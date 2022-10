O tanto que Bolsonaro não fez e o muito que Lula pretende fazer

Apoie o 247

Hildegard Angel, para o 247

Bolsonaro nos exauriu, durante esses quase quatro anos, com suas medidas assustadoras, destrutivas do Estado brasileiro, dos alicerces de nossa República, dos princípios democráticos, ignorando a Constituição, aparelhando as instituições, ignorando preceitos básicos de relação entre os poderes, e até mesmo da boa educação.

Isso tem nos custado um enorme esforço, nos obriga a manter uma resistência ininterrupta, pois não são eventos pontuais, é uma destruição completa de tudo, um desprezo pelo que há de mais importante para nossas vidas. Da própria vida humana à educação, da ciência à cultura, da segurança pública ao meio ambiente, às relações internacionais.

Esse presidente chucro age no poder quebrando tudo. Utilizando linguagem de gueto, dos guetos mais obscenos. Desrespeitando os brasileiros, as famílias brasileiras.

Passamos quatro anos tentando evitar seus golpes em nossas instituições, seu terrorismo compulsivo. E pensamos que fosse por incompetência, burrice, mas não era. Era por método. Era uma estratégia confusionista, para nos distrair, perturbar, enquanto nos subterrâneos urdiam a implantação no país de um projeto fascista, já nos trilhos.

Hoje, os historiadores, sociólogos, cientistas políticos, jornalistas, intelectuais em geral já sabem todos desse grande projeto ditatorial e do desmonte do estado, tramado para atender aos interesses do grupo que o cerca e o mantém no poder apesar de tudo.

Esse projeto começou há alguns anos, a partir do Mensalão protagonizado por juízes vaidosos com suas capas pretas. Essas entranhas sórdidas pariram a Operação Lava Jato, com Departamento de Estado americano, CIA, FBI, com Moro, Dallagnol, com igrejas evangélicas, nossa grande mídia, com tudo. Todos têm seus polegares nesse terrível enredo de futuro para os brasileiros.

A nossa grande mídia, a começar pelo seu maior grupo, a Rede Globo, corre o risco de, com Bolsonaro reeleito, ser atropelada e superada por veículos como o Brasil Paralelo, Terça Livre, Antagonista, divulgadores de fake news.

E a Jovem Pan poderá se tornar o maior grupo de mídia do Brasil, desbancando a Globo. Tal e qual ocorreu a partir do golpe de 64, quando o acordo de Roberto Marinho/Time Life com os militares levou a Globo a ocupar o lugar do então hegemônico Grupo dos Diários Associados, com sua toda poderosa TV Tupi. Os Associados foram praticamente extintos. A exitosa TV Excelsior, de Wallinho Simonsen, foi impedida de transmitir. A TV Rio fechou. Os militares deitaram e rolaram nas suas diretrizes quanto às comunicações.

Assim como farão agora, caso o governo que patrocinam se reeleja, com aquela que chamam de Globo Lixo, mas que serviu de alavanca ao descrédito da política e dos políticos brasileiros, de cultivar o antipetismo, de satanizar Lula, a ponto de ele ser preso sem provas.

Então, não vou mais me ocupar com as fake News e a balburdia de Bolsonaro. Vou falar de futuro.

Vou falar do que o Governo Lula, caso eleito, pretende fazer, após o revogaço dos 100 anos de sigilo de Bolsonaro. Não necessariamente nessa ordem, o governo de Lula vai se concentrar em:

1. Implantar o ensino integral, com escolas de qualidade para todos, aliviando as famílias da classe média – casais que têm ao menos dois filhos – de um gasto com educação e planos de saúde, que compromete 20% de sua renda. Famílias com poucos recursos matriculam os filhos em escolas particulares, porque o ensino público brasileiro deixa muito a desejar. O governo de Lula aumentará o piso salarial dos professores, reformará as escolas e priorizará a qualificação do ensino médio para essa nova era tecnológica, a era do 5G.

Assim como será reativado o Pronatec, para os pais receberem ensino técnico, para que milhões possam se qualificar.

