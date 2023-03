Oito contradições da 'ordem baseada em regras' imperialista

Apoie o 247

ICL

Por Vijay Prashad

Tricontinental: Instituto de Pesquisa Social

O Boletim dos Cientistas Atômicos agora moveu o Relógio do Juízo Final para 90 segundos para a meia-noite, o mais próximo que esteve do tempo simbólico da aniquilação da humanidade e da Terra desde 1947. Isso é alarmante, e é por isso que os líderes do Global South têm defendido a suspensão do belicismo sobre a Ucrânia e contra a China.

Como disse o primeiro-ministro da Namíbia, Saara Kuugongelwa-Amadhila ,

“Estamos promovendo uma resolução pacífica desse conflito para que o mundo inteiro e todos os recursos do mundo possam se concentrar em melhorar as condições das pessoas ao redor do mundo, em vez de serem gastos na aquisição de armas, matando pessoas e realmente criando hostilidades. ”

Em consonância com o alarme do Relógio do Juízo Final e afirmações de pessoas como Kuugongelwa-Amadhila, o restante deste boletim apresenta um novo texto chamado Oito Contradições na 'Ordem Baseada em Regras' Imperialista (que você pode baixar em PDF aqui ) . Foi elaborado por Kyeretwie Opoku (o organizador do Movimento Socialista de Gana), Manuel Bertoldi (Patria Grande/Federación Rural para la produción y el arraigo), Deby Veneziale (colega sênior, Tricontinental: Institute for Social Research) e eu, com contribuições de líderes políticos e intelectuais de todo o mundo. Oferecemos este texto como um convite ao diálogo. Esperamos que você o leia, divulgue e discuta.

Estamos agora entrando em uma fase qualitativamente nova da história mundial. Mudanças globais significativas surgiram nos anos desde a Grande Crise Financeira de 2008. Isso pode ser visto em uma nova fase do imperialismo e mudanças nas particularidades de oito contradições.

A contradição entre o imperialismo moribundo e um socialismo emergente de sucesso liderado pela China.

Essa contradição se intensificou com a ascensão pacífica do socialismo com características chinesas. Pela primeira vez em 500 anos, as potências imperialistas atlânticas são confrontadas por uma grande potência econômica não-branca que pode competir com elas. Isso ficou claro em 2013, quando o PIB da China em paridade de poder de compra (PPP) ultrapassou o dos Estados Unidos. A China conseguiu isso em um período muito mais curto que o Ocidente, com uma população significativamente maior e sem colônias, escravizando outras ou conquistas militares. Enquanto a China defende relações pacíficas, os EUA tornaram-se cada vez mais belicosos.

Os EUA lideram o campo imperialista desde a Segunda Guerra Mundial. Pós-Angela Merkel e com o advento da operação militar na Ucrânia, os EUA subordinaram estrategicamente setores dominantes da burguesia européia e japonesa. Os EUA primeiro permitiram e depois exigiram que tanto o Japão (a terceira maior economia do mundo) quanto a Alemanha (a quarta maior economia) — duas potências fascistas durante a Segunda Guerra Mundial — aumentassem consideravelmente seus gastos militares.

O resultado foi o fim do relacionamento econômico da Europa com a Rússia, danos à economia europeia e benefícios econômicos e políticos para os EUA. comércio com a China, muito mais do que em seus homólogos dos EUA. Os EUA, no entanto, agora estão pressionando a Europa para reduzir seus laços com a China.

Mais importante, a China e o campo socialista agora enfrentam uma entidade ainda mais perigosa: a estrutura consolidada da Tríade (Estados Unidos, Europa e Japão). A crescente decadência social interna dos EUA não deve mascarar a unidade quase absoluta de sua elite política na política externa. Assistimos à burguesia colocando seus interesses políticos e militares acima de seus interesses econômicos de curto prazo.

O centro da economia mundial está mudando, com a Rússia e o Sul Global (incluindo a China) representando agora 65% do PIB mundial (medido em PPC). De 1950 até o presente, a participação dos EUA no PIB global (em PPC) caiu de 27% para 15%. O crescimento do PIB dos EUA também vem diminuindo há mais de cinco décadas e agora caiu para apenas cerca de 2% ao ano. Não tem grandes novos mercados para expandir. O Ocidente sofre de uma crise geral contínua do capitalismo, bem como das consequências da tendência de longo prazo da taxa de lucro para o declínio.

Maksud Mirmuhamedov, Tajikistan, “Hearth,” 2020.

A contradição entre as classes dominantes da estreita faixa dos países imperialistas do G7 e a elite política e econômica dos países capitalistas do Sul Global.

Essa relação passou por uma grande mudança desde o auge da década de 1990 e o auge do poder unilateral e da arrogância dos EUA.

Hoje, rachaduras estão crescendo na aliança entre o G7 e as elites do poder do Sul Global. Mukesh Ambani e Gautam Adani, os maiores bilionários da Índia, precisam de petróleo e carvão da Rússia. O governo de extrema-direita liderado por Narendra Modi representa a burguesia monopolista da Índia. Assim, o chanceler indiano agora faz declarações ocasionais contra a hegemonia dos EUA em finanças, sanções e outras áreas.

