Oito prioridades para um mundo sem desculpas

Os maiores desafios contemporâneos possuem uma característica em comum: nenhum deles cabe dentro de uma bandeira nacional. O clima ignora fronteiras. Os fluxos migratórios ignoram fronteiras. A inteligência artificial ignora fronteiras. A corrupção financeira ignora fronteiras. Mas a política continua agindo como se os limites desenhados nos mapas fossem capazes de deter problemas que já se tornaram planetários.

O curioso é que quase nenhum desses desafios representa uma surpresa. Cientistas alertam há décadas sobre o aquecimento global. Demógrafos conhecem os efeitos do envelhecimento populacional. Economistas estudam a concentração de renda há gerações. Especialistas em tecnologia discutem os riscos da inteligência artificial muito antes da popularização dos sistemas generativos. A crise atual não nasceu da ignorância. Ela nasceu da postergação.

Foi justamente essa incapacidade de agir antes da emergência que levou Joseph K. Ingram e Augusto Lopez-Claros a publicarem, em 18 de junho de 2026, um amplo ensaio sobre prioridades para a liderança cooperativa global. O texto coincidiu com a reunião do G7 na França, mas vai além da agenda diplomática do momento. A crítica dos autores é direta: o conhecimento existe, os instrumentos existem, mas a vontade política tornou-se insuficiente.

A primeira prioridade é a mudança climática. O obstáculo já não é tecnológico. As energias renováveis avançaram, os mecanismos financeiros estão disponíveis e os bancos multilaterais possuem capacidade de mobilização. O que permanece ausente é a disposição para enfrentar interesses econômicos que prosperam com a paralisia.

A segunda preocupação é a desigualdade. A distância entre países diminuiu em várias regiões do planeta, especialmente na Ásia. Em compensação, aumentaram as desigualdades dentro das próprias sociedades. Democracias fragilizadas, polarização política e desconfiança institucional são sintomas dessa concentração crescente de riqueza e oportunidades.

O envelhecimento populacional constitui a terceira prioridade. Trata-se de uma transformação previsível há décadas. Ainda assim, muitos governos preferiram transferir o problema para administrações futuras, como se a demografia pudesse ser convencida a esperar calendários eleitorais.

A quarta questão é a migração. Nenhum discurso eleitoral conseguirá eliminar um fenômeno que acompanha a humanidade desde sempre. O desafio real consiste em organizar fluxos migratórios, proteger refugiados e transformar mobilidade em desenvolvimento.

A corrupção ocupa o quinto eixo. O dinheiro ilícito tornou-se globalizado, sofisticado e digital. Os mecanismos de responsabilização, porém, continuam fragmentados e insuficientes.

A inteligência artificial aparece como a sexta prioridade. A velocidade das máquinas já ultrapassou a velocidade das instituições. O risco de desinformação, vigilância abusiva e concentração de poder exige normas internacionais que ainda estão atrasadas.

Por fim, os autores defendem reformas profundas nas instituições multilaterais. Muitas delas continuam estruturadas segundo a correlação de forças de 1945, embora o mundo de 2026 seja radicalmente diferente.

O drama contemporâneo não está na falta de diagnósticos. Eles são abundantes. Tampouco reside na ausência de recursos, conhecimento científico ou capacidade técnica. O verdadeiro escândalo é outro: governos e instituições continuam administrando o século XXI com estruturas mentais herdadas do século passado. O paradoxo do nosso tempo talvez seja este: nunca soubemos tanto sobre os riscos que nos cercam e nunca demonstramos tamanha dificuldade para agir em função desse conhecimento. Entre saber e fazer, a humanidade continua perdendo um tempo que já não é infinito.