2 – Também serão reformados e equipados os hospitais e clínicas do SUS, reconhecido internacionalmente, só comparável ao Sistema de Saúde da Grã-Bretanha, o NHS, The National Health Service, das poucas coisas que sobreviveram à foice privatista de Margareth Thatcher.

Nosso Sistema Único de Saúde SUS voltará a ser contemplado com os recursos necessários, o que havia sido reduzido e até mesmo interrompido, para atender aos interesses obscuros da privatização do sistema único de saúde.

3 - Lula vai repor os investimentos, que Bolsonaro cortou, em Ciência e Tecnologia, e sem elas o país não é nada. O Brasil é hoje uma potência científica tecnológica em modo de repouso.

4 - Um ponto importantíssimo do próximo Governo Lula, caso eleito, será o Imposto de Renda. Lula pretende deixar de cobrar Imposto de Renda de quem ganha até quatro mil reais, e trará para o país a estrutura tributária dos 38 países membros da OCDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, o que já devia ter ocorrido há muito tempo.

A OCDE tributa renda, riqueza e patrimônio, e não bens e serviços, como o Brasil. E não há por que reclamar, num país em que 1% detém 1/3 da renda, e 10% têm a metade da renda, enquanto os 10% menores não têm nem 1% da renda. É esse 1% que detém a fome, a calçada para dormir e a esmola para viver.

5 - A questão ambiental será também prioritária. Lula quer virar a página dessa afronta ambiental com queimadas, desmatamentos, contaminação, que nos deixa mal em relação a todo o planeta.

Mesmo aquela parte empresarial que se opõe a Lula é contra o que tem sido praticado nesses anos. Há consenso mundial de que sejam cumpridas normas ambientais para que investimentos sejam feitos num país, e contratos fechados. Até para uma empresa entrar na Bolsa de Valores é preciso cumprir exigências básicas no que diz respeito à degradação da terra, a contaminação da água, o uso abusivo da água, agrotóxicos. Lula pretende passar um pente fino na bandalheira ambiental.

A situação dos indígenas será cuidada. A mineração está extinguindo nossos indígenas, quer com a violência, quer os atraindo para o garimpo ilegal.

6 – As milícias hoje não estão apenas no Rio de Janeiro, elas ocupam todo o Brasil. Bolsonaro estimulou de todas as formas o crescimento das milícias, liberando as armas sem controle, e naturalizando as milícias.

A impunidade das milícias terá fim. É um problema que se precisa enfrentar. É uma lenda essa de que os milicianos combatem as drogas. Todos os crimes se misturam na mesma fossa. Não há crime “do bem”.

A Segurança Pública num governo de Lula vai investir na formação qualificada das polícias, nos policiais com câmeras acopladas aos uniformes, mais na inteligência do que na repressão pura e simples.

7 - O Emprego é questão vital. Lula pretende transformar o Brasil num grande canteiro de obras de infraestrutura e do programa habitacional, com a construção, de cara, de duas, três milhões de unidades residenciais.

Além da Habitação, será reativado o Marco do Saneamento, atraindo investimentos privados.

Com a atuação das empresas de construção pesada e da construção civil, haverá a geração de empregos para a mão de obra não especializada, serventes, peões, pedreiros. A construção é o setor que mais emprega esse operariado.

8 - O Turismo se inclui nessa pauta da geração de empregos. Ele receberá atenção e aportes especiais, à altura do que representa para a economia deste país, com nossa costa, nossas paisagens, nossas florestas, e já possuindo uma razoável infraestrutura hoteleira que será incentivada e ampliada.

9 - A FIES, Federação das Indústrias, que se prepare, pois o Brasil vai se reindustrializar, reestruturando os complexos de saúde, a produção de fertilizantes, os insumos farmacêuticos. Vamos produzir para a informática, vamos produzir os chips. Vamos crescer.

E isso não implica em secundarizar o agronegócio. Ao contrário, será bom para ambos os setores.

10 - Lula, que criou todos os incentivos de crédito para as Micro e Pequenas Empresas dará uma injeção renovada ao setor.

Isso é só uma amostra do que Lula pretende. Para se informarem melhor, eis o link do Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil Lula Alckmin 2023-2026, Coligação Brasil da Esperança.

Mais informações: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/BR/544/candidatos/

