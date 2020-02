Os melhores memes e fantasias com a retroescavadeira antifascista de Cid Gomes

Por Cynara Menezes, no Socialista Morena, para o Jornalistas pela Democracia - O senador Cid Gomes “quebrou a internet” desde que tentou invadir um batalhão da polícia em Sobral, reduto eleitoral dos Ferreira Gomes no Ceará, com uma retroescavadeira. Horas antes, em plena luz do dia, viaturas da Polícia Militar com homens encapuzados ordenavam toque de recolher aos comerciantes, aterrorizando a população da cidade. Cid acabou atingido por dois tiros disparados pelos policiais amotinados, mas já se encontra fora de perigo.

Confira no post os melhores memes e também as fantasias de carnaval mais engraçadas sobre o episódio que circulam nas redes sociais.

É Carnaval na escavadeira pic.twitter.com/9KAxS8STC7 — Carol Parasita na Balbúrdia (@Carol_rozz) February 20, 2020

Cid black bloc.

Vale tudo para sair de retroescavadeira no Carnaval 2020: caixas de papelão, tratorzinho de brinquedo…

eis q a retroescavadeira antifacistas foi pra avenida! NÃO PASSARÃO! #EleNão BORAAAAA pic.twitter.com/qwaiFsPwba — hello its me 🌈 (@guirocha82) February 22, 2020

Se ele não fosse branco, será que os policiais ririam assim?

cid gomes x polícia no carnaval pic.twitter.com/KHPGTjnm2g — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) February 23, 2020

Lego do Cid para a criançada antifascista.

Já criaram até o logo do movimento.





E os trocadilhos infames?