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      Arnóbio Rocha

      Advogado civilista, membro do Sindicato dos Advogados de SP, ex-vice-presidente da CDH da OAB-SP, autor do Blog arnobiorocha.com.br e do livro "Crise 2.0: A taxa de lucro reloaded".

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        O silêncio constrangedor

        Ausência de reação preocupa e pode sinalizar resignação diante dos riscos à democracia e às eleições.

        Davi Alcolumbre e Flávio Bolsonaro (Foto: Saulo Cruz/Agência Senado)

        Independente de qual tese, narrativa, avaliação que se tenha, uma verdade se sobrepõe e é irrefutável:

        Fomos derrotados no Senado com a rejeição do Jorge Messias, passaram o caminhão por cim de nós, não satisfeitos, eles deram ré na Dosimetria. 

        O que muitos nos perguntamos é o que fazer? Quais as reações para salvar a democracia, as eleições e um Brasil minimamente viável, soberano?

        Estamos indo no quarto dia, indo para o quinto dia e o que temos é silêncio. 

        E ele constrange. 

        Pior, ele pode cristalizar a Derrota, sem meias palavras, medidas, aquela que sinaliza que aceitamos a derrota, que isso não traz consequências e problemas para o futuro bem perto,.as eleições. 

        Óbvio que nem todas as medidas necessárias de respostas poderiam e/ou deveriam ser dadas, no afogadilho, na pressa, no entanto, nenhuma resposta, pode significar resignação,.aceitação calada.

        Quando o silêncio não é paz, pode nos jogar na letargia, as eleições precisam de energias, forças e altivez. 

        Virá alguma coisa amanhã? Terça...

        Por Arnobio Rocha

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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