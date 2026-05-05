O século XXI mudou de dono?

Entre 2016 e 2026, Estados Unidos e China deixaram de disputar apenas crescimento e passaram a disputar métricas — e isso muda tudo. Não se trata de escolher números convenientes, mas de explicitar qual indicador está sendo usado. Sem esse cuidado metodológico, qualquer comparação se dissolve em retórica. Com ele, a análise ganha precisão — e revela um deslocamento silencioso, porém consistente, do centro de gravidade econômico global.

Comecemos pelo critério mais citado: PIB nominal (em dólares correntes). Nesse indicador, os Estados Unidos ainda lideram. Em 2025, a economia americana está estimada em torno de US$ 30,7 trilhões, enquanto a China aparece próxima de US$ 19,6 trilhões, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional. Esse dado mede o peso financeiro externo de uma economia — sua capacidade de pagamento internacional, influência monetária e centralidade no sistema global. É, portanto, um indicador relevante, mas incompleto quando analisado isoladamente.

A compreensão se aprofunda quando se introduz um segundo critério: PIB em paridade de poder de compra (PPC). Aqui, a hierarquia se inverte. Ao ajustar os valores ao custo de vida interno, a PPC mede a capacidade real de produzir e consumir dentro das próprias fronteiras. Em 2025, a China alcança cerca de US$ 41,2 trilhões, enquanto os Estados Unidos ficam próximos de US$ 30,7 trilhões; para 2026, as projeções do FMI ampliam essa diferença para aproximadamente US$ 44,3 trilhões (China) contra US$ 32,4 trilhões (EUA). A distinção é estrutural: enquanto o PIB nominal favorece economias com moeda forte, a PPC revela escala produtiva efetiva. E, nesse terreno, Pequim já opera com vantagem consolidada.

Essa vantagem não é apenas estatística. Relatórios da OCDE indicam que o amplo mercado doméstico chinês — sustentado por mais de 1,4 bilhão de pessoas — funciona como amortecedor em períodos de instabilidade global. A capacidade de absorver produção interna reduz a exposição a choques externos e sustenta cadeias industriais mesmo em cenários adversos. Trata-se de um tipo de resiliência que raramente aparece nas métricas tradicionais, mas que se torna decisiva em ciclos prolongados.

O ritmo de crescimento recente reforça essa leitura. Em 2024, a China avançou cerca de 5%, enquanto os Estados Unidos cresceram aproximadamente 2,5%, segundo o International Monetary Fund. Ao longo de uma década, diferenças aparentemente modestas se acumulam e se traduzem em maior capacidade produtiva, expansão industrial e presença global mais ampla. Crescer menos não compromete, por si só, uma economia madura — mas passa a ser relevante quando ocorre simultaneamente à ascensão acelerada de um competidor sistêmico.

No campo tecnológico, a comparação exige outro tipo de equilíbrio. Os Estados Unidos mantêm liderança na fronteira da inovação — especialmente em inteligência artificial, software e design de semicondutores — apoiados por um ecossistema que integra universidades, capital de risco e grandes empresas. A China, por sua vez, reduziu rapidamente a distância por meio de investimentos maciços: mais de US$ 450 bilhões anuais em pesquisa e desenvolvimento, segundo a UNESCO.

O resultado não é uma simples disputa de liderança, mas uma divisão funcional. Os Estados Unidos concentram a criação de tecnologias de ponta. A China domina a capacidade de implementá-las em larga escala. Em 5G, mais de 60% das estações-base globais estão em território chinês. Em energia solar, o país responde por cerca de 75% da capacidade produtiva mundial. Em veículos elétricos, supera 50% das vendas globais, conforme a International Energy Agency. Não se trata apenas de participação — trata-se de ocupação completa de cadeias produtivas.

Essa transformação tecnológica se apoia em uma base educacional igualmente robusta. Os Estados Unidos continuam liderando rankings acadêmicos, com instituições como Harvard University e MIT. No entanto, a China já forma mais doutores em áreas STEM — ciência, tecnologia, engenharia e matemática — do que os EUA anualmente, segundo a National Science Foundation. Esse dado projeta capacidade futura: inovação não depende apenas de excelência pontual, mas de massa crítica contínua.

No plano geopolítico, os Estados Unidos preservam vantagens inequívocas. O dólar responde por cerca de 58% das reservas globais, e o orçamento de defesa ultrapassa US$ 850 bilhões anuais, de acordo com o U.S. Department of Defense. Essa estrutura sustenta presença militar global e uma extensa rede de alianças, incluindo a OTAN. Ao mesmo tempo, esse poder implica custos crescentes e exige manutenção constante — tanto financeira quanto política — em um ambiente internacional cada vez mais contestado.

A China construiu sua projeção externa por outro caminho. Tornou-se o principal parceiro comercial de mais de 120 países e estruturou a Iniciativa Cinturão e Rota, com investimentos estimados acima de US$ 1 trilhão em mais de 140 economias, segundo o World Bank. Corredores logísticos, portos estratégicos, ferrovias e infraestrutura energética estão redesenhando fluxos comerciais globais. Estudos do Council on Foreign Relations indicam redução de custos de transporte de até 10% em regiões integradas. Não se trata de presença militar, mas de integração econômica estrutural — uma forma distinta e eficaz de influência.

Projetar 2030, diante desse conjunto de dados, não é exercício especulativo, mas leitura de tendências consolidadas. Em termos nominais, os Estados Unidos tendem a preservar a liderança no curto prazo. Em PPC, a China já lidera e deve ampliar essa vantagem. Na tecnologia, a disputa permanece aberta, com liderança americana na inovação e avanço chinês na escala. No plano geopolítico, um país sustenta poder militar global; o outro amplia presença econômica e logística em múltiplas regiões.

A síntese que emerge desse quadro é menos confortável do que muitas análises admitem. O sistema internacional já não é unidimensional, e tampouco pode ser interpretado por um único indicador. O poder global fragmentou-se em eixos distintos — financeiro, produtivo, tecnológico e geopolítico — e nenhum país concentra todos eles de forma absoluta.

Para 2030, a leitura desses vetores permite ir além da neutralidade estatística e reconhecer uma tendência que já se insinua com nitidez. Vejo, hoje, possibilidades reais de este ser o século chinês — não como proclamação ideológica, mas como inferência apoiada na consistência dos dados e, sobretudo, na qualidade do avanço observado. O salto da China não é apenas quantitativo; é qualitativo e, mais importante, sustentado ao longo do tempo. Há um elemento estrutural que ajuda a explicar isso: uma tradição milenar de governança capaz de planejar em larga escala, executar com disciplina e ajustar rotas sem ruptura. Essa combinação — visão de longo prazo, capacidade de mobilização e flexibilidade tática diante de choques como guerras, disrupções tecnológicas ou mudanças na matriz energética — cria um padrão de continuidade raro entre grandes potências. Não se trata de ausência de riscos ou contradições, mas de um modelo que, até aqui, demonstrou coerência estratégica e persistência histórica — dois ativos decisivos quando o horizonte deixa de ser um ciclo econômico e passa a ser um século inteiro.