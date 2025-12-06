O Uribe brasileiro, ou o Bolsonaro colombiano?

Analogamente ao que está ocorrendo no Brasil, um ex-presidente da extrema direita neofascista também está sendo penalizado judicialmente na Colômbia por suas atividades criminosas.

Nesta paródia musical que trazemos à baila neste enlace (https://www.dailymotion.com/video/x9v5klo), o personagem explicitamente mencionado é Álvaro Uribe, ex-mandatário da Colômbia, que sempre se notabilizou por suas posições extremadamente pró-imperialistas, assim como por suas estreitas vinculações com o banditismo parapolicial-militar desse país vizinho.

Como muita gente se sentirá impelida a notar de imediato, há nesta produção inúmeras semelhanças com aquilo que se conhece de um ex-presidente e atual presidiário brasileiro. Em vista disto, a grande pergunta que está sendo feita por muitas pessoas diz respeito à preeminência de cada uma dessas duas figuras em relação com a outra. Qual deles teria influenciado o outro?

Para os que defendem a primazia uribiana, não resta dúvidas de que, por mais entrelaçado que esteja com a podridão e o entreguismo das oligarquias colombianas e seus crimes contra os interesses das maiorias populares, Álvaro Uribe é infinitamente mais capaz cultural e intelectualmente que seu homólogo tupiniquim. Assim, seria inadmissível supor que ele viesse a se inspirar em uma figura tão tosca e grotesca como a do patriarca do bolsonarismo.

Os adeptos do bolsonarismo, por sua vez, raciocinam de maneira quase inversa no que toca à importância de cada qual. É evidente que nem mesmo um bolsonarista dos mais fanáticos seria capaz de defender a ideia de que seu líder tenha grandes aptidões culturais ou intelectuais. Por isso, sua grandeza estaria amparada na força e no exemplo moral que, segundo seus apoiadores, ele inspiraria e proporcionaria ao movimento de extrema direita no Brasil.

No entanto, para quem observa o panorama de fora dessas duas correntes do nazifascismo atual, a podridão, as características antipovo e o servilismo ao comando do imperialismo estadunidense predominam nessas duas figuras. Em consequência, a paródia musical que mencionamos no início deste texto demonstra ter plena validade tanto para Uribe como para Bolsonaro, bastando fazer as devidas adaptações de nomes, para que aquilo que se aplicava a um passe a valer também para o outro.

Por isso, além de tratar-se de uma peça muito divertida, serve também como uma ferramenta útil para desmascarar duas das lideranças neofascistas mais abomináveis do momento. Para acessar o vídeo em Dailymotion, o enlace : https://www.dailymotion.com/video/x9v5klo