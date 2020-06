Olavo quer dinheiro, senão pau vai comer

De todos os impropérios disparados contra Bolsonaro por Olavo de Carvalho, filósofo autoproclamado, o que mais chamou a atenção não foi ter mandado o Exmo. Senhor presidente da República Federativa do Brasil enfiar uma condecoração no cu. Pode não parecer, mas o mais bombástico da sua fala, postada nas redes sociais, foi o seguinte trecho: “Continue inativo, continue covarde e eu derrubo essa merda desse seu governo”.

Qual foi a reação do presidente diante dessa fala? Teria pensado em processar o ‘filósofo’ por ofensas ao chefe de Estado? Teria escolhido processá-lo por ameaça grave (de que poderia derrubar “essa merda desse seu governo”? Ou teria encerrado o assunto com uma reação olímpica, perguntando serenamente, com base num episódio histórico: “quantas divisões tem o Olavo”?

Nada disso aconteceu. Ao contrário, Bolsonaro correu para mobilizar empresários amigos, por intermédio do veio da Havan, Luciano Hang, no sentido de providenciar uma vaquinha (no caso, ‘vacona’) para salvar Olavo dos inúmeros processos em que está envolvido. Só no processo movido por Caetano Veloso, acusado por ele por crime de pedofilia, o ‘filósofo’ será obrigado a desembolsar R$ 2,8 milhões. Com a mobilização em tempo recorde, no mesmo dia (domingo), o filósofo da Virgínia voltou atrás no que seria um rompimento definitivo e só faltou mandar beijinhos para o seu aluno: “Ainda estou do lado do Bolsonaro. Lutarei por ele com todas as minhas armas.”

Se Olavo não dispõe sequer de uma divisão (no sentido de agrupamento militar composto de diversas brigadas), se não tem tanta influência no Congresso nem no STF, se não controla as FFAA, se não lidera um movimento popular forte, como ele poderia apear Bolsonaro do poder. No entanto, diante da ameaça, a reação de Bolsonaro foi atendê-lo prontamente, como se ele pudesse efetivamente colocar um ponto final no seu governo.

Afinal, qual é a arma, poderosa, de que dispõe Olavo de Carvalho? Sua fala leva à conclusão de que ele sabe de fatos escabrosos que, se divulgados, seria o fim do desgoverno que nos governa. É a única arma de que disporia. Olavo disse também que Bolsonaro “não está agindo contra os bandidos”, que vê o crime, presencia em flagrante “e não faz nada contra eles”. Ou seja, Olavo acusa o presidente de prevaricação, crime que efetivamente pode botar seu governo a pique. E, se sabe desses crimes, ele também está obrigado por lei a revelá-los, uma vez que estariam em andamento.

Será que Olavo vai mudar novamente de posição? O auxílio emergencial dos empresários parece ter subido no telhado. O véio da Havan não gostou nada de ser chamado por Olavo de palhaço e de Zé Carioca, pelo modo ridículo de se vestir. E vários empresários, próximos de Bolsonaro, depois dos ataques ao dono da Havan pularam fora do barco, dizendo que não vão dar dinheiro a Olavo. Entre esses empresários, ouvidos pela Folha, estão Edgard Corona (SmartFit), Flávio Rocha (Riachuelo), Sebastião Bomfim (Centauro) e Washington Cinel (Gocil).

Se o quadro não mudar, vem mais chumbo por aí. Em nova postagem, Olavo de Carvalho elogiou Bolsonaro – o melhor presidente na administração da coisa pública – antes de tornar a sentar-lhe o sarrafo: “No combate aos inimigos da pátria e dele mesmo, é um omisso e preguiçoso, para não dizer covarde.” Este último adjetivo, covarde, cabe perfeitamente também no acusador. A não ser que venha a público revelar que crimes são estes que estão sendo acobertados pelo presidente.

