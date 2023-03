Os diamantes são eternos. A paciência não

Apoie o 247

Enquanto Bond se disfarça de contrabandista para investigar o tráfico de diamantes na África do Sul, aqui tivemos a Polícia Federal investigando o contrabando de joias, indicando propina e outros crimes atribuídos a Bolsonaro. Que crime foi esse que o ex-presidente teria cometido? -diriam seus seguidores. Em 26 de outubro de 2021, Bento Albuquerque, Ministro das Minas e Energia de Bolsonaro, voltou de uma reunião com sheiks na Arábia Saudita, para falar sobre petróleo. Compraram uma refinaria pela metade do preço, com 10 bilhões abaixo do valor de mercado. Nessa volta, o ministro trouxe na bagagem, várias joias. Tudo de diamante em um valor total de 16,5 milhões.

Acontece que com a apreensão da Receita Federal, as várias tentativas de retirar ilegalmente os produtos deram margem a várias situações. Falaram que era presente para Michelle Bolsonaro, porém como governante, um presente pertence ao governo e não a pessoas. Norma do Tribunal de Contas da União. E como elas podem estar ligadas a algum crime de peculato, lavagem de dinheiro e descaminho, nem poderão ser leiloadas. Devemos todo respeito a estabilidade de emprego, afinal, o servidor que não liberou as joias, mesmo depois de oito tentativas de Bolsonaro de reaver as joias.

As suspeitas de que Bolsonaro trocou uma refinaria para umas joias para a ex-primeira-dama Michelle, são grandes. O nome dado para o patrimônio trocado por joias é PROPINA. Uma Fiat Elba derrubou Collor e “gastos acima do teto” derrubou Dilma. O que diriam dos diversos crimes somados a esse de Bolsonaro? Uma parte da população sente os problemas que enfrentamos desde que Cabral trocou um espelho por nossas terras. Outra parte não consegue ver que foi o governo mais caótico da história.

Lembrando que as joias foram dadas pelo ditador Mohammad bin Salman que participa diretamente de tudo. Como não é uma praxe dar valores desse montante, é preciso realmente saber por que Bolsonaro recebeu esse presente. Salman, conhecido por não dar direito as mulheres, proíbe igrejas e apoia jihadistas, mandou esquartejar um jornalista. A extrema-direita brasileira se identifica com seus pares como Trump nos Estados Unidos, que era aliado da Arábia, assim como Viktor Orbán, da Hungria, e Mateuz Morawieck, da Polônia. O Brasil de Bolsonaro tentou colocar o pensamento extremista de ódio e de reinado ditatorial e não de democracia.

Os bastidores mostram que possivelmente vai refletir na possível candidatura de Michelle Bolsonaro na próxima eleição. O slogan “Deus, pátria e família” cria um problema cognitivo para grande parte da população de apoiadores do ex-presidente. Toda vez que sentimentos e razão são postos na balança, muito acabam tendendo para o emocional. Tal qual a peça Antígona, onde a confrontação direta com rei Creonte colocava a consciência enfrentando a e a religiosidade enfrentava a lei. A ideia genial de Sófocles foi apresentar dois personagens impassíveis confrontando, e nesse caso, há possibilidade de defesa e de condenação tanto de Creonte quanto de Antígona, dependendo do ponto de vista. Afinal, as crenças religiosas de uma pessoa estão acima dos limites impostos por lei?

O tema é complexo para poder avaliar o apoio de seguidores de Bolsonaro, que só irar para quando aparecer um crime de assassinato na conta de Bolsonaro. Todos os crimes dos mais variados que estão ligados ao ex-presidente não corrompem a fé desses fanáticos. Talvez James Bond não conseguisse prender Bolsonaro neste caso, logo o filme mais simbólico seria o de Blake Edwards, a Pantera-cor-de-rosa, onde o diamante está no alvo de um ladrão e seu sobrinho, que tenta colocar a culpa do roubo no tio.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

