Obrigado e até logo

Por Eric Nepomuceno, do Jornalistas pela Democracia

Em 54 anos de ofício – comecei a trabalhar em redações ainda adolescente – fiz de tudo um pouco. Fui repórter, redator, correspondente em três países ao longo de uma década e meia, cobri guerras e guerrilhas, fui editor, dirigi redações.

Sou de um tempo em que jornalismo era ofício e não profissão. A diferença? Ora, é simples. Ofício é aquilo que você excerce com a alma, dedicação total, para sentir e confirmar que está vivo. E profissão é aquilo que você faz para ter com que viver. E reitero: no ofício, fiz de tudo.

Nunca antes, porém, havia escrito para uma publicação exclusivamente digital. Naquele tempo nem se pensava nisso.

A primeira experiência foi justamente aqui, no Brasil 247. O primeiro texto apareceu no dia 21 de novembro de 2013. Com este de hoje, foram 396.

A verdade é que, como acontece com muitíssimos da minha geração, para mim o espaço na imprensa tradicional foi encolhendo cada vez mais no Brasil.

Continuo publicando assiduamente na Argentina e no México, eventualmente em outros países de idioma castelhano, mas aqui, menos e menos.

Também daí a importância do 247 para mim.

Acontece que tenho três livros em andamento, estourei olimpicamente o prazo de dois deles, e agora preciso me dedicar totalmente (ou quase) a terminar esses projetos.

Um é o perfil biográfico de Darcy Ribeiro. O outro, uma espécie de álbum de memorias de pessoas com quem convivi e que foram essenciais para que minha vida mudasse. Um músico, um poeta, cinco escritores. Todos hispano-americanos.

Por isso faço uma pausa no 247. E lanço mão de um verso de Wally Salomão num poema que foi esplendidamente musicado por Jards Macalé, “Vapor barato”: “Talvez eu volte/ um dia eu volto, quem sabe?”.

Até lá, deixo aqui aos eventuais leitores que tive no 247, aos companheiros e aos editores, meu melhor abraço.

