam. As áreas urbanas não podiam ser limpas metodicamente nas formações de combate, causando fogo de apoio, helicópteros de ataque, sabotadores, lança-chamas, tanques para transportar metralhadoras em casas e instalações de infraestrutura social.

Esta é uma guerra desconhecida para nós, veteranos. Especialmente quando o céu está sob seu controle total, os aeródromos estão repletos de aviões de ataque e bombardeiros, sistemas operacionais e táticos de mísseis estão em serviço, há muita artilharia pesada. Agora ficou claro até para os civis: o nome correto para o que está realmente acontecendo é “uma operação militar especial para desnazificação”. No final do terceiro dia foi concluída a desmilitarização de Nezalezhnaya.

A APU, como estrutura única, gerenciável e eficaz, deixou de existir. Hoje, existem dezenas de grupos de diferentes números isolados uns dos outros, escondidos em cidades e vilas. Sem abastecimento centralizado, sem apoio aéreo, sem aproximação de reforços. Eles não são capazes de agir dentro da estrutura de quaisquer planos do Estado-Maior ucraniano. Apenas multidões de homens armados com ordens de enfrentar a morte.

Os principais grupos “Norte” e “Leste” foram decapitados e privados do comando – são 22 brigadas, que receberam o honroso dever de afogar Donbass em sangue no início de março. Nós os vencemos por uma semana ou duas, iniciando nossa própria operação especial. Agora 150 mil pessoas (juntamente com soldados nacionais) estão marinadas em “caldeirões”, separados uns dos outros. Por um segundo – isso foi feito por forças russas menores... e em cinco dias.

Não há resistência organizada em outras áreas operacionais. Partes separadas das Forças Armadas da Ucrânia (AFU), batalhões nacionais, grupos de sabotagem. Cada um age a seu critério, com graus variados de atividade. Não há como se mover em colunas, reagrupar, reabastecer munição, combustível, equipamentos mesmo em armazéns locais, tudo é sistematicamente destruído por armas e aeronaves de alta precisão.

Em uma ou duas semanas, 80% das AFU se transformarão em destacamentos completamente desprovidos de munição, combustível, medicamentos e alimentos. Exaustos mental e fisicamente, sem comando, metas e objetivos unificados. Para o exército, isso é uma coisa terrível – desânimo e decadência. Especialmente para o ucraniano, que é detido pelo medo, apoiado pelo destacamento Bandera. Militares temem pelo destino de suas famílias na retaguarda.

A segunda fase da operação...

Reconhecidamente, o cenário sírio. Uma população neutra ou com medo de terroristas, entre as quais é quase impossível identificar militantes. O exército russo não toma esses assentamentos – cerca cidades com batalhões nacionais de Bandera. Em breve observaremos ônibus e “export tours” em direção à região Oeste. Assim que estiverem prontos para serem usados, sem nenhum apoio e ajuda de fora.

Em outros lugares, as cidades são colocadas em semicerco, convidando os defensores a deixar o território por conta própria. Sem colunas militares organizadas, equipamentos pesados – todos esses bens estão sendo destruídos. Individualmente, caro. Sim, existe o perigo do aparecimento de um grande número de grupos de sabotagem, no entanto, estrategicamente três tarefas principais da operação especial estão sendo resolvidas: minimizar as perdas entre a população civil e a infraestrutura, nossas unidades e o exército da Ucrânia.

Para os militares russos e ucranianos se cortarem com êxtase é um presente luxuoso demais para Washington e o Euro-Reich. Os “destacamentos partidários” do Bandera vão te dar nos nervos, mas a ideia do comando não é ruim. Eles se tornarão presas legítimas de destacamentos antiterroristas, da polícia militar e dos homens de Ramzan Kadyrov da Guarda Nacional. Que não faz prisioneiros terroristas, eles os exterminam... onde quer que os encontrem. Desnazificação no sentido literal da palavra.

Um destino ainda mais triste aguarda os numerosos mercenários do EuroReich, os quais não são unidades militares, mas são grupos de sabotagem e táticos. O nosso Estado-Maior já declarou que não os considera combatentes com todas as consequências daí resultantes, não se aplicam aqui convenções sobre prisioneiros de guerra. Tenho certeza de que uma caçada especial, cruel e proposital será conduzida para esses “soldados da fortuna”. Pobres diabos...

A terceira fase da operação.

