TV 247 logo
      Buscar
      Alex Solnik avatar

      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

      2860 artigos

        HOME > blog

        Olho por olho, dente por dente

        "Alcolumbre continua de mal com o governo"

        Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão conjunta do Congresso Nacional destinada à deliberação dos Projetos de Lei do Congresso Nacional n°s 4, 6 a 11, 13, 15 (PLOA 2026), 16, 18 a 28 e 32, todos de 2025. Mesa: presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP), conduz sessão. Foto: Carlos Moura/Agência Senado (Foto: Carlos Moura/Agência Senado)

          Na condição de presidente do Senado e do Congresso, mas também de chefe do VAR, Davi Alcolumbre poderia ter anulado a sessão da CPMI do INSS, na qual seu presidente, Carlos Viana, cometeu um erro de direito, contando apenas sete votos do governo, quando, na realidade, foram 14.

           Mas preferiu esgrimir o argumento de que o quorum que valia não era o de quantos estavam presentes na sala, 27, e sim quantos estavam registrados no painel eletrônico, 31.

           Alegou que para a pauta de convocações e quebras de sigilo ser derrotada seriam necessários 16 votos, dois a mais. E corroborou o resultado da sessão.

           O que ficou claro, nas entrelinhas, é que ele ainda não digeriu, nem pretende digerir tão cedo, a indicação de Jorge Messias para a cadeira do STF, que continua vazia.

           Em vez de vestir o figurino de Salomão, assumiu o aforismo do “olho por olho, dente por dente”. 

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.