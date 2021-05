Oposição popular nas ruas

O Brasil vive hoje uma das maiores tragédias da sua história. Não bastasse um vírus letal que matou quase meio milhão de pessoas, o país tem um governo de extrema direita, negacionista, ultraneoliberal, conservador e fascista. Resultado: um verdadeiro genocídio do povo brasileiro.

Bolsonaro já demonstrou que é capaz de tudo para que seu projeto racista, antidemocrático, fascista e autoritário permaneça no poder. Sabota as medidas sanitárias de proteção ao vírus, defende tratamentos ineficazes, retarda a compra de vacinas para satisfazer e manter suas bases mobilizadas e radicalizadas.

Enquanto a pandemia se prolonga, as crises econômica e social também afligem o povo brasileiro, especialmente as camadas empobrecidas e com trabalho precarizados. Mais da metade da população está vivendo em situação de insegurança alimentar, drama que deve aumentar com a redução do auxílio emergencial e corte de recursos nas áreas sociais, como no caso da educação e habitação, somado com o processo em curso de privatização dos Correios e da Eletrobras e com o desmonte do Estado, por meio da Reforma Administrativa.

A covid-19 escancarou as desigualdades em nosso país. E é o povo preto e pobre das periferias que mais sofre com o desemprego e morre nos hospitais ou como vítima da política de extermínio do Estado, como observamos recentemente na chacina do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Nesse momento em que o cuidado é tão importante, as mulheres foram ainda mais sobrecarregadas pelo trabalho doméstico e de cuidados, além de muitas vezes acabarem reféns de seus agressores durante o isolamento.

O país vive um abismo social sem precedentes. São 50 milhões de pessoas sobrevivendo na pobreza, dos quais 13 milhões na extrema pobreza, 15 milhões de desempregados e 40 milhões na informalidade.

Diante de tudo isso, o povo brasileiro começa a se dar conta de que o governo Bolsonaro está levando o Brasil a um caos econômico, sanitário e social. O retrato perfeito da barbárie social em que se encontra o país é a fome e a miséria, que assolam 19 milhões de pessoas.

Não podemos mais assistir a destruição completa do nosso país. Temos consciência da gravidade da pandemia e da necessidade de garantir medidas sanitárias mínimas para toda a população. Mas também sabemos que, com a política negacionista de Bolsonaro e sem garantias de emprego, renda e vacina, grande parte das trabalhadoras e trabalhadores são obrigados a usar transporte lotados e se expor ao vírus todos os dias para garantir a comida na mesa. Chegamos ao limite da nossa paciência com os crimes cometidos por Bolsonaro. Vamos pra rua, pois Bolsonaro é mais letal que o vírus e afastá-lo da Presidência é urgente.

Convidamos todas e todos para irem às ruas neste dia 29 de maio, seguindo as normas sanitárias de distanciamento social, uso de máscara e de álcool em gel. Oposição popular nas ruas, por Fora Bolsonaro, vacina já e auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia.

