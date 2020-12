Ocupar espaços de decisão política

O momento, agora, como bloco que pode decidir uma eleição para presidente da Câmara, é construir um acordo no qual se consiga evitar que o governo produza mais estragos do que ele é capaz. A esquerda deve evitar o debate do falso dilema criado pela imprensa, da diferença entre os candidatos e a especulação de apoio ao referido campo político de Bolsonaro edit

Dos 513 deputados federais, 132 são de esquerda. Portanto, há 381 deles que são eminentemente liberais, quando não ultraliberais. Dessa forma, a expressão Centrão é um eufemismo para definir a direita, que também é elástica e vai até à ultradireita. A diferença entre os grupos que compõem esse majoritário espectro político está na gradação do conservadorismo de cada um em relação às pautas de costumes e dos direitos humanos. Para alguns, em pleno século 21, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres são questionáveis e determinadas condutas são passíveis de penalização legal. Assim também tratam a condição sexual das pessoas, determinando o que é, ou não, válido como norma de conduta moral. A descriminalização das drogas e o uso medicinal é rechaçado pela maior parte da direita. Já a rejeição à carteira de trabalho para empregadas domésticas une toda ela.

É preciso esclarecer, não sem muita indignação, que a democracia é, também, um valor discutível de uma ponta a outra da direita, inclusive no dito Centrão, com raríssimas exceções. O golpe teve a participação de parlamentares que, até um ou dois dias antes do carnavalesco e vexatório 17 de abril, de 2016, eram ministros de Dilma Rousseff e, portanto, da base do governo. No plano econômico, a grande maioria da direita é ultraliberal. É aquela que brada em defesa do livre mercado, da liberdade econômica, mas vota a favor de retirar dinheiro do Fundeb para dar a empresas privadas. Nesse sentido, sem medo de errar, há parlamentares da direita mais alinhados ao ministro da economia, Paulo Guedes e ao seu receituário financeiro sem pé nem cabeça de desmantelamento do Estado, que o próprio Bolsonaro. Toda a direita votou a favor da EC 95, que impede o Estado de investir no seu desenvolvimento, por 20 anos. Assim como se uniu para isentar petroleiras estrangeiras, em R$ 1 bilhão; na reforma da Previdência e em todas as reformas trabalhistas nas que foram suprimidos centenas de direitos conquistados pela classe trabalhadora, ao longo de séculos de muita luta.

Os grupos dos deputados Rodrigo Maia e Arthur Lira são a favor do Estado Mínimo e, portanto, privatistas que se unem para vender as empresas estratégicas e os recursos energéticos. Portanto, não há como dizer que esse ou aquele é ou não é candidato do Bolsonaro. Os dois grupos, apesar de o presidente ser instável, imoral e temerário, seguem a sua linha política econômica ultraliberal e quase não há diferença entre eles. O Lira é apoiado pelo governo, assim como poderia ter sido qualquer outro. Se Bolsonaro ainda estivesse no PSL, provavelmente o seu candidato seria o deputado Luciano Bivar, que também é candidato à Presidência da Câmara. A esquerda, unida, tem condições de influir na eleição. Porém, além de ser minoria, mas devido ao seu ideal de Estado ampliado, caso ela apresente uma candidatura em condições de ser eleita, a direita se unirá para impedir a sua ascensão ao comando de um dos poderes da República cujo presidente é o terceiro na linha sucessória da Presidência da República. Ainda mais quando há, parados na Presidência do Legislativo, cerca de 60 pedidos de impeachment contra o presidente da República.

O que está em jogo, portanto, é a ocupação de espaços de decisão política, que são as secretarias da Casa. Foi por esse motivo que a esquerda decidiu, nesta Legislatura, optar por não laçar candidato. Estrategicamente, ainda mais levando-se em conta o acelerado processo de retrocessos políticos, econômicos, culturais, sociais impostos pelo desgoverno Bolsonaro, é de suma importância ocupar espaços em que se possa intervir na forma, no conteúdo e no trâmite dos processos legislativos, em relação aos projetos no Congresso Nacional. A esquerda deverá apoiar aquele candidato com quem ela conseguir estabelecer o melhor acordo sobre pautas que lhes são caras. No campo cultural, por exemplo, reconhecer que há um secular e não resolvido racismo e uma não menos antiga tradição de tratar as mulheres com extrema violência e que isso tem de ser combatido pela Casa do Povo.

No campo político, a agenda é o Estado Ampliado, que permitiu a 40 milhões de brasileiros fazerem pelo menos três refeições por dia, que tirou o Brasil do Mapa da Fome e o fez a sexta economia mundial. Na pauta dos costumes, ela defende uma sociedade com mentes e corpos livres, na qual a condição sexual, social ou dérmica não seja parâmetro qualificativo de alguém. A imprensa prestaria um excelente serviço ao público se tratasse a questão como ela é e não como se fosse o candidato do Bolsonaro contra um candidato diferente do dele, como se eles não se conhecessem e não pudesse ser qualquer outro do partido no qual o presidente passou quase 30 anos, no baixo clero. A guerra de narrativas serve apenas aos lados que disputam. É fundamental ter claro que qualquer um dos lados é oposição ao ideário político da esquerda e que não faz muita diferença entre um e outro. O momento, agora, como bloco que pode decidir uma eleição para presidente da Câmara, é construir um acordo no qual se consiga evitar que o governo produza mais estragos do que ele é capaz. A esquerda deve evitar o debate do falso dilema criado pela imprensa, da diferença entre os candidatos e a especulação de apoio ao referido campo político de Bolsonaro.

O conhecimento liberta. Saiba mais