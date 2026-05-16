Os infinitos tentáculos viscosos do polvo

Raramente escrevo por pressão de leitores. Jornalismo, para mim, deve responder прежде de tudo aos fatos. Mas o caso Master continua produzindo novos personagens, novas contradições e zonas cada vez mais escuras. Já tratei do assunto em três artigos anteriores. Ainda assim, o escândalo segue crescendo como um monstrengo de águas profundas.

Desta vez, resolvi atender leitores de São Paulo, Ceará e Rio Grande do Sul. Há pautas que simplesmente se impõem. E cabe ao jornalista buscar ângulos menos óbvios sobre aquilo que já começa a contaminar o debate público brasileiro.

O bolsonarismo sempre gostou de acusar os outros de viverem de narrativas. Agora descobriu que a pior narrativa é aquela gravada em áudio, armazenada em celular alheio e vazada justamente no momento em que a fantasia eleitoral precisava parecer limpa.

A revelação central é simples e devastadora. Flávio Bolsonaro, que vinha negando proximidade com Daniel Vorcaro, negociou com o ex-banqueiro do Master cerca de US$ 24 milhões — algo próximo de R$ 134 milhões — para financiar Dark Horse, cinebiografia internacional de Jair Bolsonaro.O número impressiona não apenas pela dimensão política, mas também pela escala cinematográfica. O valor negociado entre Flávio e Vorcaro seria suficiente para produzir aproximadamente três vezes Ainda Estou Aqui e cerca de cinco vezes O Agente Secreto. Isso ajuda a dimensionar o tamanho financeiro da operação que, inicialmente, tentava ser apresentada como simples iniciativa privada e quase artesanal de apoio cultural familiar.

Documentos e mensagens apontam que ao menos US$ 10,6 milhões, cerca de R$ 61 milhões, teriam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025. Não se trata de encontro casual. Não se trata de fotografia social. Não se trata de mera simpatia política.

A cronologia é cruel com Flávio. Em março, dizia que a “conta do Banco Master” estava longe da direita. Depois afirmou que não tinha relação relevante com Vorcaro. Em seguida, vieram mensagens tratando o banqueiro como interlocutor direto. Depois surgiram negociações milionárias. Depois apareceram áudios. Depois cronogramas financeiros.

A cada nova revelação, uma versão anterior desmoronava.

No dia em que as revelações vieram a público, Flávio reagiu primeiro com um “é mentira”, seguido de risos e evasivas. Horas depois, a própria realidade já havia desmontado a frase. Vieram áudios, mensagens, comprovantes e uma intimidade verbal incompatível com a distância política que ele tentava sustentar.

Primeiro, não havia relação. Depois, havia apenas uma aproximação privada. Primeiro, não conhecia direito. Depois, conhecia o suficiente para negociar dezenas de milhões de dólares. Primeiro, tratava-se de invenção da imprensa. Depois, virou “captação privada legítima”.

Impressiona a velocidade com que certas versões são apresentadas como verdades absolutas e, duas ou três horas depois, acabam descartadas pela sucessão dos fatos como lixo abandonado pela própria história.

A defesa de Flávio passou então a sustentar que tudo não passava de uma iniciativa privada de um filho tentando financiar um filme sobre o próprio pai. A frase tenta soar doméstica e afetiva, mas tropeça na escala do caso.

Filho costuma pedir ajuda para álbum de fotografias, homenagem familiar ou livro comemorativo. Não costuma captar cifras milionárias junto a um banqueiro cercado por investigações sobre um rombo bilionário.

Sempre entendi — e a vida tem reiteradamente confirmado isso — que toda decisão carrega consigo as consequências que inevitavelmente dela decorrem. Aproximar-se de personagens envolvidos em operações nebulosas quase nunca termina sem custo político, moral ou jurídico.

Mario Frias apareceu logo depois exercendo o velho papel de bombeiro que chega ao incêndio carregando gasolina. Disse que não existia “um único centavo” de Vorcaro no projeto.

Depois relativizou. Disse que, ainda que existisse dinheiro do banqueiro, isso não configuraria irregularidade alguma. A contradição é evidente. Primeiro, o dinheiro inexistia. Depois, sua existência deixou de ser problema.

A produtora GOUP entrou em cena tentando equilibrar o impossível. Disse que não recebeu recursos do Master. Também negou dinheiro vindo de empresas ligadas a Vorcaro.

Mas se recusou a revelar quem financiou efetivamente o projeto. Alegou cláusulas de confidencialidade. A versão cria um vazio difícil de sustentar. O dinheiro não veio do banqueiro. Mas a origem real também não pode ser conhecida.

Transparência parcial costuma ser apenas outra forma de opacidade.

Eduardo Bolsonaro também acabou tragado pelo enredo. Publicamente, sua participação parecia periférica. Bastidores e documentos começaram a indicar outra realidade.

A contradição aqui é estrondosa. Poucas horas antes da divulgação dos documentos, Eduardo sustentava que nada tinha a ver com a produção do filme. Afirmava que o projeto seguia sem seu envolvimento direto. Tentava transmitir a imagem de mero observador distante.

Então surgiu o contrato.

No documento revelado, a assinatura de Eduardo Bolsonaro aparece formalmente como produtor executivo do filme, ao lado de Mario Frias. Não como simpatizante. Não como apoiador informal. Não como alguém periférico. Produtor executivo.

A descoberta implode a versão anterior. Porque produtor executivo não é figura decorativa. Produtor executivo participa de decisões estratégicas, acompanha orçamento, avalia captação, discute cronogramas e integra o núcleo operacional do projeto.

A sequência dos fatos tornou tudo ainda mais desconfortável. Primeiro, Eduardo minimiza. Depois, documentos o colocam dentro da engrenagem central da produção. Primeiro, distância política e operacional. Depois, assinatura contratual.

Mais uma vez, os fatos caminharam numa direção e as versões públicas caminharam em outra.

Mensagens e contratos passaram a apontar envolvimento ativo no orçamento e na estrutura financeira da produção. A figura do simples apoiador informal começou a parecer pequena demais para o tamanho da engrenagem internacional que se desenhava nos bastidores.

O episódio da mansão adicionou uma camada quase caricatural ao caso. Mensagens revelaram tentativas de aproximar Jair Bolsonaro de Daniel Vorcaro em Brasília, justamente no período em que o ex-presidente enfrentava crescente pressão judicial.

Depois vieram negativas. Depois explicações parciais. Depois novas mensagens. O roteiro passou a avançar em círculos. Cada resposta criava uma nova pergunta.

Política, cinema, milionários, banqueiros investigados, mansões e produtores tentando viabilizar um épico eleitoral financiado por personagens explosivos. O roteiro parece exagerado até para streaming de baixa qualidade.

A repercussão internacional veio rapidamente porque o escândalo reúne ingredientes difíceis de ignorar. Um senador tentando negar vínculos já documentados. Um banqueiro associado a suspeitas bilionárias. Um filme político transnacional. E cifras incompatíveis com qualquer aparência de improviso artesanal.

O problema para o bolsonarismo é que a história deixou de parecer uma produção patriótica independente. Começou a adquirir o cheiro pesado de um sistema paralelo de influência, dinheiro e proteção mútua.

A ironia final talvez seja a mais dura. Dark Horse pretendia vender Jair Bolsonaro como o azarão perseguido pelo sistema.

As revelações recentes produziram justamente o oposto. Um retrato de proximidade entre poder político, dinheiro opaco e personagens mergulhados em investigações explosivas.

O filme ainda nem estreou. Mas o making of político já se transformou em um desastre de imagem difícil de controlar.