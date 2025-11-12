Operação policial no Rio estagna aprovação do governo Lula

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (12) aponta uma desaceleração na melhora da avaliação do governo Lula, que é reprovado por 50% dos entrevistados e aprovado por 47%, oscilando um ponto para mais e um para menos, respectivamente. Nas últimas quatro pesquisas, o presidente vinha registrando melhora na avaliação. Segundo o levantamento, a freada está relacionada à operação policial realizada no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortes. Isso porque o tema da segurança pública foi cooptado pela direita, que defendeu arduamente a ação policial, enquanto a esquerda e o próprio Lula reprovaram o modus operandi da polícia fluminense, opondo-se à opinião pública.

O problema é que a grande maioria da população nacional, 67%, aprovou a operação, inclusive 56% daqueles declarados lulistas. A fala do presidente de que os “traficantes são vítimas dos usuários” também repercutiu negativamente, uma vez que 81% discordam da declaração. A pesquisa mostra ainda um aumento na preocupação da população com a segurança pública, que saltou de 30% para 38%, enquanto a economia segue atrás como a segunda maior preocupação, com 15%.

Por conta da operação, o entorno de Lula já esperava uma estagnação na melhora da avaliação do governo. Mas a avaliação é de que isso pode ser revertido com entregas relacionadas ao projeto do Imposto de Renda, medidas sobre o auxílio-gás e, principalmente, os preços dos alimentos que, segundo a pesquisa, têm tido uma percepção de melhora pela população.