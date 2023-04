Os generais e os cabos do jipe de 8 de janeiro

'Oficiais ouvidos na PF devem saber quem são quase todos os membros do QG golpista montado a partir de 2018', diz o colunista Moisés Mendes edit

Até o primo do cabo do jipe amigo de Eduardo Bolsonaro sabe que os 81 militares ouvidos essa semana pela Polícia Federal não são o que parecem ser.

Se fizessem um filme sobre a invasão de Brasília naquele 8 de janeiro, os artistas que representassem os militares apareceriam em figurações.

Não há sinais de protagonismo nem entre os três generais ouvidos: Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-comandante militar do Planalto, Carlos José Russo Assumpção Penteado, segundo de Augusto Heleno no GSI, e Carlos Feitosa Rodrigues, ex-chefe da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do mesmo gabinete.

Poucos, fora do meio militar, dos políticos e do jornalismo que cobre Brasília, ouviram falar deles antes.

É provável que ninguém ouça muita coisa a respeito dos três mais adiante. Eles e os outros que depuseram envolveram-se nos imbróglios e escaramuças antes e depois da invasão.

Podem ter cometido o delito da cumplicidade ou da omissão com terroristas acampados, mas não têm relevância na hierarquia da tentativa de golpe.

São entre os militares menos do que Anderson Torres é entre os civis. Podem ter feito parte da engrenagem, em tarefas subalternas, mas não são os cérebros da estrutura do golpe.

Seus depoimentos têm o valor dos relatos que podem levar aos que de fato cometeram os crimes mais graves.

Que ninguém se engane com a expectativa de punição dos militares ouvidos pela PF, os primeiros a passar pelo constrangimento de inquéritos que podem levá-los a processos na Justiça comum, dos homens sem farda.

Há, entre os 81 ouvidos, gente de todas as patentes, inclusive sargentos e soldados. Todos os que estão acima deles, mesmo que já de pijama, desapareceram das notícias sobre a tentativa de golpe.

Acontece com esses depoentes generais, coronéis, tenentes e cabos, alguns sem jipe, o que aconteceu com os manés recolhidos à Papuda.

Nenhum deles saberá dizer ao certo por que, depois de criadas as condições para o golpe imaginadas por Bolsonaro, os militares líderes não apareceram.

Quais dos interrogados seriam do alto comando do núcleo que vinha blefando com o golpe? Talvez nenhum.

Alguns deles, de dentro do GSI, podem ter sido testemunhas ou auxiliares dos planos dos golpistas-chefes.

Mas quantos deles seriam do grupo que, mesmo fora do núcleo duro golpista, levou adiante o ato terrorista do dia 8?

O que se espera é que contribuam também para a compreensão do encolhimento de chefes que, no momento decisivo, acabaram frustrando tudo o que havia sido planejado, incluindo a minuta do golpe.

Os depoimentos dos militares, amarrados a outros relatos, podem nos levar a quem importa da liderança do golpe.

Não para que aconteçam grandes descobertas, mas para que surjam as provas e as conexões que sustentarão suspeitas e indícios repetitivos e cansativos.

Sabemos quem liderou, quem estruturou e quem acionou o golpe muito antes de janeiro. Não são os generais e os outros militares ouvidos essa semana.

Mas eles, os oficiais que se submeteram a interrogatórios nunca vistos antes na PF, devem saber quem são quase todos os membros do QG golpista montado a partir de 2018. Muitos com certeza sabem.

