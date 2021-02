Os 50 anos da Frente Ampla, Haddad e os dilemas do frentismo

Os uruguaios comemoram hoje os 50 anos da criação da Frente Ampla, queconsagrou Pepe Mujica e Tabaré Vázquez. Mas a Frente, ao contrário do que muita gente pensa, não nasce como um projeto apenas da militânciae dos partidos de esquerda.



Nem Tabaré e tampouco Mujica são suas primeiras estrelas. O jornalista

Gabriel Delacoste destaca uma figura, na capa da versão online de hoje

do semanário Brecha, de Montevideú.



É o senador Zelmar Michelini, com origens no Partido Colorado,

assassinado em maio de 1976 por ordem dos ditadores uruguaios em

conluio com a ditadura argentina.



Zelmar era vigiado e perseguido pelos militares porque mantinha

conversas com os tupamaros. Refugiou-se na Argentina e foi assassinado

aos 52 anos, dentro de um carro em Buenos Aires.



Ao lado dele estavam os corpos do deputado blanco Gutiérrez Ruiz

(ex-presidente da Câmara dos Deputados) e dos tupamaros Rosário

Barredo e William Whitelaw.



Todos tinham marcas de tiros, uma tentativa dos assassinos de simular

uma execução na rua. A verdade é que os quatro haviam sido mortos por

torturadores e depois metralhados.



Nunca descobriram os criminosos. O jornalista Zelmar era o que poderia

ser considerado um social-democrata. Não era esquerdista, nem

socialista, mas um democrata que se afasta de um partido de uma

centro-esquerda moderada e muitas vezes envergonhada, para tentar

aglutinar forças contra a ditadura.



Também não era militante de esquerda o general Líber Seregni,

considerado o patrono da Frente Ampla, que a ditadura manteve

encarcerado de 1973 a 1984. Seregni foi por duas vezes candidato da

Frente à presidência do Uruguai.



Quando a Frente Ampla finalmente elegeu seu primeiro presidente,

Tabaré Vázquez, em 2004, Seregni havia morrido três meses antes, já

desgastado com setores à esquerda da Frente.



A FA surge com ambições fortes, formalizadas em compromissos do

estatuto, como a reforma agrária e a nacionalização dos bancos. Com o

tempo, acolheu setores de centro da política uruguaia, Tabaré adotou

atitudes liberais no governo e Pepe Mujica, exausto de tantos conflitos, passou a pregar a moderação.



Em outubro do ano passado, Mujica renunciou ao mandato de senador, e

Tabaré morreu em dezembro. A Frente Ampla busca uma reinvenção, depois de ser derrotada pela direita do blanco Luis Alberto Laccalle Pou no ano passado. Mas foram 15 anos no poder.



O meio século da Frente uruguaia pode nos inspirar sobre as saídas

para o Brasil, com todas as diferenças entre os dois países,

principalmente de tamanho e relevância internacional, diante do dilema

de um provável frentismo sempre sem rosto e sem forma que nos desafia.



Uma frente aqui, que não mais enfrentaria a direita, mas agora também

a extrema direita, seria tão ampla como acabou sendo a uruguaia?



As esquerdas brasileiras, traídas pela coalizão que levou ao golpe de

agosto de 2016, podem fazer novas tentativas de convergência com um

centro que aqui sempre pende para a direita?



Eis as questões que Fernando Haddad, já lançado pré-candidato do PT,

deve considerar, não só em conversas de pequenos comitês, mas com

reflexões em voz alta.

