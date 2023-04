Os 50 anos de Pablo Picasso

Apoie o 247

A morte de Picasso completa 50 anos no próximo dia 8 de abril. Para relembrar este renomado pintor e escultor, considerado um dos mais influentes e importantes do século XX, cartunistas de vários países se juntaram na exposição virtual Picasso among us (Picasso entre nós -Picasso entre nosostros), retratando o artista e suas obras por meio dos traços. A exposição é organizada pelo site da Associação dos Cartunistas do Brasil - ACB, e pode ser acessada no Blog HQMIX, a partir de 5 de abril.

A arte da pintura é talvez a mais pessoal que possa existir em um artista. É ele e a tela em branco para tudo ou nada. Picasso, um dos mais famosos pintores de todos os tempos, sempre foi ao extremo na entrega de suas telas. Mas também soube identificar que era o momento de criar, além de tudo já que existia, e nos deu uma infinidade de novas ideias gráficas.

Os cartunistas captaram logo este recado e souberam mostrar o passo além do humor gráfico. Portanto, Picasso não foi apenas um pintor de uma época, mas um instigador à criatividade gráfica. Esta exposição, com mais de 220 desenhos vindos de aproximadamente 35 países, nos dá uma ideia dessas raízes quando o próprio Picasso é objeto de inspiração nos diversos estilos. “Esta é a melhor homenagem que poderíamos fazer para esta alma inquieta que sempre estará entre nós”, afirma o presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, José Alberto Lovetro (JAL).

A iniciativa contou com o apoio da embaixada da Espanha, especialmente da embaixadora Maria del Mar Fernández-Palacios Carmona, que cedeu um vídeo onde há uma apresentação sobre Picasso, que traz o sentimento de que essa homenagem é realmente algo especial.

A exposição começa com um desenho do Chico Caruso, feito para seu livro "Pablo Mon Amour", e que fez parte de uma exposição organizada pelo André Barroso nas ocasiões de 20 anos sem Picasso, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e 30 anos sem Picasso em diversos pontos de Niterói, no Rio de Janeiro. Chico palestrou, relançou seu livro e fez parte da exposição.

Na exposição há nomes como Ziraldo, Chico Caruso, Joaquim Aldeguer, Ulisses Araújo, Vanina Prajs, André Barroso, Xaquín Marín, Omar Zevallos, Paolo Lombardi, Jean Claude, Gio, Mauro Miranda, Stella Peralta, Neltair Abreu, Néstor Dámaso, Synnöve Hilkner, Paulo Pinto, Walter Toscano, Emad Hajjaj, Konstantin Kazanchev, J. Bosco, Paulo Cid, Pavel Mtuska, Érico San Juan, Fadi Toon, Luis Haro, Omar Figueroa Turcios, entre outros.

A exposição Picasso among us (Picasso entre nós - Picasso entre nosostros) tem curadoria de André Barroso, Francisco Puñol e José Alberto Lovetro (JAL); apoio e suporte técnico da empresa ARRIMINUM; e apoio da Associação dos Cartunistas do Brasil – ACB.

