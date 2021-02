O satélite brasileiro

Cartunista Miguel Paiva, do Jornalistas pela Democracia, satiriza Jair Bolsonaro ao falar do satélite recém-lançado Amazônia 1 edit

Por Miguel Paiva, para o Jornalistas pela Democracia

- Alô, Brasília, câmbio!

- Rssshhhhyy &%$...Alô Presidente, mensagem recebida. Estamos providenciando sua volta.

- Como estamos providenciando??? Preciso voltar.

- Tivemos um problema técnico por aqui...estamos com dificuldade de trazê-lo de volta.

- Como assim? Preciso voltar. Estava tudo combinado. Era subir, fazer uma live e voltar.

- Sim, mas tivemos um problema de sinal...5G ainda não instalado, internet oscilante...não conseguimos trazer o senhor de volta dentro do prazo.

- Mas o prazo era sagrado.

- Sabemos disso, senhor, como era sagrado o prazo das vacinas, mas merdas acontecem...eh, desculpe o meu francês.

-Vou encher a sua boca de porrada.

- O senhor sabe com quem está falando?

- Não, ...

- Graças a deus. Câmbio e desligo

- Ei, volta aqui, se desligar te demito... alô, alô

- Sr. Presidente, desculpe aqui nosso funcionário. Achamos que é um petista infiltrado.

- Chega de conversa mole, quero voltar.

- Não sei como explicar, senhor, estamos realmente com dificuldades. O ministro da ciência e tecnologia, que é astronauta...

- E deveria ter vindo comigo.

- Pois é, estava num retiro espiritual em São Tomé das Letras...

- Eu vou demitir esse canalha.

- Calma, presidente. Estamos fazendo de tudo para resolver o problema. Já convocamos o Gen. Pazuello...

- O Pazuello, não. Qualquer um menos ele.

- É que como o senhor não se apresenta no palácio já há alguns dias o congresso está discutindo a vacância do poder...

- Como assim? Eu ainda sou o presidente da república

- Não sabemos até quando...

- Eu sabia que essa ideia de viajar no satélite brasileiro ia dar merda.

- O Gen. Morão foi o que mais lhe incentivou.

- Ele quer o meu cargo.

- Se o senhor não voltar ele vai conseguir...o congresso está reunido.

- Então me traga de volta.

- Não consigo senhor, temos um problema.

- Vou ficar aqui no espaço quanto tempo?

- Não sei precisar senhor, entre 2 semanas e a eternidade.

- Como a eternidade?

- Mitos vivem pela eternidade.

- O que eu vou comer?

- Tem alimentos desitratados aí para uns seis meses...

- E depois? Como o quê?

- Suas unhas, por exemplo.

- Como é seu nome? Você está demitido.

- Pelo jeito o senhor também. Amanhã o senhor vai ler nos jornais.

- Que jornais? A única coisa que tenho aqui da imprensa é a capa da revista veja de dois anos atrás. Alguém esqueceu aqui.

- Quem está na capa, presidente?

- O Lula, aquele sapo esquerdopata!!!

- Nas horas mais difíceis as contradições ajudam.

- Cala a sua boca seu energúmeno.

- Se eu me calar quem vai falar com o senhor?

- Como quem? Chama a minha mulher, meus filhos...

- Estão todos no Planalto. Festa da vice presidência. Vão fazer uma transmissão ao vivo com o senhor do satélite.

- Mas eu me recuso.

- Melhor o senhor sorrir e dar um tchauzinho. Estamos sendo vistos em todo o Brasil. Suas lives são um sucesso.

- Eu vou mandar é todo mundo à mer...

- Presidente, modos.

- Eu quero voltar.

- Acho que só em 2022, presidente. O PT já disse que se for eleito vai mandar uma missão especial à marte e no caminho dá um paradinha por ai e pega o senhor.

- Eu não quero ser resgatado pelo PT. O PT não!!! Já tiramos ele uma vez.

- Mas agora não sei se vai dar presidente. Está tudo em aberto.

- E eu vou ficar aqui rodando a terra?

- Aproveita e avisa quando uma tempestade estiver se aproximando.

- Eu não vou fazer isso...

- XXXX...krrrrhhh, alô...alô...

- Alô cambio, não me deixe aqui sozinho, por favor.

- Ok, senhor presidente, temos algumas pessoas esperando para falar com o senhor...o Maia, o Moro, o Mourão...não, o Mourão, só depois da posse.

- Alô, por favor, câmbio..., por favor...

- Dólar 5,50, Euro, 6,40...

- Bip...bip...bip...

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.