(Publicado originalmente no Substack)

Embora seja verdade que tanto as "zonas de amortecimento" quanto as "esferas de influência" sejam países onde um outro país exerce influência, a primeira foca exclusivamente na esfera de segurança, enquanto a segunda envolve outras esferas, como economia e política.



O ex-presidente russo e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, Dmitry Medvedev, falou na segunda-feira no Festival Mundial da Juventude sobre o que ele considera ser a diferença entre limites geográficos e estratégicos. Segundo a RT, ele considera os primeiros como linhas reconhecidas internacionalmente, enquanto os segundos são áreas onde "aqueles que podiam se dar ao luxo, queriam controlar o desenvolvimento da situação perto de suas próprias fronteiras e também projetavam sua influência o máximo possível".

Medvedev disse que "sempre foi assim" e invocou o Império Romano como exemplo, mas antes que os críticos reajam de maneira precipitada, condenando-o como "imperialista", eles devem saber que essa é realmente uma abordagem razoável, que não se traduz automaticamente em "imperialismo". Para explicar: "limites estratégicos" são essencialmente "zonas de amortecimento", onde um país exerce sua influência para garantir que os seus interesses legítimos de segurança não sejam ameaçados, o que não é o mesmo que uma "esfera de influência" propriamente dita.



Embora seja verdade que tanto "zonas de amortecimento" quanto "esferas de influência" sejam países onde outro país exerce influência, a primeira foca exclusivamente na esfera de segurança, enquanto a segunda envolve outras esferas, como economia e política. É possível que um país tenha uma "esfera de influência" dentro da qual exerce influência política, mas não influência de segurança, como o papel que a Armênia agora desempenha para o Ocidente, mas não é uma "zona de amortecimento" a menos que a influência esteja exclusivamente concentrada na esfera de segurança.



Com isso em mente, uma "esfera de influência" poderia incluir essas três esferas, mas é uma "zona de amortecimento" se a influência estiver sendo exercida apenas na esfera de segurança, e especificamente de forma defensiva, neutralizando ameaças latentes em vez de representar ameaças para outros. O problema com as "zonas de amortecimento", no entanto, é que às vezes a "expansão da missão" obriga os países a estabelecerem uma "esfera de influência" sobre qualquer outro país que seja, e assim se comportarem de maneiras "imperialistas", se isso não for apoiado pela maioria local.



Além disso, as "zonas de amortecimento" anteriormente apoiadas poderiam ser reconceituadas como "esferas de influência" na mente da maioria local, o que poderia levá-los a agitar para se juntar a um bloco hostil e assim voluntariamente entrar na "esfera de influência" de outro às custas de sua segurança. Os locais também poderiam reavaliar suas relações com o país que estabeleceu uma "esfera de influência" anteriormente popular sobre eles como "arriscada" e agitar para se tornar uma "zona de amortecimento" em vez disso, para desescalarem as tensões.

Ambos os processos podem ser totalmente orgânicos ou iniciados/acelerados pela guerra de informação, e cada um diz respeito ao papel em mudança que os locais percebem que seu país desempenha no dilema de segurança entre países muito maiores. Esse termo se refere a dois ou mais países desconfiando do outro ao ponto de cada um considerar os movimentos supostamente defensivos do outro como sendo secretamente impulsionados por intenções agressivas, responder da mesma forma sob o mesmo pretexto de se defender, e assim por diante até as tensões se acirrarem.



Às vezes, um país ou grupo deles, como os Estados Bálticos, é considerado por outro, como a Rússia, como dentro dos seus "limites estratégicos", mas esse segundo país não pode avançar seus interesses legítimos de segurança lá devido ao outro(s) ser(em) parte de uma aliança militar rival. Em tais casos, o dilema de segurança continuará piorando até levar a um conflito quente, a uma "nova normalidade" nas relações dos dois competidores, ou a uma diplomacia criativa levar a uma solução para desescalar seu dilema.



