Os fatores que pesam contra Jorge Messias no Senado

Caso seja confirmado pelo presidente Lula como o indicado para ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias não terá vida fácil no Senado, onde precisa ser sabatinado e aprovado. A avaliação de parlamentares é de que alguns fatores pesam contra o ministro da Advocacia Geral da União, provável indicado de Lula. O principal deles é que apoiar Messias soa como “trabalhar contra Rodrigo Pacheco” (PSD-MG), senador cotado para a vaga e que tem poderosos cabos eleitorais, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O fato de também ter sido presidente do Congresso é visto como um fator único em favor de Pacheco, que reúne amplo apoio dos colegas e ainda tem a simpatia de ministros do Supremo. Um senador me lembrou que Flavio Dino, último indicado de Lula, foi aprovado por uma margem apertada, de somente 6 votos, e acredita que o cenário para Messias pode ser ainda pior.

Por falar em Dino, nos bastidores a informação é de que ao indicar o aliado à Suprema Corte, Lula teria prometido a Pacheco que ele estaria entre os escolhidos para uma das vagas que serão abertas em 2028. Mas, a aposentadoria antecipada de Barroso mudou o cenário, só não mudou os critérios de Lula para a indicação. A lealdade e relação de confiança ainda seguem como fatores predominantes em suas indicações.