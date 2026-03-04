Na condição de presidente do Senado e do Congresso, mas também de chefe do VAR, Davi Alcolumbre poderia ter anulado a sessão da CPMI do INSS, na qual seu presidente, Carlos Viana, cometeu um erro de direito, contando apenas sete votos do governo, quando, na realidade, foram 14.

Mas preferiu esgrimir o argumento de que o quorum que valia não era o de quantos estavam presentes na sala, 27, e sim quantos estavam registrados no painel eletrônico, 31.

Alegou que para a pauta de convocações e quebras de sigilo ser derrotada seriam necessários 16 votos, dois a mais. E corroborou o resultado da sessão.

O que ficou claro, nas entrelinhas, é que ele ainda não digeriu, nem pretende digerir tão cedo, a indicação de Jorge Messias para a cadeira do STF, que continua vazia.

Em vez de vestir o figurino de Salomão, assumiu o aforismo do “olho por olho, dente por dente”.