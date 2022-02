O silêncio

Que falta faz a existência do Brasil potência do governo popular! Que falta faz a gente não poder mais falar em nome das nações que não contam! edit

A guerra voltou! É a manchete do dia 24/2/22 na Europa e, consequentemente, no restante do mundo.

A angústia é que a Rússia invadiu a Ucrânia como foi alardeado por meio de avisos de especialistas, inclusive pelo próprio governo estadunidense.

O ato de Putin, portanto, não foi inesperado, previsto por muitos acabou acontecendo.

Alega a Rússia oficial que tem a ver com a opressão sobre as regiões separatistas na Ucrânia, e o perigo inexistente, de fato, da Ucrânia vir a participar da OTAN (Organização das nações do Atlântico norte).

Todo mundo sabe que os interesses são econômicos e geopolíticos; inclusive o da retomada do acesso ao Mar Negro e o controle absoluto do gasoduto, assim como o controle de Chernobyl, e o que a usina pode permitir.

Agora, dizer que a guerra voltou é desprezar o que desde sempre tem acontecido na Síria, no Iêmen e na relação árabe-israelense ou, melhor dizendo, palestino-israelense, ou no Iraque, ou no Afeganistão ou…

A grita acontece porque é na Europa, como se só Europa importa no mundo.

Mais uma vez estamos assistindo a relegação de todos os países que não pertencem ao circuito europeu e aos aliados especiais dos Estados Unidos para um segundo plano.

A guerra vem em momento muito difícil para o mundo todo por causa da pandemia, por causa do inverno rigoroso no hemisfério norte, por causa da interdependência econômica global, por causa do que fará no preço dos combustíveis, etc. Todos sofreremos!

Particularmente, vem numa época em que não há nações como o Brasil foi no tempo do governo popular, que possa fazer valer a voz dos países tratados como sub nações.

E ficamos todos a assistir, ao vivo, a ousadia russa, cujas sanções impostas pelos membros da OTAN e aliados não deterão, apesar, de haver, inclusive, muito protesto interno na Rússia.

Que falta faz a existência do Brasil potência do governo popular!

Que falta faz a gente não contar mais no contexto internacional!

Que falta faz a gente não poder mais falar em nome das nações que não contam!

O silêncio do presidente da República Federativa do Brasil fala por si só.

