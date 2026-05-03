O silêncio constrangedor

Independente de qual tese, narrativa, avaliação que se tenha, uma verdade se sobrepõe e é irrefutável:

Fomos derrotados no Senado com a rejeição do Jorge Messias, passaram o caminhão por cim de nós, não satisfeitos, eles deram ré na Dosimetria.

O que muitos nos perguntamos é o que fazer? Quais as reações para salvar a democracia, as eleições e um Brasil minimamente viável, soberano?

Estamos indo no quarto dia, indo para o quinto dia e o que temos é silêncio.

E ele constrange.

Pior, ele pode cristalizar a Derrota, sem meias palavras, medidas, aquela que sinaliza que aceitamos a derrota, que isso não traz consequências e problemas para o futuro bem perto,.as eleições.

Óbvio que nem todas as medidas necessárias de respostas poderiam e/ou deveriam ser dadas, no afogadilho, na pressa, no entanto, nenhuma resposta, pode significar resignação,.aceitação calada.

Quando o silêncio não é paz, pode nos jogar na letargia, as eleições precisam de energias, forças e altivez.

Virá alguma coisa amanhã? Terça...

Por Arnobio Rocha