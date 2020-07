Oi passa a ser controlada pelo Colony Capital, Inc. fundo financeiro americano: o que isso pode significar?

Colony Capital, Inc. fundo hoje está presente em 20 países com ativos vinculados ao setor imobiliário, ativos em dificuldades financeiras (como é o caso da Oi), o que também o qualifica no mercado como “fundo abutre” edit

A empresa de telefonia Oi que está em processo de recuperação judicial foi adquirida pela empresa Highline que é controlada pelo Colony Capital, Inc., fundo financeiro americano criado em 1991 e com sede em Los Angeles, Califórnia.

Colony Capital, Inc. fundo hoje está presente em 20 países com ativos vinculados ao setor imobiliário, ativos em dificuldades financeiras (como é o caso da Oi), o que também o qualifica no mercado como “fundo abutre”.

O Colony Capital, Inc. possui ativos de US$ 50 bilhões e possui ligações com outros fundos de maior porte, como o Blackstone e o Morgan Stanley Real Estate. Ao ter estas fortes vinculações com outras gestoras de fundos financeiros, o Colony Capital, se potencializa a entrar em negócios com interesses estratégicos.

O caso da telefonia é um deles. Em especial, num momento em que se discute as questões relativas às escolhas da nova tecnologia e empresas que vão fornecer a 5G. Neste período de crise e recuperação judicial da Oi, ela foi vivendo uma pulverização acionária e ultimamente, a Vivo e Tim tinham interesses em assumir a empresa concorrente no setor de telefonia móvel e internet.

Antes deste negócio com a Highline (Colony Capital, Inc.), 7,4% das ações da Oi já tinham tido a participação de outros findo financeiro com sede em paraíso fiscal, Ilhas Cayman, no caso, o York Global Finance

O valor final que será pago pela Highline (Colony Capital, Inc.) para controlar a Oi seria em torno de R$ 1 bilhão. A Oi tem ações na Bolsa de Valores, B3, e por isso, os negócios precisam ser mais transparentes.

O Colony Capital, Inc. também investe no setor de hoteleiro no Canadá, eventos e clubes de futebol, como no caso do Paris Saint Germain junto com a o fundo árabe, Qatar Investment. E também está tentando entrando no setor de streaming, fornecimento de filmes através da intenet.

Outro fato que merece registro sobre o Colony Capital, Inc. foi noticiado pelo jornal americano New York Times que informou, em junho de 2018, que uma subsidiária, a Colony North Star havia captado mais de US$ 7 bilhões de investimentos desde que Trump chegou ao poder e que 24% deste dinheiro vieram dos países próximos a Trump e os EUA, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos (EAU).

Por tudo isso, vale que se aprofunde os fatos sobre as negociações e tratativas que levaram à essa aquisição e controle da Oi por fundo americano Colony Capital, Inc. Voltaremos ao tema.

Há algum tempo, eu tenho chamado a atenção para o movimento da indústria de fundos financeiros no Brasil e a nível global. Os fundos financeiros globais estão por trás da maioria das privatizações e compras de ativos no Brasil desde 2016. Com a crise política financeira que ase arrasta há cinco anos o Brasil ficou baratinho, ainda mais com o dólar a R$ 5,30.

Trato do assunto no livro, editado ano passado (2019) pela Editora Consequência, “A ‘indústria’ dos fundos financeiros: potência, estratégias e mobilidade no capitalismo contemporâneo”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.