Os pedidos de garantia de segurança da Rússia de dezembro de 2021, no período que antecedeu o que acabou se tornando sua operação militar especial ora em andamento, tinham como objetivo resolver de forma abrangente seu dilema de segurança com a OTAN, de acordo com a proposta de retorno ao Ato Fundador OTAN-Rússia de 1997. Isso teria levado à retirada das forças militares estrangeiras dos países que se juntaram à OTAN após o fim da antiga Guerra Fria, mas foi rejeitado pelos EUA, após eles calcularem erroneamente que a Rússia não reagiria militarmente para defender seus interesses.



A expansão clandestina da OTAN para a Ucrânia, que Medvedev corretamente descreveu como "uma parte inalienável dos limites estratégicos históricos russos", ultrapassou uma linha vermelha de segurança nacional que levou a Rússia a responder, após a diplomacia falhar em resolver essa fase sem precedentes de seu longo dilema. O principal objetivo era desmilitarizar a Ucrânia e restaurar sua neutralidade constitucional, que seria mantida através da desnazificação, para evitar o retorno daqueles que tentariam reverter esse status.



Em outras palavras, a Rússia buscou transformar essa parte de seus "limites estratégicos" em uma "zona de amortecimento" através de meios militares, uma vez que os meios diplomáticos se mostraram insuficientes - o que salvaguardaria parcialmente os seus interesses legítimos de segurança, já que ela não conseguiu fazer isso nos Bálcãs, devido à expansão formal da OTAN lá. Inicialmente, a Rússia não planejou expandir os seus limites geográficos, mas ao final, ela o fez para preservar seus ganhos arduamente conquistados, após tudo o que foi inesperadamente sacrificado por essa terra nos seis meses anteriores.

Como Medvedev disse, a Ucrânia é um "caso especial" e, portanto, não representa a maneira como a Rússia planeja abordar outras questões relacionadas ao dilema de segurança; então o alarmismo que se tornou popular sobre uma "invasão russa dos Bálcãs" é desacreditado. A adesão desses três países à OTAN os coloca sob o guarda-chuva nuclear dos EUA, ao contrário da Ucrânia, um não-membro, portanto, por que a Rússia não aceita meios militares para resolver o primeiro dilema, mas os empregou para o segundo.



Com relação ao fim do conflito em curso, enquanto alguns citaram relatórios supostamente vazados para especular que a Rússia imaginava estabelecer uma "esfera de influência" na Ucrânia conforme definido nesta análise; isso não é um resultado realista depois de tudo o que aconteceu nos últimos dois anos. Em vez disso, o mais provável é que a Rússia alcance seus objetivos centrados na segurança - seja como um todo ou mais provavelmente em parte - enquanto o Ocidente retém sua influência política e econômica sobre esse estado de "zona de amortecimento" quase em cenário.



Mesmo nesse caso, no entanto, isso não deve ser interpretado como uma derrota, como o Ocidente previsivelmente faria, visto que alguns dos objetivos mencionados da Rússia ainda teriam sido alcançados dentro de parte de seus "limites estratégicos" históricos. Além disso, a vitória da Rússia na "corrida logística"/"guerra de atrito" com a OTAN, destruiu uma grande quantidade de equipamentos armazenados desse bloco e expôs a fraqueza de seu complexo militar-industrial - ambos os quais avançam os interesses legítimos de segurança de Moscou.



Voltando ao que Medvedev acabou de falar, esse conceito desempenhou um papel crucial na forma como a Rússia buscou resolver um aspecto de seu dilema de segurança com a OTAN, que visava principalmente criar uma "zona de amortecimento" por meio de meios militares em vez de uma "esfera de influência". A conexão entre esses três conceitos, tanto teórica quanto praticamente, merece estudo detalhado por especialistas uma vez que a operação especial termina para ver como eles podem ser aplicados a outros dilemas de segurança em outros lugares.