O Ocidente não tem capacidade econômica e política para fornecer sempre o que as elites de poder na Índia, Arábia Saudita e Turquia precisam. Essa contradição, no entanto, não se agudizou a ponto de ser um ponto focal de outras contradições, ao contrário da contradição entre a China socialista e o bloco G7 liderado pelos EUA.

A contradição entre a ampla classe trabalhadora urbana e rural e seções da pequena burguesia inferior (conhecidas coletivamente como as classes populares) do Sul Global versus a elite do poder imperial liderada pelos EUA.

Essa contradição está lentamente se tornando mais nítida. O Ocidente tem uma grande vantagem de soft power no Sul Global entre todas as classes. No entanto, pela primeira vez em décadas, jovens africanos saíram para apoiar a expulsão das tropas francesas em Mali e Burkina Faso, na África Ocidental. Pela primeira vez, as classes populares na Colômbia puderam eleger um novo governo que rejeitou o status do país como um posto avançado vassalo das forças militares e de inteligência dos EUA.

As mulheres da classe trabalhadora estão na vanguarda de muitas batalhas críticas tanto da classe trabalhadora quanto da sociedade em geral. Os jovens estão se levantando contra os crimes ambientais do capitalismo. Um número crescente da classe trabalhadora está identificando suas lutas pela paz, desenvolvimento e justiça como explicitamente anti-imperialistas. Eles agora são capazes de ver através das mentiras da ideologia dos “direitos humanos” dos EUA , a destruição do meio ambiente pelas empresas ocidentais de energia e mineração e a violência da guerra híbrida e das sanções dos EUA.

Zayasaikhan Sambuu, Mongolia, “Survivors,” 2013.

A contradição entre o capital financeiro rentista avançado versus as necessidades das classes populares, e mesmo de alguns setores do capital em países não socialistas, no que diz respeito à organização das exigências das sociedades para investimento na indústria, agricultura ambientalmente sustentável, emprego e desenvolvimento.

Essa contradição é resultado da queda da taxa de lucro e da dificuldade do capital em aumentar a taxa de exploração da classe trabalhadora a um nível suficiente para financiar as crescentes necessidades de investimento e manter a competitividade. Fora do campo socialista, em quase todos os países capitalistas avançados e na maior parte do Sul Global – com algumas exceções, especialmente na Ásia – há uma crise de investimento. Surgiram novos tipos de empresas que incluem fundos de hedge, como a Bridgewater Associates, e firmas de private equity, como a BlackRock. Os “mercados privados” controlavam US$ 9,8 trilhões em ativos em 2022. Os derivativos, uma forma de capital fictício e especulativo, agora valem US$ 18,3 trilhões em valor de “mercado”, mas têm um valor nocional de US$ 632 trilhões – um valor mais de cinco vezes maior do que o PIB real total do mundo.

Uma nova classe de monopólios de efeito de rede baseados em tecnologia da informação, incluindo Google, Facebook/Meta e Amazon – todos sob controle total dos EUA – surgiu para atrair rendas monopolistas. Os monopólios digitais dos EUA, sob a supervisão direta das agências de inteligência dos EUA, controlam a arquitetura da informação de todo o mundo, exceto alguns países socialistas e nacionalistas. Esses monopólios são a base para a rápida expansão do soft power dos EUA nos últimos 20 anos. O complexo militar-industrial, mercador da morte, também atrai investimentos crescentes.

Esta intensificada fase de acumulação rentista especulativa e monopolista do capital está aprofundando uma greve do capital contra os investimentos sociais necessários.

A África do Sul e o Brasil têm visto níveis dramáticos de desindustrialização sob o neoliberalismo. Mesmo os países imperialistas avançados ignoraram sua própria infraestrutura, como a rede elétrica, as pontes e a ferrovia. A elite global engendrou uma greve fiscal ao fornecer enormes reduções nas alíquotas e impostos, bem como paraísos fiscais legais para capitalistas individuais e suas corporações aumentarem sua parcela de mais-valia.

A evasão fiscal do capital e a privatização de grandes áreas do setor público dizimaram a disponibilidade de bens públicos básicos como educação, saúde e transporte para bilhões de pessoas. Contribuiu para a capacidade do capital ocidental de manipular e obter altos rendimentos de juros da crise da dívida “manufaturada” enfrentada pelo Sul Global. Em seu nível mais alto, aproveitadores de fundos de hedge como George Soros especulam e destroem as finanças de países inteiros.

O impacto sobre a classe trabalhadora é severo, pois seu trabalho se tornou cada vez mais precário e o desemprego permanente está destruindo grandes setores da juventude mundial. Uma parte crescente da população é supérflua sob o capitalismo. Desigualdade social, miséria e desespero são abundantes.

Owusu-Ankomah, Ghana, “Bapende,” 1993.

A contradição entre as classes populares do Sul Global e suas elites domésticas de poder político e econômico.