Não vou dizer em detalhes como e onde a luta se desenrola, há informações suficientes de especialistas profissionais no domínio público. Mas tudo está acontecendo estritamente de acordo com os planos, nem começamos a transferir as reservas, e elas estão em colunas nas áreas de fronteira. As perdas não são apenas toleráveis (do ponto de vista estatístico militar) – insignificantes. Nem uma única unidade foi alocada para reforma ou descanso, o que significa que está totalmente pronta para o combate.

Olhe para o mapa, calcule as distâncias, marchas, confrontos constantes, reagrupamentos, manobras por dezenas de quilômetros, e lembre-se – nossos caras se opõem ao terceiro maior exército da Europa e formações nazistas extremamente motivadas. Precisamos ocupar os últimos lugares, descansar, manter o equipamento, realizar um monte de ações anteriormente imprevistas.

Não há necessidade de pressionar ninguém, de exigir ações mais decisivas – Bandeiras da Vitória sobre Mariupol, Sumy, Chernihiv, Kharkov, Odessa e, mais ainda, a inútil Kiev com seus três milhões de cidadãos em pânico e cheia de propaganda. Os objetivos da operação são estratégia e tática – nesta página completamente nova na arte da guerra, a pressa é inaceitável.

Meu colega da Academia perguntou ontem em um post pessoal: Por que a ajuda militar à Ucrânia não é destruída logo na chegada ao aeroporto?

É possível que os transportadores da OTAN visitem o espaço aéreo da Ucrânia?

Você tem a sensação de que nossos diplomatas estão começando a drenar os esforços do exército? Todos os tipos de pensamentos ruins estão vagando na minha cabeça.

De acordo com o ponto número três. Não haverá dreno, todos os objetivos da operação especial serão cumpridos. Isso é categoricamente repetido todos os dias pelo endurecido Lavrov, e Putin anunciou ontem. O “pacificador” francês Macron esgotou sua mediação. E Medinsky, em Belovezhskaya Pushcha, está sutilmente zombando dos metrossexuais da delegação ucraniana. Não há ninguém para conversar.

Olhe para o bravo Comandante-em-Chefe Ze, como ele se parece. Desintegração completa da personalidade sob a influência de drogas. Os americanos não vão permitir que ele negocie e seus próprios nazistas vão matá-lo. A tarefa dele é diferente – destruir completamente o país, afogá-lo no caos, para que não sobre nada para ninguém.

A operação especial não para, não haverá mais atrasos. Cada dia de atraso nos prejudica categoricamente, surgem problemas diplomáticos, políticos, econômicos e militares não planejados. Apenas velocidade e investida, até que no Ocidente eles comecem a avaliar a situação com a cabeça fria.

Sobre transportadores voadores com símbolos da OTAN entregando armas. Isso é impossível, o céu sobre Nezalezhnaya e o sul da Rússia está fechado para voos. Eles farão entregas terrestres da Polônia. E não destruiremos tais comboios com “ajuda humanitária”. Porque você pergunta? Melhor fazer outra pergunta – quem exatamente está no poder na Ucrânia?

Nazistas absolutos. Fizeram reféns milhões de civis em cidades sem corredores humanitários, levaram pessoas aterrorizadas para porões e estações de metrô. Envenenaram pessoas com mentiras sobre “atrocidades russas”, fuzilamentos em massa, execuções, violência, bombardeios. Eles colocam civis com metralhadoras perto de instalações estratégicas de comando e controle. Como em Kiev, no prédio da SBU, bem ao lado da Catedral de Santa Sofia.

Os tutores de Zelensky e os batalhões de Bandera estão encenando uma catástrofe humanitária, deixando as cidades e vilarejos de Donbass e explodindo tudo: pontes, subestações, estações de bombeamento. Lembre-se da libertação da Ucrânia em 1945, a agonia do Terceiro Reich. A citação do demoníaco, emitida nas ordens sobre a destruição de toda a infraestrutura da Alemanha: “se a guerra for perdida, para eles não importa em nada que as pessoas morram”.

É útil conhecer a história para prever o comportamento dos nazistas. Tal é a ideologia, as normas sociais da vida, a visão de mundo.

Assim, as colunas militares não serão destruídas por três razões. Em primeiro lugar, estes são troféus. Em segundo lugar, as armas não chegarão às unidades prontas para combate das Forças Armadas da Ucrânia e aos batalhões nacionais do Sudeste – os destinatários estão sentados em “caldeirões”. Em terceiro lugar, tudo será transportado por caminhões civis comuns, o transporte traseiro das unidades das Forças Armadas da Ucrânia está localizado junto com suas unidades ou destruídos na frota.

