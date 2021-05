O verdadeiro BBB

Por Miguel Paiva, do Jornalistas pela Democracia

O ultimo paredão vai ser em 2022, mas a partir de agora a Casa Brasil do BBB começa a viver seus momentos mais intensos. Os concorrentes são muitos.

Dória com seu guarda-roupa exclusivo e suas refeições diferenciadas, começou muito bem vacinando todo mundo e brigando todo dia com o candidato Bolsonaro. Mas, nos últimos tempos anda desaparecido. Pode até ser eliminado pelo caminho. Andou metendo os pés pelas mãos sem ter ido antes à manicure. Não precisa ganhar as provas que dão carros porque já tem todos.

Flávio Dino tem um enorme fã-clube no Nordeste, repetindo a fama da sua antecessora Juliette, mas até a final é uma longa estrada. Tem um grande número de seguidores, mas causa ainda alguma rejeição pela sigla que segue. Entretanto, é forte candidato a disputar pelo menos o bate e volta.

Ciro Gomes, também do Nordeste, está sempre escondido atrás da fantasia do monstro. Ele é toda hora escolhido pelo anjo da vez. Reclama muito, faz alianças estranhas com qualquer um, tudo para tentar chegar à final. Vai e volta dos paredões e parece que não aprende com a experiência.

Marina é tímida, não se impõe, quase ninguém sabe que ela está na casa. Deve sair no meio do caminho assim meio à francesa e ninguém vai perceber. É uma boa moça. Passa os dias reclamando da grama artificial da casa e das plantas de plástico.

Mourão é outro monstro, sempre fantasiado de samambaia, soldadinho de chumbo e por aí vai. Não deve ir longe apesar da disciplina no jogo. Adora ser líder, mas não consegue. Faz de tudo para ser escolhido pelo líder da semana para a área vip e compartilhar das benesses do quarto especial.

Mandetta faz o gênero bonzinho, assim meio herói, meio mito, como era o candidato Moro, já eliminado nos primeiros paredões. Vai acabar se revelando no jogo da discórdia por conta de seu passado golpista. Os outros candidatos passam desapercebidos e devem ir sendo eliminados com o evento dos paredões.

A disputa mesmo se dará entre os três mais fortes. O brother Bolsonaro, candidato grosseiro, rude, reacionário, mas com um enorme grupo de seguidores que vivem espalhando mentiras nas redes. Se não sair antes por quebrar as regras do jogo pode ser um forte candidato, ainda.

Seu concorrente direto e favorito é o candidato Luis Inácio, que depois de amargar um paredão armado e manipulado passou mais de 500 dias no quarto branco. Acabou voltando à casa para alegria de seus seguidores e virou favorito.

O candidato conhecido como Terceira Via, que ainda está escondido, disfarçado de dummie, sob a máscara das alianças perigosas. Pode ser o Luciano Huck, o Boninho, até o Danilo Gentile. Os bolões para descobrir quem será seguem a mil. Um dia saberemos.

Mas esse dia da votação, do paredão triplo, será histórico. São esperadas milhões e milhões de chamadas através das urnas eletrônicas, apesar de grupos que pedem o voto impresso, que definirão o futuro vencedor deste BBB definitivo que deverá cancelar o passado tenebroso que vivemos e estabelecer um futuro promissor. Está aberta a votação.