Isso se manifesta de maneira bastante diferente por país e região. Nos países socialistas e progressistas, as contradições entre os povos são resolvidas de formas pacíficas e variadas. No entanto, em vários países do Sul Global, onde a elite capitalista está totalmente ligada ao capital ocidental, a riqueza é mantida por uma pequena porcentagem da população. A miséria é generalizada entre os mais pobres e o modelo de desenvolvimento capitalista não atende aos interesses da maioria.

Devido à história do neocolonialismo e do soft power ocidental, há um consenso decididamente pró-Ocidente da classe média na maioria dos grandes países do Sul Global. Essa hegemonia de classe da burguesia local e do estrato superior da pequena burguesia é usada para impedir que as classes populares (que constituem a maior parte da população) tenham acesso ao poder e à influência.

A contradição entre o imperialismo liderado pelos EUA versus nações que defendem fortemente a soberania nacional.

Essas nações se enquadram em quatro categorias principais: países socialistas, países progressistas, outros países que rejeitam o controle dos EUA e o caso especial da Rússia. Os EUA criaram essa contradição antagônica por meio de métodos de guerra híbrida, como assassinatos, invasões, agressão militar liderada pela OTAN, sanções, leis, guerra comercial e uma agora incessante guerra de propaganda baseada em mentiras absolutas.

A Rússia está em uma categoria especial, pois sofreu mais de 25 milhões de mortes nas mãos de invasores fascistas europeus quando era um país socialista. Hoje, a Rússia – que possui notavelmente imensos recursos naturais – é mais uma vez alvo de aniquilação completa como Estado pela OTAN. Alguns elementos de seu passado socialista ainda estão presentes no país, e ainda persiste um alto grau de patriotismo. O objetivo dos EUA é terminar o que começou em 1992: no mínimo, destruir permanentemente a capacidade militar nuclear da Rússia e instalar um regime fantoche em Moscou para desmembrar a Rússia a longo prazo e substituí-la por muitos vassalos menores e permanentemente enfraquecidos estados do Ocidente.

Taisia Korotkova, Russia, “Technology,: 2007.

A contradição entre os milhões de pobres da classe trabalhadora descartados no Norte Global versus a burguesia que domina esses países.

Esses trabalhadores estão mostrando alguns sinais de rebelião contra suas condições econômicas e sociais. No entanto, a burguesia imperialista está jogando a carta da supremacia branca para impedir uma maior unidade dos trabalhadores nesses países. Neste momento, os trabalhadores não são consistentemente capazes de evitar serem vítimas da propaganda de guerra racista. O número de pessoas presentes em eventos públicos contra o imperialismo diminuiu vertiginosamente nos últimos 30 anos.

A contradição entre o capitalismo ocidental versus o planeta e a vida humana.

O caminho inexorável deste sistema é destruir o planeta e a vida humana, ameaçar a aniquilação nuclear e trabalhar contra as necessidades da humanidade para recuperar coletivamente o ar, a água e a terra do planeta e parar a loucura militar nuclear dos Estados Unidos. O capitalismo rejeita o planejamento e a paz. O Sul Global (incluindo a China) pode ajudar o mundo a construir e expandir uma “zona de paz” e comprometer-se a viver em harmonia com a natureza.

Victor Ehikhamenor, Nigeria, “Lagos Hide and Seek,” 2014.

Com essas mudanças no cenário político, estamos testemunhando o surgimento de uma frente informal contra o sistema imperialista dominado pelos EUA. Esta frente é constituída pela convergência de:

Sentimento popular de que este sistema violento é o principal inimigo dos povos do mundo.

Desejos populares de um mundo mais justo, pacífico e igualitário.

A luta dos governos socialistas ou nacionalistas e das forças políticas pela sua soberania.

Os desejos de outros países do Sul Global de reduzir sua dependência desse sistema.

As principais forças contra o sistema imperialista dominado pelos EUA são os povos do mundo e os governos socialistas e nacionalistas. No entanto, deve haver espaço para a integração dos governos que desejam reduzir sua dependência do sistema imperialista.

O mundo está atualmente no início de uma nova era em que testemunharemos o fim do império global dos EUA. O sistema neoliberal está se deteriorando sob o peso de inúmeras contradições internas, injustiças históricas e inviabilidade econômica. Sem uma alternativa melhor, o mundo cairá em um caos ainda maior. Nossos movimentos reviveram a esperança de que algo diferente desse tormento social seja possível.

Esperamos que “ Oito contradições na 'ordem baseada em regras' imperialista” estimule o debate e a discussão e nos auxilie em nossa batalha mais ampla de ideias contra filosofias sociais tóxicas que buscam sufocar o pensamento racional sobre nosso mundo.

Vijay Prashad é um historiador, editor e jornalista indiano. Ele é um companheiro de redação e correspondente-chefe da Globetrotter. Ele é editor da LeftWord Books e diretor do Tricontinental: Institute for Social Research. Ele é membro sênior não residente do Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China. Ele escreveu mais de 20 livros, incluindo The Darker Nations e The Poorer Nations. Seus livros mais recentes são A luta nos torna humanos: aprendendo com os movimentos pelo socialismo e, com Noam Chomsky, A retirada: Iraque, Líbia, Afeganistão e a fragilidade do poder dos EUA.

Este artigo é do Tricontinental: Institute for Social Research .