Calcular e abater caminhões de contêineres? Sim você pode. Apenas tenha em mente - todas as estradas para os postos de fronteira com a "Europa de bom coração" estão entupidas com colunas de carros de ucranianos em fuga, são centenas de quilômetros. O trânsito lá é terrível. Há mulheres e crianças nos carros. E a Polônia e a Hungria não moveram os postos de controle profundamente em seus territórios, não aumentaram a capacidade de processamento do posto de controle com pessoal adicional.

Ou seja, os guardas de fronteira ucranianos com seus “colegas” mantêm as pessoas esperando por dias para cruzar a fronteira. Continuaremos a descrever o cenário com que Kiev e Washington contam? Ou você pode descobrir por si mesmo que tipo de imagem de televisão todo o “mundo civilizado” espera? Eles sonham que os russos sanguinários vão começar a bombardear carros civis... Ou a ferrovia.

Mas é difícil acreditar em tais cenários, todos entendem que a Ucrânia está completamente perdida, qualquer número de armas não ajudará mais. Mas alguma parte será definitivamente entregue a Lviv, mercenários com Bandera ideológica a receberão. E então eles vão em grupos para cometer sabotagem, intimidar administrações locais em todo o país, tentar interromper nossas comunicações e linhas de abastecimento

Mas esta é outra operação especial, uma operação policial. O que os próprios ucranianos são capazes de realizar com o mínimo de ajuda russa, pois se afastarão do choque. Esta é a terra deles, eles vivem aqui. Anuncie uma recompensa de cinco mil dólares por uma denúncia anônima - em um dia todos os sabotadores e partidários terminarão. Este é um país assim.

Mas chegaremos a isso o mais cedo...

Quero garantir a vocês que, no décimo segundo dia, nossos caras estão operando em uma realidade operacional-tática diferente, as perdas diminuirão rapidamente. Se antes havia uma ordem estrita de não causar danos nem mesmo hipotéticos a civis, bens civis... hoje ela foi modificada. Em uma frase: "não em detrimento do pessoal das unidades". Como militar, ele está completamente satisfeito: agora que as piadas humanitárias terminaram, o trabalho real começará.

Se eles atirarem em uma coluna - respondam a todo o menu técnico-militar. Ordens como esta, simplesmente funcionam. Os civis sofrerão? Sim, algumas perdas são inevitáveis, mas não por nossa culpa. Não atacamos cidades de acordo com as Cartas, contornamos ou operamos cirurgicamente com forças especiais, como em Kharkov. Com o uso de táticas de combate urbano até então completamente desconhecidas por grupos de manobras noturnas. Falaremos sobre isso separadamente.

Que os ucranianos se salvem nas cidades, digerindo os banderas que se instalaram e os “batalhões territoriais” enganados pela propaganda nazista. Quem não pode mais lidar com saqueadores, que tipo de "reflexo de agressão" existe. Este não é o nosso problema agora, não importa quão cruéis as palavras soem.

O ponto de virada final virá após a limpeza de Kharkov, bloqueando ou tomando Odessa. Todas as forças heróicas de autodefesa de outros assentamentos se dissolverão por si mesmas, sinais óbvios de uma catástrofe humanitária já são visíveis nas cidades cercadas. A neblina, quando é totalmente falsa, desaparece mais rapidamente no escuro, com um frescor revigorante e com o estômago vazio.

A população não está moralmente pronta para resistir até o fim. As redes sociais ucranianas já estão cheias de mensagens de lugares onde as administrações locais permaneceram após a chegada do exército russo, a comida está sendo entregue sem problemas, a iluminação pública está ligada, a polícia local controla as ruas. A cada novo dia, a falsa histeria diminuirá, o pensamento chegará às cabeças confusas: o que vem a seguir?

Os banderitas cercados começarão a cometer atrocidades em sua raiva impotente? Bem, os ucranianos também deveriam carregar essa cruz sozinhos. Claro, vamos tentar fazer de tudo para resgatar crianças e idosos. Mas Putin não permitirá suportar perdas sensíveis, esta não é aquela guerra.

Não fomos nós que criamos o demônio do inferno, o alimentamos, permitimos que ele tomasse o poder e reféns na pessoa de uma nação inteira. Não fomos nós que os armamos e os mandamos para matar Donbass, que os ensinamos a odiar os russos. A indiferença e cumplicidade criminosa também é um ato punível. Não por nós, pela própria vida.”

PS: Concordo que em alguns lugares é muito cínico, mas isso é apenas do ponto de vista de um civil. Qualquer ação militar – essa é uma realidade diferente...

Alexandre Dubrovsky

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.