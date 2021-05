O tiro dos “cloroquiners” saiu pela culatra

Por Alex Solnik

Os governistas deram-se mal nessa manobra de convocar governadores para a CPI da Covid. O tiro saiu pela culatra. A intenção era intimidar os de oposição, principalmente os do Nordeste, ou ao menos Flávio Dino, mas, devido ao critério acertado de só chamar quem sofreu operações da Polícia Federal, sete dos nove governadores são atuais ou ex-aliados de Bolsonaro, a saber: Wilson Lima (PSC-AM), Ibaneis Rocha (MDB-DF), Mauro Carlesse (PSL-TO), Carlos Moisés (PSL-SC), Antônio Denarium (ex-PSL-RR), agora sem partido, Marcos José Rocha (PSL-RO) e Wilson Witzel (PSC-RJ).

Os outros dois são Waldez Goes (PDT-AP) e Helder Barbalho (MDB-PA).

Isso quer dizer que o respiro que o governo esperava ter durante três semanas, com holofotes desviados do Planalto para os estados, será de novo sufoco porque o assunto principal seguirá sendo Bolsonaro. São ou foram aliados dele. Têm o mesmo DNA. E se for constatado terem desviado dinheiro federal da pandemia, o foco será ele de novo.

Com esse time de gênios no plenário e nos bastidores, em todas as frentes, sem exceção, esse governo não corre o risco de dar certo.

