Os profetas do caos e a visão espiritual comprometida por transtornos psicológicos

Falar sobre religião, principalmente a respeito do cristianismo ou do conjunto de ideias que se apresenta como tal, é sempre pisar em campo minado. Isto porque nem sempre essas ideias e as crenças definidas através delas e compartilhadas como profissão de fé, provêm da razão. Por isso, julgar com bastante critério e atenção o que nos tem sido determinado como vontade de Deus, é importante para que mantenhamos as nossas mentes protegidas da persuasiva e potencialmente nociva influência religiosa de pessoas que não estão cuidando das suas. Espiritualidade e religiosidade podem até rimar, mas quase nunca dá samba. Até porque, sambar é pecado.

Em “Discurso do método”, o filósofo francês René Descartes diz que o bom senso é algo que todos julgam possuir em alta cota, ao ponto de não desejar ter mais um pouco. Com isso, ele chama atenção para o engano que pontua tal pensamento, o que limita a nossa capacidade de julgar e distinguir, de fato, com razão e bom senso, o verdadeiro do falso. Isso explica o porquê da nossa diversidade de opiniões não está relacionada ao nosso grau de racionalidade, mas sim, pelas diversas vias através das quais conduzimos os nossos pensamentos, não considerando as mesmas coisas. É por isso que o mesmo samba que alegra a uns, pode levar outros para o inferno.

Quando perdemos o bom senso ou aplicamos a razão apenas com base nas nossas experiências empíricas, é um sinal de que a nossa mente adoeceu. Consequentemente, adoeceremos quem estiver ao nosso entorno absorvendo o nosso “bom senso” e a nossa “razão” como verdade absoluta. E quantos profetas não temos por aí disseminando o caos, o medo, a privação da liberdade e dos sentimentos, a intolerância, o ódio e o inferno como punição para aqueles que desobedecem ao que Deus lhes teria mandado dizer? Se aplicássemos a filosofia cartesiana para nos certificarmos da veracidade de tais profecias, talvez, iríamos nos deparar apenas com transtornos psicológicos sob a égide da visão espiritual.

Como no caso de algumas profetizas religiosas que encontrei pelos youtubes da vida, que depositam no sexo toda uma frustração pessoal, expressada através de uma suposta ordem de Deus para que elas falassem a “verdade”, sob pena de serem castigadas e condenadas ao inferno. Uma dessas senhoras relatava que Deus a levara ao inferno, e, lá chegando, ela encontrou o cantor Michael Jackson. Segundo ela, o motivo para que o astro do pop estivesse hospedado em local tão quente e pouco acolhedor, era o fato de o sexo que ele praticava com sua mulher ter desagradado a Deus. E Deus a teria revelado como o casal fazia sexo, levando-a ao quarto dos dois e expondo a intimidade de ambos.

Num outro canal do youtube, uma senhora profetizava e contava que Deus a havia mostrado como os pastores e as pastoras estavam transando. Inclusive, tendo advertido aos “crentes” para que tomassem cuidado com o uso do corpo, e, acima de tudo, da boca durante as relações sexuais. Ela critica as bocas que proferem palavras sagradas ao microfone, mas que dão prazer imoral aos seus cônjuges contrariando a vontade de Deus. Em tom dramático, ela diz que Deus “chora ao ver essas cenas de promiscuidade entre marido e mulher”, e associa os problemas que surgem na vida dessas pessoas e dos membros de suas famílias, como o uso de drogas, à essa prática sexual suja e desagradável aos olhos de Deus.

Se todos que assistissem a esses vídeos usassem a razão e o bom senso para avaliar o conteúdo apresentado, só poderiam chegar a duas conclusões. A primeira, é a de que Deus é um fofoqueiro que vive bisbilhotando a vida particular dos outros e que Léo Dias, Nelson Rubens e Leão Lobo são seus ungidos. A segunda, e a mais provável, é a de que estavam diante de pessoas adoecidas psicologicamente pela crença fanática em algo desprovido de toda a razão e isento de qualquer bom senso. O pior, é que, na maioria das vezes, não há má fé nessas profecias. Há apenas transtorno. E acho que os especialistas deveriam se manifestar a respeito. A saúde mental de toda uma coletividade pode estar sendo comprometida pelo comportamento dessas pessoas que se permitiram pensar, agir e julgar como Deus.

O mais intrigante nessa celeuma pornô profética é a fixação no sexo e na sexualidade alheia, que define Deus como um voyeur reverso, que se enche de ódio e tristeza assistindo aos atos sexuais da humanidade. Definitivamente, não pode haver razão e bom senso nisso. Assim como não há em outras “recomendações divinas” como, por exemplo, o não uso de calça jeans e de maquiagem pelas mulheres, de shorts e bermudas para os homens e de não ouvir música que não tenha sido feita para Deus. Tais proibições podem até fazer parte da doutrina religiosa de algumas instituições. E isso é legítimo e não cabe contestação. Afinal, cada um manda na sua casa. Porém, quando apresentadas como deter minações de Deus e como algo que o aborrece, a coisa precisa começar a ser avaliada como um problema de saúde pública. E gravíssimo.

Existem milhões de pessoas em todo o mundo sofrendo com algum tipo de transtorno. Seja ele emocional, psíquico ou psicológico. Essas mesmas pessoas, no auge de suas dores emocionais, tendem a buscar alento na religiosidade e na fé como sustentação de suas bases que estão prestes a ruir. Ao se depararem com esse tipo de conteúdo, oferecido irresponsavelmente por pessoas que, teoricamente, estariam aptas a lhes ajudar, porque foram “ungidas por Deus” para isso, elas acabam alimentando as suas já fragilizadas mentes com mais transtornos e mais fragilização. E, agora, sob as ordens expressas do criador. Jesus Cristo lhes perguntaria: “Porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? “ – Lucas, 6:39. Está na hora de nos perguntarmos: pode um doente curar outro doente?

Como alguém que, em função da pandemia e por medo de contrair o vírus, tenha desenvolvido síndrome do pânico ou transtorno de ansiedade generalizado, pode buscar forças para se recuperar, tendo como coach espiritual um profeta que afirma que Deus lhe revelou que “isso é só o começo” e que vem muito mais dor, mortes e sofrimentos por aí, como castigo pela desobediência da humanidade? Se forem criticados ou censurados, dirão que estão sendo perseguidos por pregarem a verdade e por amor a Jesus. Quando, na verdade, apenas estão sendo convidados a encontrarem o bom senso perdido e a razão nunca encontrada. Pelo bem de uma sociedade que já está adoecida demais para adoecer mais um pouco.

Jesus te ama! E os psicólogos também.

