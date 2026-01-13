Os direitos humanos do Jair

Desde a formação da atmosfera respirável e das águas primordiais da terra grávida dos primeiros seres vivos, o direito humano já está ali. A vida como direito inicia-se no útero da mãe.

O Jair, o qual foi encarcerado por quebrar a tornozeleira com maçarico, e somente agora, se dá conta de que “não tem uma rosa para olhar” ou alguém que lhe deixe uma flor vermelha e perfumada. É cheiro de quarto vazio, de cela com seu próprio cheiro e soluços.

O Jair não sai das manchetes, apresentando-se como vítima do sistema judicial, que não é. A cada dia tem uma nova, caiu da cama, tem dores, engulhos, incômodos. Seu algoz Adélio Bispo está também preso, porém, sem cobertura diária da imprensa hegemônica. A facada é a versão aceita por um ferimento sem sangue pela contundência de uma faca de açougueiro. Atualmente, Jair pede assistência espiritual de um pastor e de um bispo, creio que não seja a do bispo Adélio.

Jair também quer livros para leitura, se o ministro permitir a diminuição da sua pena. Para redução da pena, a cada livro lido o presidiário tem de fazer uma breve interpretação da obra, uma avaliação fundamentada, uma resenha. Sinopses têm aos montes na net, mas deve ter fundamentação, não mero resumo.

Na cela de Curitiba, Lula enriqueceu-se de livros e coleciona biografias de governantes históricos, sendo no país ele o mais longevo. Preso, debruçou-se sobre os projetos e programas sociais, em detalhes e estatística. Não pediu redução de pena nem aceitou tornozeleira para dormir em casa. Preferiu dormir como um justo na cela indevida. Mais dias, menos dias, a verdade viria à tona. E veio. Os ventos mudaram.

O tal Jair reclama do Ar-condicionado barulhento, mas quem tem esse aparelho refrescante na cela? Conforme o próprio Jair dizia quando solto, lá não é “para pagar os pecados mesmo”? Muitos morreram no Pará pela falta de oxigênio, inclusive crianças e idosos. Em vez da Vacina contra a Covid o Jair mandou o exército produzir Cloroquina, sem nenhuma base científica. O oxigênio aos paraenses foram doados e enviados pela vizinha mais próxima. A Venezuela veio em socorro iminente, por ordem de Maduro.

Em grande parte a Crise Climática, de extremos alternando-se entre calor e frio, entre alagamentos monstro e secas tórridas, deve-se ao desmatamento histórico e tresloucado, para a “boiada passar”. As obras do seu governo são risíveis. Em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas fez uma ponte de madeira que custou mais inaugurar que fazer – dados oficiais. Outra obra da qual ele se gaba é a da redução de impostos sobre jet-ski ou a das cores verde e amarelo nas escolas. As cores, como o famigerado plano Punhal Verde e Amarelo. Ninguém vai se lembrar do programa Casa Verde e Amarela, do Jair – essa uma cópia do A minha Casa Minha Vida.

A família do Jair diz que ele segue na prisão entre soluços, doenças concorrentes da facada e tantos males dele, pela culpa exclusiva do ministro que lhe lavrou a sentença. Apesar disso, nada do que foi solicitado dentro da Lei foi negado ao prisioneiro, inclusive cuidados e acompanhamento médico.